Den britiske haj, der lyser i mørke

Hajer bor ud for den britiske kystlinje, men vidste du, at der er en, der lyser i mørke? Tag med Lloyd Rees-Jones til dette års GO dykkershow i marts, når han tager til den britiske scene for at fremvise en helt anden side af vores marine liv, når han ses i et andet lys (ingen ordspil!).

Lloyd Rees-Jones er HSE Part 4 Media Diver, PADI Master Scuba Diver Trainer, undervandsvideograf og erfaren frivillig med Neptunes Army of Rubbish Cleaners (NARC). I næsten 20 år har han været fuldstændig betaget af tre kystdykningssteder i Pembrokeshire, West Wales, og hvert år opdager han noget nyt, der fylder ham med spænding for den kommende sæson og holder ham tilbage år efter år.

Ultraviolet natdykning i Pembrokeshire

Lloyds foredrag på den britiske scene vil handle om marin fluorescens og de natlige aktiviteter af vores yndlings kystnære arter, og vil give et indblik i, hvordan ultraviolet natdykning har potentialet til at genoplive vores passion for natdykning – og også de skjulte fordele, det kan bringe til vores britiske dykkereventyr.

Den britiske haj, der lyser i mørket 2

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som bliver taler om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

