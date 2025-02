Østersøens hemmeligheder

Swedish exploration diver and technical instruktør Tiffany Norberg will be discussing the discovery of World War One and World War Two wrecks in the Gulf of Finland when she takes to the Tech Stage at the GO dykkershow i marts.

Tiffany began diving in 2004, where she fell in love with life underwater, especially in the colder regions round Scandinavia where she predominately dives. Her big passion is wrecks in the Baltic Sea and Norway, as well as flooded mines in the region.

She was invited, in 2015, to join the Finnish wreck exploration team Badewanne, who search, dive and document historically significant wrecks in the eastern Baltic Sea and publish their findings in scientific journals and the new book, Fog of War.

With many years of experience in cold water diving and exploration all around the Nordic region, she is one of the top divers in Scandinavia, regularly presenting both the diving projects she works with and teaching JJ-CCR and technical diving courses.

For hundreds of years, the Baltic Sea has been a vital in the maritime trade of Northern Europe and an area of extensive naval conflict in that time, resulting in thousands of lost vessels. Due to the conditions many of these are preserved in a state that they were sunk and offer insight into the stories and histories of their time.

Badewanne are a team of dedicated wreck explorers that, for the last 25 years, have discovered these lost vessels, documenting them and bringing their stories to share with the world. Tiffany's presentation will give an insight into recent work on significant World War One and World War Two wrecks in the Gulf of Finland.

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, som vil diskutere Maltas rige maritime og krigstid arv, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres seneste Expedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger. Andy Torbet vil være MCing the Main Stage igen, ligesom han holder et oplæg om udfordringerne ved at skyde teknisk dykning til tv-shows.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

Forhåndsbilletter er nu tilgængelige!

Køb din dagsbillet nu til £17.50 + bookinggebyr og vær klar til en lærerig, spændende og inspirerende oplevelse! Eller med så mange talere i løbet af de to dage, plus alle de interaktive udstillinger og udstillere at besøge, hvorfor ikke gøre det til en weekend og få en to-dages billet til £25 + reservationsgebyr? Gruppebilletpriser for 10+ personer er også tilgængelige, hvis du kommer med dit center/klubmedlemmer. Bestil billetter link..

Og som altid inkluderer billetprisen gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!