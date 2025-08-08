Den vanvittige verden af undervandsfilmproduktion med Tom Park

Tom Park er en dygtig undervandsfilmfotograf og instruktør fra Australien med over et årtis erfaring i undervandsfilmindustrien, og han vil diskutere den 'vanvittige verden af undervandsfilmproduktion', når han indtager hovedscenen på GO Diving Show ANZ i september.

Tom har arbejdet på en række forskellige projekter, lige fra dokumentarfilm og naturhistoriske film for kunder som BBC, Netflix, Amazon Prime Video og David Attenborough, og hans arbejde er blevet anerkendt med priser fra filmfestivaler over hele verden, herunder den prestigefyldte Wildscreen Festival.

Tom er kendt for sin tekniske ekspertise i at arbejde med undervandskameraer og -udstyr, såvel som sin kreative vision for at indfange den smukke og unikke undervandsverden. Han har brugt en stor del af sin karriere på at filme Great Barrier Reef og Australiens østkyst, og han brænder for havbevarelse og bruger sin kunst til at øge bevidstheden om vigtigheden af at beskytte marine økosystemer.

GO Diving Show finder sted på Sydney Showground den 6.-7. september.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Omkring scenerne og udstillingerne vil være en bred vifte af udstillere, lige fra turistbureauer og rejsearrangører til resorts, liveaboards, træningsbureauer, detailhandlere, producenter og naturbeskyttelsesorganisationer.

Få dine billetter nu!

Billetter til GO Diving Show ANZ er i salg nu, og du kan drage fordel af 2-for-1 earlybird-tilbud indtil 9. september – du og din ven/partner/ægtefælle kan besøge os for kun $12, og børn på 16 år og derunder kommer gratis ind, hvilket gør det til den perfekte familiedag. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er nemt at komme til med masser af transportmuligheder, så sæt datoerne i din kalender nu, og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.