Symbiosen mellem teknisk dykning og kunstig intelligens

at 11: 34 am

Nays Baghai er filmskaber, undervandsfotograf og teknisk dykker fra Sydney, Australien, og han vender triumferende tilbage til Tech Stage ved GO Diving Show ANZ i september med to interessante præsentationer – symbiosen mellem tech diving og AI fra en undervandskreativs perspektiv, og fridykning og rebreathers: hvad er lighederne og forskellene?

Som filminstruktør har Nays vundet over 30 priser for sit arbejde, og begge hans dokumentarfilm, Descent og Dykker ned i mørket, har vundet Oscar-kvalificerende festivaler.

Som undervandskameramand med et ry for alsidighed har Nays produceret arbejde for Sony, Amazon, Rolex, Tourism Australia, SBS og mange flere.

Han har over snesevis af dykkerrelaterede kvalifikationer, fra trimix rebreather-dykning til avanceret fridykning, og blev for nylig udnævnt til medlem af Explorer's Club.

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

