De gamle vidundere ud for Malta og Gozo

Prof Timmy Gambin er lektor i maritim arkæologi ved Institut for Klassikere og Arkæologi, University of Malta, og han har stået i spidsen for ekspeditioner til uopdagede vrag og oldtidssteder i mange år - han vil tage dig med på en tur bagud scenerne af noget af den seneste forskning på Hovedscenen på GO dykkershow i marts.

Prof Gambin dimitterede i historie fra dette universitet og fortsatte med at opnå sin mastergrad i maritim arkæologi og historie fra University of Bristol, hvor han også fik sin doktorgrad i maritim arkæologi. Han har været involveret i adskillige forskningssamarbejdsprojekter og har også været med til at lede adskillige offshore undervandsundersøgelser i forskellige dele af Middelhavet.

Det Virtuelle Museum

Timmy er initiativtager og direktør for The Virtual Museum – Underwater Malta. Undersøiske kulturarvssteder er ude af syne og oftere end ikke ude af sindet. Årsagen til denne situation er enkel – den fysiske barriere skabt af havet selv. Til dato er det kun dykkere eller mennesker i ubåde, der er i stand til at besøge disse historiske tidskapsler. Der eksisterer stadig begrænsninger forårsaget af dybde, fjernhed og lovgivning.

Faktisk er et af de centrale principper i UNESCO-konventionen om beskyttelse af undervandskulturarv, at "Statsparterne skal fremme offentlighedens bevidsthed om værdien og betydningen af ​​undervandskulturarv", et princip, der er fuldt ud godkendt af The Virtual Museum – Undervands Malta. Denne online platform bringer undervandskulturarven til overfladen og ind i offentlighedens hjem.

Ved at bruge 3D, virtual reality og andre medier er formålet med denne hjemmeside at give adgang til og dele Maltas unikke undervandskulturarv med alle medlemmer af offentligheden.

Det fønikiske skibbrudsprojekt

I 2007, under en offshore-fjernmålingsundersøgelse, der havde til formål at kortlægge Maltas undervandskulturarv, blev der noteret en lille anomali i sonardataene.

Siden da har University of Malta i samarbejde med en række internationale partnere studeret, hvad der viste sig at være en af ​​de mest spændende nyere undersøiske arkæologiske opdagelser.

Beliggende i en dybde på 110 m ud for Xlendi-bugten i Gozo, består det fønikiske skibsvrag af en intakt og velbevaret blandet last, der dateres til det 7. århundrede f.Kr. Det blandede indhold af sten og keramiske genstande kaster lys over den økonomiske historie og handelsnetværk i det centrale middelhav under den arkaiske periode.

Ud over de arkæologiske fordele – herunder studiet af hidtil ukendte keramiske typologier samt en bred vifte af videnskabelige tests i faserne efter udgravningen – byder denne side på andre udfordringer og muligheder med hensyn til metoder og adgang, samt kommunikation af f.eks. et websted.

Du kan finde ud af mere om det fønikiske skibsvrag-projekt link., og Det Virtuelle Museum link..

De gamle vidundere ud for Malta og Gozo 2

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som bliver taler om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

