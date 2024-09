Steve Backshall fokuserer på hajer og hvaler

Multi-prisvindende tv-vært Steve Backshall – hovedtaler ved indvielsen GO Diving Show ANZ begivenhed den 28.-29. september – vil vende opmærksomheden mod to dykkerfavoritter, hvaler og hajer.

Steve er en actionhelt og har udforsket nogle af de mest fjerntliggende steder på planeten. Dette, kombineret med hans enestående viden om dyrelivet og den naturlige verden, gør ham til en fascinerende gæstetaler.

Som en af ​​de travleste oplægsholdere på tv, måske bedst kendt for sin fænomenale succes Dødelig serien vil Steve optræde på Main Stage i Sydney sammen med dykkerarmaturer som Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson og Pete Mesley.

Steve rejste for nylig over Atlanten, Stillehavet og Det Indiske Ocean for at filme Whale til Sky TV, et banebrydende program, der sporer vores mest ikoniske, endnu truede arter. Han har også filmet Ekspedition og Haj for Sky TV og optrådte i Vores skiftende planet for det britiske BBC One – en ambitiøs syv-årig serie, der dokumenterer seks af planetens mest truede økosystemer.

Shark with Steve Backshall er en afslørende serie, der hylder hajernes vidunder og afliver myten om hajer som blot koldblodige mordere. Fotokredit: Sky UK Limited_True to Nature

Forud for dette, for Jaguaens tabte landr foretog han den første bestigning af Mount Upuigma i Venezuela, sov på den lodrette klippeflade og fandt ukendte dyrearter på toppen. Han rapellerede også til bunden af ​​Kaiteur Falls i Guyana til det gennemblødte eventyrland nedenfor.

In Vulkanens tabte land, Steve var den første outsider, der gik ind på vulkanbjerget Bosavi - hvor holdet opdagede så mange som 40 nye arter, inklusive den største rotte i verden! Steve deltog også i en brutal huleekspedition, der åbnede en ny passage i Mageni Cave i New Britain.

Andre serier er bl.a Ekspedition Akka, hvor han næsten blev slugt af grindehvaler og blev fejet ind i indvoldene på en gletsjer, og Giftjægeren, hvor han udholdt stikkene fra hundredvis af kuglemyrer (verdens mest smertefulde stikkende hvirvelløse dyr) i en indvielsesceremoni.

Andre film han har lavet er bl.a Vildmarken St Kilda, Det ekstreme Storbritannien – Huler, Springwatch Trackers, Alaska Live, Blue Planet Live og Undiscovered Worlds med Steve Backshall.

En produktiv forfatter, Steves seneste bog, Deep Blue, er en blanding af erindringer, rejser og hav- og miljøvidenskab, der tager os med på en rundtur i de mange verdener af vandlevende liv: fra undersøiske ørkener og regnskove til udviklingen af ​​havets helte som havskildpadden og den store hvide haj, til den hurtigt faldende tilstand af hvide polarhave og koralrev.

Som om det ikke var nok, viste Steve i 2023 enorm modstandsdygtighed, beslutsomhed, drive og ambition om at slå en ny verdensrekord – for den hurtigste tid til at padle langs Themsen i Storbritannien.

Steves foredrag på Hovedscenen vil være:

At lære at tale 'hval'

Vi går ind i en gylden æra for at forstå hvalens verden og en nær fremtid, hvor vi ikke kun kan forstå hvaler, men endda tale tilbage...

Hajer – ældre end træer

Næse-til-næse møder med alt fra små kvastede wobbegongs til store hvide, tigre, tyre og store hammerhoveder.

Steve Backshall fokuserer på hajer og hvaler 3

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 28-29 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Scene, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage og Tech Stage – der vil være vært for snesevis af højttalere fra hele verden, samt et væld af interaktive funktioner, der passer til unge og gamle, fra VR-dykkeroplevelser, trydives , en demonstrationspool, havfruer og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

2024 GO Diving Show UK, nu på sit femte år, tiltrak mere end 10,000 deltagere i løbet af weekenden og strakte sig over et areal på 10,000 mXNUMX udstillingsplads, og Australien og New Zealand-varianten stræber efter at nå dette niveau i de kommende år.

Adgang til det første GO Diving Show ANZ er helt gratis – tilmeld dig link. for at få dine billetter til, hvad der uden tvivl er dykkerbegivenheden i 2024 i Australien. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er let at komme til med masser af transportmuligheder, så få datoerne i din dagbog nu og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.