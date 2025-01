Vickers Wellington-projektet

at 10: 00 am

Teknisk dykker, dybe vragdykker, CCR og huledykker Yana Stashkevich vil give et indblik i det ambitiøse Vickers Wellington Project, som har til formål at fremvise en ægte skjult perle fra det Ægæiske hav, når hun tager til Tech Stage på GO dykkershow i marts.

Yana Stashkevich er hurtigt ved at skabe sig et navn, når det kommer til udforskningsdyk. Hun var medlem af Vaggfjellan XI-ekspeditionen, der udforskede hulesystemet, der ligger ud over polarcirklen, med en indgang på en skråning af en norsk fjord, og hun var en rebreather-dykker på Underwater Filming & Research (UFR)-projektholdet, der dokumenterede nogle af verdens bedst bevarede vrag i Grækenland.

I øjeblikket er Yana aktivt involveret i dybe vragudforskningsprojekter i Det Ægæiske Hav og fremmer den maritime arv i græske farvande.

I løbet af de sidste ti år har hun dykket på over 35 destinationer på tværs af tre kontinenter, alt imens hun har balanceret en karriere som fuldtids global marketingmedarbejder. Hun arbejder i øjeblikket for verdens mest værdifulde whiskymærke, The Macallan.

UK-baserede Yana har en smittende mængde energi og entusiasme og er en fast foredragsholder og coach – hun brænder for at inspirere folk til at flytte deres grænser og forfølge deres passion, hvad end det måtte være.

Fortællinger fra krigstid

Yana vil fortælle om sine eventyr fra Grækenland, hvor hun deltog i adskillige dybe dyk til identifikation af vrag, inklusive på et Vickers Wellington bombefly – en sand tidskapsel, der menes at være det bedst bevarede flyvrag i sin klasse.



Mens de fleste af vrag fra Anden Verdenskrig er en påmindelse om, hvor skrøbeligt menneskelivet kan være, fanger Vickers Wellington tværtimod en utrolig overlevelseshistorie. Besætningen droppede dygtigt flyet efter at være blevet skudt ned og blev reddet af de lokale.



Har du nogensinde spekuleret på, hvordan tilsyneladende ubetydelige spor og funktioner på vraget kan hjælpe og samle det, der skete før forliset? Deltag i Yanas foredrag for at blive fordybet i den spændende historie om opdagelse og udforskning.

Vickers Wellington-projektet 2

GO dykkershowet

GO dykkershowet – det eneste forbruger-dyk- og rejseshow i Storbritannien – vender tilbage til NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025, lige i tide til at skyde den nye sæson i gang, og lover en weekend fuld af interaktivt, lærerigt, inspirerende og sjovt indhold.

Samt Main Stage – denne gang ledet af tv-stjernen, forfatteren og eventyreren Steve Backshall, der gør en velkommen tilbagevenden til GO Diving Show efter et par år væk, sammen med NASA-uddannede NEEMO Aquanaut og Head of Scientific Research på DEEP Dawn Kernagis, med-tv-vært, forfatter og flerårig favorit Monty Halls, og den dynamiske duo af opdagelsesrejsende Rannva Joermundsson og Maria Bollerup, som bliver taler om deres nylige ekspedition Buteng i Indonesien – der er igen dedikerede scener til britisk dykning, teknisk dykning, undervandsfotografering og inspirerende fortællinger.

Sammen med etaperne er der et væld af interaktive elementer - den altid populære hule, den gigantiske trydive-pool, det fordybende virtual reality-tech-vragdyk, workshops og øvelser til at holde vejret og, nyt for 2025, din chance at prøve kræfter med vragkortlægning med Nautical Archaeology Society og deres 'skibsvrag' – alt sammen spredt blandt en stadigt stigende række af stande fra turistråd, producenter, uddannelse bureauer, resorts, liveaboards, dykkercentre, forhandlere og meget mere.

I år ser man også NoTanx Zero2Hero konkurrence i centrum. Denne konkurrence, rettet mod nybegyndere fridykkere, vil se de første 12 kandidater gennemgå uddannelse med Marcus Greatwood og NoTanx-teamet i London i slutningen af ​​februar. Derefter vil fem udvalgte finalister konkurrere ved GO Diving Show i weekenden i marts, inklusive statiske apnø-sessioner i poolen, for at finde den samlede vinder, som får en uges tur til Marsa Shagra Eco-Village, høfligt af Oonasdivers. Klik link. for at tilmelde dig din chance for at konkurrere.

