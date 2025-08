Hajbevaring med Taylor Ladd-Hudson

at 10: 00 am

Hajbevarings- og miljøforkæmperen Taylor Ladd-Hudson vil være på hovedscenen i Sydneys GO Diving Show ANZ i september, hvor vi diskuterer vigtigheden af hajer, deres trusler og hvordan man kan sameksistere ved siden af dem.

Taylor, en 16-årig fra Sunshine Coast, er fridykker, snorkler, dykker, patruljemedlem for Noosa Surf Life-saving Club og lokal surfer. Hun bruger næsten al sin fritid i havet og arbejder sammen med organisationer som Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, forskellige lokale redningsgrupper for dyreliv og samarbejder i øjeblikket med det australske ikon Valerie Taylor om at oprette beskyttede havområder langs østkysten.

Efter at have lært om de trusler, hajer står over for, blev hun passioneret omkring at beskytte dem og fremme sameksistens mellem mennesker og havliv. Hun holder regelmæssigt foredrag for skoler og konsulterer lokale råd og statsministre, hvor hun tilbyder alternativer til hajbekæmpelsesprogrammerne i Queensland og New South Wales.

Alene i 2024 talte Taylor med over 3,000 elever på tværs af over 50 skoler og hjalp unge mennesker med at forstå den afgørende rolle, hajer spiller i sunde havenes økosystemer.

Gennem sin sociale medieplatform @taylor_x_ocean har hun nået ud til over 35 millioner mennesker og uddannet og inspireret en ny generation til at respektere, beskytte og sameksistere med hajer.

GO Diving Show finder sted på Sydney Showground den 6.-7. september.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

