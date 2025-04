Scuba Show vender tilbage til Long Beach – bestil dine billetter nu

Scuba Show, nu i sin 38th år, vender tilbage til sit åndelige hjem i Long Beach i 2025 og lover et væld af interessante foredragsholdere, et væld af sjove aktiviteter og attraktioner og en bred vifte af udstillere til at hjælpe med at inspirere og uddanne besøgende

I weekenden den 31. maj / 1. juni ruller Scuba Show – den største forbrugerdyk-messe i Amerika – tilbage til Long Beach, Californien, og alle med interesse for dykning eller livet i havene vil finde meget at nyde.

I løbet af de to dage bliver Long Beach Convention Center hjemsted for hundredvis af udstillinger med nyt og revolutionært dykkerudstyr, californiske dykkerbåde, ø-regeringer, dykkerresorts og liveaboards fra hele verden (mange tilbyder fantastiske showtilbud og tilbud), foto- og videoprofessionelle, kunst med havtema, smykker og tøj, havrelateret non-profit-hjørne, børneattraktioner, og meget, meget mere.

Long Beach Convention Center er et mødefacilitet i verdensklasse beliggende i smukke havnemiljøer inden for en kort gåtur til restauranter ved vandet, underholdning, Aquarium of the Pacific og med udsigt til den berømte Queen Mary. Betalingsparkering er rigeligt ved kongrescentret og nærliggende partier.

Udstillet

Digital undervandskunstner og storbillede-ekspert Jim Hellemn, skaberen af ​​den 125 fod store glasvæg i Californiens akvatiske skove ved Aquarium of the Pacific, vil vise enorme galleritryk, der viser de spektakulære farver af koralrev rundt om i verden, og super-opløsningsbilleder af Californiens tangskove.

Den evigt populære New Product Showcase vil kaste lys over nogle af de nyeste produkter, der for nylig er udgivet eller kommer på markedet inden længe.

Sheriffens dykkerhold, komplet med deres dobbelte påhængsbåd og lastbil, vil være i hallen igen.

Kom og se et væld af nyt udstyr

Hold hånden på sjove attraktioner

Tag fat i dine venner og få nogle sjove billeder i 'den store hvide haj-bur', eller kom forbi en af ​​fotostationerne – komplet med en række dykker- og marinerelaterede rekvisitter – for at fange nogle unikke minder.

Du kan omgive dig med fængslende havliv i Kelp Dome Theatre, eller hvis du vil have lidt mere spænding, kan du se, hvor længe du kan holde ud i rodeohajen!

Kom forbi Scuba Show Art Booth og skab dine helt egne hav-inspirerede klistermærker og 3D-skulpturer. California Diving News' Art Director Doreen Hann vil også invitere børn (og kunstnere i alle aldre) til at udøve deres kunstneriske færdigheder på et californisk havlandskab-inspireret lærred – det færdige havlandskab vil blive solgt, med indtægter til velgørende formål med marine-tema.

'Shark Cage' er en fantastisk fotorekvisit

Udstillere

Et væld af stande venter på besøgende til Scuba Show, da turistråd, rejsearrangører, dykkerresorts, charterbåde, liveaboards, træningsbureauer, udstyrsproducenter, tøjfirmaer, smykkefirmaer og flere fremviser deres tilbud. Bliv inspireret til dit næste dykkeeventyr, dit næste køb eller færdiggørelse af din næste certificering, eller bare lav noget detailterapi!

Seminarer

Vælg mellem en række af mere end 70 underholdende og lærerige seminarer. Dykkereksperter, der taler til gulvet, omfatter f.eks. Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim og Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, Capt John Kades, Andy og Allison Salmmon og Kim Sheck og Dale. Emnerne inkluderer dyreadfærd, de bedste stranddykninger i Californien, koralrevets hemmeligheder, Nemo's Undersea Gardens, en fitnessformel for dykkere, udforskningsdykning, fejl, dykkere laver, foto- og videosessioner, dykning efter brandene, sikkerhedsproblemer for ældre dykkere, menneskelige faktorer i dykning, destinations- og produktseminarer, workshops for professionelle og mere. Besøg www.scubashow.com for en komplet seminarliste, beskrivelser, tidspunkter, lokalenumre, talerbiografier og opdateringer. NB: Seminarer kan ændres.

Se, hvor længe du kan holde på rodeohajen

Over $50,000 i dørpræmier

Tegninger vil blive holdt løbende under showet for din chance for at vinde helt nyt dykkerudstyr, ture til dykkerdestinationer rundt om i verden, kunst og sjove ting. Indgang til dørpræmien er inkluderet i en billet købt online eller til forestillingen – og du behøver ikke være til stede for at vinde. Du vil være i stand til at se de udbudte præmier på www.scubashow.com

Fest lørdag aften

Når udstillingsgulvene lukker for natten, kan du slutte dig til Scuba Show-teamet til en uformel sammenkomst med livemusik, barer og foodtrucks, og slippe løs med andre dykkere. Deltag i lodtrækningen for at vinde flotte præmier med indtægter til en velgørenhedsorganisation med havtema. Entré er gratis for alle Scuba Show-deltagere. Tjek videre www.scubashow.com for festmeddelelser nærmere datoen for begivenheden.

Mød op og hav det sjovt med andre dykkere

Scuba Show 2025 – køb dine billetter i forvejen!

Scuba Showet finder sted lørdag den 31. maj og søndag den 1. juni i Hal C i Long Beach Convention Centre. Scuba Radio vil være vært for pre-show 'opvarmning' begge dage fra 9.15-10 – forvent sjov og leg og nogle fantastiske giveaways.

Åbningstider

Lørdag den 31. maj – 10 til 6

Søndag den 1. juni – 10 til 5

Billetter tilgængelige nu

Bestil billetter på forhånd og undgå line up, når du deltager.

Fotografier udlånt af Scuba Show