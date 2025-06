Går dykkere glip af et trick med vores beskedne håndsignaler?

"Over vandet bliver jeg som døv altid set som den, der 'ikke kan kommunikere' med andre," siger topmodellen, skuespilleren og nuværende dykker Nyle DiMarco. Under vandet er det dog omvendt – som han forklarer til Steve Weinman, kan kendskab til rigtigt tegnsprog gavne alle dykkere.

"Det var lidt mærkeligt at forsøge at aflære ASL [amerikansk tegnsprog] for at lære dykkertegn," siger Nyle diMarco. "Det føltes næsten begrænsende – at vide, at jeg stadig kunne have den samme mængde fuldgyldige samtaler under vandet med ASL."

"Nogle af de almindelige dykkertegn er, selvom de er yderst nødvendige, ikke helt intuitive og kan misfortolkes som noget andet."

Nyle diMarco

"Det spændende er dog, at Thomas Koch, som jeg tog kurset med, nu er i gang med at udvide et helt undervandssprog. Hvorfor stole på tilfældige bevægelser, når vi allerede har et fuldt visuelt sprog, der fungerer – hvilket er tegnsprog!"

"Hvis vi standardiserede håndsignaler ved dykning ved hjælp af tegnsprog, ville dykkere ikke bare kommunikere bedre under vandet, de ville også have mulighed for at komme i kontakt med døve inde i landet!"

Nyle DiMarco omtaler sig selv som en del af døvesamfundet med stort D og identificerer sig med den døvekultur, der er forankret i hans modersmål, som er ASL.

Den 36-årige skuespiller, model og aktivist fik offentlighedens opmærksomhed i USA tilbage i 2015 ved at vinde tv-realityserien. Amerikas næste topmodel.

Han havde arbejdet som freelancemodel i omkring et år på det tidspunkt, men blev kun den anden mandlige og den første døve vinder i 22 sæsoner af showet. Hans sejr førte til en fuldtidskontrakt med et modelbureau i New York.

Året efter vandt han og en professionel partner tv-konkurrencen Dancing With The Starshvilket gør ham til kun den anden døve person, der har vundet den langvarige ækvivalent til Storbritanniens Strengt Kom Dancing.

Modelarbejde, dans, dykning…

Dykning er en nyere tilføjelse til Nyles række af præstationer. Hans interesse var blevet vakt af et langt bekendtskab med PADI-kursusdirektør Thomas Koch, som også er døv. "Jeg har kendt Thomas, siden jeg var barn," siger han. "I 15 år havde jeg gerne villet tage kurser hos ham, men jeg kunne aldrig finde tiden."

Nyle træner i poolen med Thomas Koch (Rosie Moore)

Når man ser på hans CV, er det ikke så overraskende, men da Nyle endelig fandt tid til at blive certificeret, satte han virkelig gang i det. Han har nu taget fire kurser omkring Islamorada i Florida Keys med Aqua Hands, PADI-dykkercentret ejet af Thomas og beskrevet som verdens eneste døveejede dykkerfirma.

Open Water Diver blev hurtigt efterfulgt af Advanced Open Water Diver, Enriched Air og AWARE Coral Reef Conservation-kurset.

"PADIs kurser gav mig de essentielle færdigheder og den viden, jeg har brug for til at navigere i undervandsverdenen med selvtillid, og Thomas' ASL gjorde oplevelsen helt exceptionel," siger Nyle. Derudover giver hans tilgang til dykkerundervisningen uventede indsigter.

"Undervandsverdenen er i sandhed døves verden," siger han. "Alt vender og drejer sig. Over vandet, som døv, bliver jeg altid set som den, der 'ikke er i stand til at kommunikere' med andre. Men under vandet? Alt forandrer sig."

Nyle og Thomas på båden (Rosie Moore)

"Mens jeg trænede i havet, bemærkede jeg noget morsomt – hørende instruktører kunne ikke helt lære andre hørende dykkere under vandet. De startede dykket og prøvede at gestikulere/mime instruktioner, men det virkede sjældent."

"Inden for få minutter ville deres elever se forvirrede ud, og alle ville svømme tilbage op til overfladen, så instruktøren kunne tale."

"Så dykkede de igen – så gentog alting sig. Jeg så dem gå op og ned igen som en elevator. Deres lærdom og praktiske oplevelser bliver afbrudt."

"I mellemtiden, Thomas, den eneste PADI døvekursusleder i verden, og jeg? Vi holdt os under vandet hele tiden. Ingen overfladevand. Ingen afbrydelser. Han var i stand til at forklare teknikker, korrigere min form og guide mig gennem hver øvelse, alt sammen på ASL, i realtid, mange meter dybt."

"Det var problemfrit, og ærligt talt føltes undervandsområdet som vores område!"

Hvad er signalet for sygeplejerskehaj? (Rosie Moore)

Middagsplaner og koralblegning

Dette var heller ikke den eneste vending, Nyle oplevede under vandet. "Et andet sjovt scenarie: Jeg er ofte den, der er afhængig af pen og papir til at kommunikere med hørende mennesker. Men under vandet er det pludselig de hørende mennesker, der skriver langsomt på vandtætte notesblokke, mens Thomas og jeg bare slapper af på tegnsprog."

"Han pegede ubesværet på revdyr, forklarede, hvad vi så, og ja, vi lavede endda middagsplaner under vandet."

Et øjeblik satte sig virkelig fast i Nyle, da han og hans instruktør udforskede koralrevene. "Thomas pegede på flere sektioner af bleget, knoglekvit koral omgivet af frugtbare rev. På tegnsprog forklarede han lige der og da: 'Den koral er død, et direkte resultat af den stigende havtemperatur. Global opvarmning er reel, og den er synlig selv under vand.'"

"Så kunne jeg stille ham flere spørgsmål om det under vandet. Og jeg kunne ikke holde op med at tænke på de andre hørende dykkere med en høreinstruktør. Den samtale ville ikke være blevet til noget."

"Hørende dykkere ville have været nødt til at vente, indtil de kom til overfladen, måske 15, 30 minutter senere, for at spørge: 'Hey, hvad var det for en hvid ting, vi så?' Forudsat at de overhovedet huskede det. Men fordi Thomas og jeg kunne kommunikere under vandet, lærte jeg det i øjeblikket. Og det satte sig fast i mig."

Døve Utopia

Nyle diMarco blev født i Queens, New York, i en familie, hvor ikke blot han selv, men også hans forældre og hans to brødre alle var medfødt døve. Da hans forældre gik fra hinanden, flyttede hans mor, Donna, med sine børn til Maryland.

Der gik Nyle på Maryland School for the Deaf og tog derefter en matematikgrad på det specialiserede Gallaudet University i Washington.

I 2013, året han dimitterede, medvirkede han i en ASL-film kaldet I dåsen, og i løbet af de næste par år brød det igennem på tv, hvor han spillede en hovedrolle i serien Skiftede ved fødslen og medvirker i en komedieserie, Svære mennesker.

Modelstuderende

Han har altid gjort det klart, at han langt fra at betragte sig selv som handicappet af døvhed ser det som en fordel at være i stand til at kommunikere uden at tale – som for eksempel i arbejdet som model.

Dedikeret til at udbrede bevidstheden om døves kultur startede han i 2016 Nyle DiMarco Foundation, en velgørenhedsorganisation, der giver adgang til ressourcer til døve børn og deres familier.

Fire år senere startede han sit eget produktionsselskab, Clerc Studio, hvilket gav anledning til Døve U, en Netflix realityserie, der foregår på Gallaudet; en Oscar-nomineret dokumentarkortserie kaldet Audible og i år, Døv præsident nu!, en dokumentarfilm han var medinstruktør på og producerede om en studenterprotest, der blev udløst på Gallaudet i 1988, da en hørende kandidat blev valgt frem for døve rivaler. Han har også delt sin historie i en selvbiografi, Døve Utopia.

Galapagos i sigte

At kunne kommunikere så ubesværet med sin dykkerinstruktør, selv mens han var under vandet, hjalp Nyle med at klare de første dykkerkurser let, men nu har han brug for at få solid undervandserfaring for at få mest muligt ud af den drømmestart.

"Det, der er tilbage, er at lave 50 dyk for at kunne dykke på Galapagosøerne," siger han og nævner den destination som øverst på sin ønskeliste, efterfulgt af Lofoten i Norge – møder med store dyr er helt klart i hans sigte. "Jeg rejser meget over hele verden, så jeg tror, ​​jeg kan snige mig væk på et dyk eller to!"

Den eneste ulempe, han kan se som dykker, er, at så få andre i øjeblikket kender tegnsprog: "De valgte kun at kende begrænsede håndsignaler, der ikke er på ASL! Jeg kan ikke kommunikere med dem nedenunder."

"Det er præcis, hvad Thomas prøver at gøre: at bygge bro mellem to verdener. Havet er stadig et af de mindst udforskede steder på Jorden, og ærligt talt er potentialet i håndsignaler det samme."

Det burde ikke være et problem at overtale døve til at begynde at dykke; Nyle mener, at udfordringen "mere ligger i at opmuntre hørende dykkere til ikke kun at blive involveret i dykning, men også til at tage kurser under en døv instruktør. Ingen ved bedre, hvordan man bruger bevægelser smart under vandet."

En nem udveksling af synspunkter om stoppet

"Jeg så Thomas Koch kommunikere med hørende dykkere under vandet uden problemer ved hjælp af klare og intuitive bevægelser, der gav mening med det samme. Jeg tror, ​​at hørende dykkere ville være bedre stillet med døve!"

En sidste bemærkning: Jeg spurgte Nyle, om det havde overrasket ham at erfare, at dykkere ofte omtaler undervandsverdenen som et støjende sted. "Det er nyt for mig nu – Jeg anede det ikke!” svarer han. “Nu skal jeg ned i det kaninhul…”

Aqua-hænder blev etableret i 2010 af Thomas Koch, som siden er blevet PADI-ambassadør. PADI-dykkercentret i Clearwater, Florida, henvender sig til døve og hørehæmmede og siger, at det afholder alle sine dykkerkurser og -ture med ASL for at sikre tilgængelighed for både hørende og døve.

Også på Divernet: VIL VI NOGENSINDE FÅ ET GLOBALT TEGNSPROG?, HÅNDSIGNALER VED DYKNING: AT BYGGE BRUD OVER KOMMUNIKATIONSKLØFTEN UNDER VANDET