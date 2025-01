Det Ægæiske Hav opgiver sine hemmeligheder

Marinos Giourgas er en aktiv PADI, TDI og IANTD teknisk og rebreather dykkerinstruktør baseret på den sydlige kyst af Athen, Grækenland, og en brandambassadør for Otter Drysuits, og han vil pryde Tech Stage på GO dykkershow i marts.

Marinos startede sin dykkerkarriere i begyndelsen af ​​1990'erne, og siden da gjorde hans entusiasme for at forbinde sig med naturen og hans passion for eventyr og vrag fra Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig det muligt for ham at deltage i adskillige ekspeditioner i det græske hav for at opdage og udforske fortidens undervandsrelikvier.

Øen Malta, hvor han fik sin tech-uddannelse og arbejdede som tech-instruktør, blev hans andet hjem. Han rejste i forskellige dele af verden for sin dykkerlidenskab (Indonesien, Hawaii, Mikronesien, Thailand, Egypten, Cypern osv.) og arbejdede i en række dykkercentre i Grækenland, hvor han værdsatte vragenes skønhed og historiske værdi liggende på den ægæiske havbund.

Han er grundlæggeren af ​​Aegeantec, et team af passionerede dykkere, der tilbyder teknisk, trimix og CCR dykkertræning med henblik på at besøge dybe vrag med sikkerhed. Marinos administrerer den tekniske dykkersektion i et af de største dykkercentre i området, og giver træning og guider teknikere til uspolerede dykkersteder, som kun få – hvis nogen – nogensinde vil se. Hans base er på kystområdet i Athen og tilbyder udstyr af høj standard til dybdedykning, en gasblandingsstation, der tilbyder luft-, nitrox- og trimix-gasfyldninger, og er tæt på en række skibsvrag og spektakulære rev.

Ukendt krigslevn i Det Ægæiske Hav

Marinos' foredrag på Tech Stage vil handle om det første dyk til et ukendt og sjældent Kriesgmarine-levn, der har hvilet dybt i Det Ægæiske Hav efter det berygtede slag ved Leros i 1943. Præsentationen vil blive delt op i to elementer – historien om dykkerne og deres indsats for positivt at identificere fartøjet og historien bag dets forlis.

Det Ægæiske Hav opgiver sine hemmeligheder 2

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som bliver taler om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den evigt populære hule, den gigantiske trydive pool, det fordybende virtual reality tech-vragdyk og, nyt for 2025, din chance for at prøve din hånd med vragkortlægning med Nautical Arkæologisk Selskab og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

Gør et kup nu - early bird 2-til-1 billetter er nu tilgængelige, der repræsenterer fantastisk værdi for pengene.

Køb din billet inden 31. januar 2025 for £17.50, og få din ven, din ægtefælle eller din bedste ven med dig helt gratis! Eller hvorfor ikke tage den ikke-dykker makker med, så de kan se alle de vidundere i den undervandsverden, de går glip af!

Faktisk svarer 2-til-1 tilbuddet til, at hver billet er lige £8.75. Og som altid inkluderer dette gratis parkering. Og under 16 år går gratis, så tag børnene med til en fabelagtig familiedag!