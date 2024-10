Miraklet med havskildpadder

JOHN CHRISTOPHER FINE fejrer de dykkervenlige krybdyr, der mod alle odds fortsætter med at vende tilbage til deres Palm Beach-tilholdssteder i Florida. Han tog billederne

Det var som at vende tidens hænder tilbage. Jeg kunne forestille mig Norine Rouse, med sin gule våddragt, lille tank og lyse smil, svømme op til Robert. Norine navngivet havskildpadder. Robert, en stor mandlig slyngel, ville altid vende tilbage til revene ud for Palm Beach, Florida, sæson efter sæson i 20 år.

Norine svømmede med ham, målte hans skjold til 115 cm. Et hul i midten af ​​hans granat identificerede ham tydeligt, resultatet af et længe siden møde med en bådpropel. Robert ankom i december, makker sig, og tog derefter afsted for at vende tilbage til sine fjerne caribiske tilholdssteder - normalt i slutningen af ​​februar, ifølge Norines kræsne optegnelser.

Efter at have afsluttet sin dykkerinstruktøruddannelse på Bahamas åbnede Norine et lille kontor i Riviera Beach, hvor hun fortøjede sin dykkerbåd.

Hawksbill hviler under en afsats ved Teardrop Reef. Efter lange svømmeture for at nå Palm Beach hviler skildpadder ud af Golfstrømmen. Deres vejrtrækningsrytme ændrer sig, og de kan forblive nedsænket i lange perioder

Norine Rouse var åben for forretninger og tog dykkere med til at udforske revene ud for Palm Beach. Hun trænede Dottie Campbell, en tidligere lokal borgmester, og de blev hurtige venner. Med Dotties investering åbnede Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches i 1977.

Dette var en country club for dykkere, med en dyb træningstank og swimmingpoolfaciliteter, der betød, at dykkere i våde badedragter kunne sidde hvor som helst i det rummelige kontor og lounge. Norine boede i en lejlighed ovenpå, ud mod Intracoastal Waterway, hvor hendes nye topmoderne dykkerbåd lå fortøjet.

Skildpadde dame

Norine døde i 2005. Efter at have lidt af et lammende tilfælde af bøjningerne var hun kommet sig og fortsatte med at dykke, men var blevet tvunget til at gå på pension i 1995. I løbet af sine mange år med stor gæstfrihed og træning til dykkere fra hele verden var skildpadder Norines favoritter.

Hun fik navnet "Turtle Lady", først i hån fra de spydfiskere, hun nægtede at tillade på sin dykkerbåd og prædikede imod, og derefter blødt op til et udtryk af dyb respekt, da hendes Scuba Club blev en perle af dykkerverdenen.

Den afdøde Norine Rouse tillod ikke spydfiskeri fra sin dykkerbåd. Enhver dykker, der afleverede en spydpistol, kunne få en gratis tur. Hun bøjede pistolerne og brugte dem i en skulptur på Scuba Club

Dette storslåede stykke ejendom blev solgt efter 38 år i erhvervslivet og bulldozeret for at gøre plads til udvikling. Men nu er skildpadder tilbage – og det er Scubaklubben også.

Essensen af ​​klubben blev solgt til Shaun Gallant, som driver Kyalami også fra Riviera Beach Marina, samt en anden dykkerbåd ud af Jupiter og en butik ved Northlake Boulevard.

Den samme venlighed, imødekommende ånd og ikke-spydfiskeri - med undtagelse af stangspyd til at tage invasive løvefisk og tilladt hummerfiskeri i sæsonen - fortsættes.

Dykker af Kyalami også i skildpaddens parringssæson mindede mig om de fantastiske dyk for så længe siden med Norine. Skildpadder gør normalt ikke Golfstrømvandet ud for Palm Beach til et permanent hjem.

Loggerheads er kødædende. De spiser vandmænd, bløddyr og endda fisk, hvis de kan fange dem. Nogle arter spiser kun skildpaddegræs og svampe.

En ulykkelig skildpadde blev kroget af en fisker ud for Juno-molen, bragt til redningscentret for at få krogen fjernet og senere sluppet tilbage i havet.

Klar til at parre sig

Og her er de, hvert eneste år ud for Palm Beach, klar til at parre sig. Derefter tømmer hunnerne sig i land om natten for at lægge deres æg, vende tilbage til Atlanterhavets rev, normalt parre sig igen, deponere endnu et stykke hundrede æg og tage hjem indtil næste sæson.

Hvordan kommer de til dette sted, idet de svømmer hundreder, tusinder af kilometer fra deres caribiske hjem for at ankomme til revene ud for strandene, hvor de blev udklækket? Forskere mente, at det skulle med Månen, Solen, Jordens rotation.

Jeg kan huske, at jeg fandt en død skildpadde, der klækkede på stranden. Den nåede ikke fra sit æg til brændingen, blev fanget i skarp dagslys og blev udtørret. Kun én ud af tusinde unge bliver voksen. Jeg tog den op, kom den i en kop vand og drejede den rundt ved hjælp af en magnet. Magnetiske krystaller i skildpaddens hjerner præger et kort, der gør dem i stand til at navigere tilbage til deres oprindelse.

Hunskildpadder kæmper i land for at grave deres reder på lokale strande. Lys på kysten forvirrer dem, og ofte vender de sig og vender tilbage til havet. Berms og stranderosion får dem til at lægge æg under højvandslinjen, så havbølger skyller dem væk. Monitorer markerer skildpaddereder for at beskytte dem

Som med andre krybdyr afhænger skildpaddens kønsbestemmelse af temperaturen i reden. Der er en relativt lille margen: vi siger seje dudes og hot chicks.

Mørkt sand øger temperaturen. Du ved det ved at gå barfodet på asfalt sammenlignet med hvid beton. Strandfornyende projekter dumper mørkt, dybt opgravet havsand på strandene. Hot, hunner klækkes ud. Temperaturændringer skaber et varmere klima, hvilket betyder flere hunner. Det er en ubalance, der efterlader fremtidige befolkninger ude af naturens balance.

Mike Healy, en Kyalami dykkerinstruktør, tog os med ned på et rev, de kalder Teardrop, syd for Breakers Hotel. Vi så masser af tømmerhuder, en af ​​dem lagde sig simpelthen ind bag en kurvesvamp ude af strømmen og hvilede sig op efter sin lange svømmetur.

Mike holdt sig tilbage, da hans dykkere tog undervandsfotografier og beundrede den gamle skildpadde.

Kyalami Scuba Club-dykkerinstruktør Mike Healy med tømmerhoved ud for Breaker's Reef, omkring en kilometer ud for kysten i Palm Beach

Norine havde en særlig tilladelse til at svømme med havskildpadder. Hun registrerede data og lavede observationer ved hvert dyk. Hun registrerede den adfærd, forskerne krævede. Forskere i de dage dykkede sjældent og observerede endnu sjældnere deres forsøgspersoners adfærd i naturen, bestemt ikke så ofte som Norine, der dykkede hver dag.

Barnacle scrub

Adskillige andre hunkønshoveder blev set på Teardrop Reef. På et andet dyk ud for Breakers Reef, fire, hvis de forblev nysgerrige og svømmede op til dykkere.

Nogle gange gav Norine endda sin regulator til Robert, et luftåndende krybdyr, så han ikke behøvede at afbryde deres dyk sammen ved at svømme til overfladen. Robert kendte Norine og svømmede op til hende for at få skrubbet smykker af hans skal med en 'scrungee'-pude, som hun altid bar.

I de værste forureningstider, da vandforvaltere åbnede kanalporte under voldsomme regnskyl for at forhindre oversvømmelser i vest, kom der lag af møg ud i havet. Norine rapporterede, at hun så skildpadder dykke ned i møget for at fratage ildhuder ilt og dræbe dem. Det var en højst usædvanlig intelligent adfærd, der ligner en abe, der bruger et værktøj.

Skildpadder skal op til overfladen for at trække vejret og bliver ofte ramt af både. Denne døde skildpadde blev for nylig dræbt af en bådpropel, der skar gennem dens skal

Havskildpadder er i krise. Trods beskyttelse som truede arter i USA, jages de stadig for at få føde, og mange bliver dræbt i ulykker. Nogle dør lidende, efter at have indtaget plastikaffald, har de forvekslet dem med vandmænd.

Havskildpadder befolkningsstatistikker er skræmmende. Estimater sætter Kemp's Ridleys til 3,000, tømmerhoveder til 91,000, Hawksbills til 30,000, leatherbacks til 133,000, oliven til 558,000, flatbacks fra Australien til 7,000 og greens til 245,000.

Palm Beach er hjemsted for tømmerhoved, høgenæs, grønt, læderryg og sjældent Kemp's Ridley, hvor sidstnævnte lige passerer igennem på ture nordpå langs kysten. De gør ikke rede der.

Ældret træhoved 18m dybt på Teardrop Reef. Skildpadder kan leve lange liv, nogle i 90'erne, hvis de ikke bliver ofre for net, plastikrester eller ulykker med både, når de kommer til overfladen for at trække vejret

Skildpadder er i live og har det godt Palmestrande. Det er også Scuba klub. Nye generationer af dykkerinstruktører, der modellerer den nye ejers etik, sikrer beskyttelse af revvæsener samt åbner vinduer for dem, der ønsker at se et naturfænomen, der er forsket i endnu, selv nu, lidt forstået. Skildpadderne er tilbage.

