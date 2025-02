Steve Backshall leder hovedscenen

at 10: 00 am

Multi-prisvindende tv-vært Steve Backshall – hovedtaler på GO dykkershow i marts – vil vende opmærksomheden mod to dykkerfavoritter, hvaler og hajer.

Steve er en actionhelt og har udforsket nogle af de mest fjerntliggende steder på planeten. Dette, kombineret med hans enestående viden om dyrelivet og den naturlige verden, gør ham til en fascinerende gæstetaler.

Som en af ​​de travleste oplægsholdere på tv, måske bedst kendt for sin fænomenale succes Dødelig serien, vil Steve optræde på Main Stage i Sydney sammen med dykkerarmaturer, Dawn Kernagis, Monty Halls. Andy Torbet, Rannva Joermundsson og Maria Bollerup.

Steve rejste for nylig over Atlanten, Stillehavet og Det Indiske Ocean for at filme Whale til Sky TV, et banebrydende program, der sporer vores mest ikoniske, endnu truede arter. Han har også filmet Ekspedition og Haj for Sky TV og optrådte i Vores skiftende planet for det britiske BBC One – en ambitiøs syv-årig serie, der dokumenterer seks af planetens mest truede økosystemer.

Forud for dette, for Jaguaens tabte landr foretog han den første bestigning af Mount Upuigma i Venezuela, sov på den lodrette klippeflade og fandt ukendte dyrearter på toppen. Han rapellerede også til bunden af ​​Kaiteur Falls i Guyana til det gennemblødte eventyrland nedenfor.

In Vulkanens tabte land, Steve var den første outsider, der gik ind på vulkanbjerget Bosavi - hvor holdet opdagede så mange som 40 nye arter, inklusive den største rotte i verden! Steve deltog også i en brutal huleekspedition, der åbnede en ny passage i Mageni Cave i New Britain.

Andre serier er bl.a Ekspedition Akka, hvor han næsten blev slugt af grindehvaler og blev fejet ind i indvoldene på en gletsjer, og Giftjægeren, hvor han udholdt stikkene fra hundredvis af kuglemyrer (verdens mest smertefulde stikkende hvirvelløse dyr) i en indvielsesceremoni.

Andre film han har lavet er bl.a Vildmarken St Kilda, Det ekstreme Storbritannien – Huler, Springwatch Trackers, Alaska Live, Blue Planet Live og Undiscovered Worlds med Steve Backshall.

En produktiv forfatter, Steves seneste bog, Deep Blue, er en blanding af erindringer, rejse, og hav- og miljøvidenskab, der tager os med på en rundtur i de mange verdener af akvatisk liv: fra undersøiske ørkener og regnskove til udviklingen af ​​havets helte som havskildpadden og den store hvide haj, til den hurtigt faldende tilstand af hvide polarhave og koralrev. Steve vil underskrive kopier af Deep Blue umiddelbart efter sine samtaler begge dage.

Som om det ikke var nok, viste Steve i 2023 enorm modstandsdygtighed, beslutsomhed, drive og ambition om at slå en ny verdensrekord – for den hurtigste tid til at padle langs Themsen i Storbritannien.

Steves foredrag på Hovedscenen vil være:

At lære at tale 'hval'

Vi går ind i en gylden æra for at forstå hvalens verden og en nær fremtid, hvor vi ikke kun kan forstå hvaler, men endda tale tilbage...

Hajer – ældre end træer

Næse-til-næse møder med alt fra små kvastede wobbegongs til store hvide, tigre, tyre og store hammerhoveder.

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbrugerdyk og rejse show i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, som vil diskutere Maltas rige maritime og krigstid arv, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som vil fortælle om deres seneste Expedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger. Andy Torbet skal MCing the Main Stage igen, ligesom han holder et oplæg om udfordringerne ved at skyde teknisk dykning til tv-shows. En liste over alle højttalerne, inklusive tider, kan findes link..

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer – den evigt populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vrag-dyk, pust-hold-workshops og lining-out-øvelser, marinebiologisk zone og, som er nyt for 2025, din chance for at prøve din hånd med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society blandt deres allestedsnærværende arkæologiske foreninger - række stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers.

Forhåndsbilletter er nu tilgængelige!

Køb din dagsbillet nu til £17.50 + bookinggebyr og vær klar til en lærerig, spændende og inspirerende oplevelse! Eller med så mange talere i løbet af de to dage, plus alle de interaktive udstillinger og udstillere at besøge, hvorfor ikke gøre det til en weekend og få en to-dages billet til £25 + reservationsgebyr?

Det vil være £25 for en dagsbillet ved billetkontoret i weekenden for showet, så bestil på forhånd og spar nogle penge!!

Gruppebilletpriser for 10+ personer er også tilgængelige, hvis du kommer med dit center/klubmedlemmer.

Bestil billetter på Go Diving Shows hjemmeside.

Og som altid inkluderer billetprisen gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!