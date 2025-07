Sheree Marris bringer blæksprutte til hovedscenen

Marinbiolog, prisvindende forfatter og dokumentarfilmskaber Sheree Marris vil være på hovedscenen ved septembers GO Diving Show ANZ i Sydney, og hun vil tale om de mærkelige, skandaløse og usædvanlige liv hos blæksprutte.

Hvis Sheree fik sin vilje, ville hun bytte lunger ud med gæller og ben ud med en glitrende havfruehale – men da evolutionen havde andre planer, bruger hun sine dage på at puste bobler og skabe bølger inden for havbevarelse. Hun er kendt for at skabe dristige, innovative projekter, der bygger bro mellem videnskab og offentlighed – tænk internationale udstillinger, IMAX-film og opsigtsvækkende kampagner.

Hendes publikationer inkluderer KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, et frækt dyk ned i reproduktionens undervandsverden, og hendes seneste bog Octopuses: Underwater Wonders. Med et talent for at forvandle kompleks videnskab til fængslende historier er Sheree også en fast mediekommentator, adjungeret ved James Cook University, og har modtaget flere Young Australian of the Year-priser, Centenary Medal og Committee for Melbourne Achiever Award. Forvent passion, formål og et strejf af frækhed.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

Få dine billetter nu!

Billetter til GO Diving Show ANZ er i salg nu, og du kan drage fordel af 2-for-1 earlybird-tilbud indtil 9. september – du og din ven/partner/ægtefælle kan besøge os for kun $12, og børn på 16 år og derunder kommer gratis ind, hvilket gør det til den perfekte familiedag. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er nemt at komme til med masser af transportmuligheder, så sæt datoerne i din kalender nu, og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.