Top tech talk på GO Diving Show ANZ

Jill Heinerth

En pioner inden for teknisk rebreather dykning, huledykker og videograf/fotograf Jill Heinerth er den første Explorer-In-Residence af Royal Canadian Geographic Society, og hendes bedst sælgende selvbiografi, Into The Planet, er blevet rost af Wall Street Journal, New York Times og Oprah magasin.

Hun er medlem af International Scuba Diving Hall of Fame, Women Diver's Hall of Fame, Explorer's Club og Underwater Academy of Arts and Sciences. Hendes billeder er blevet fremvist af BBC, national geografi, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery og mange flere.

Udforskning af Canadas længste undervandsgrotte

I neddykkede huler under Ottawa-floden gør Jill Heinerth en betydelig biologisk opdagelse, der afslører betydningen af ​​naturlige systemer i beskyttelse af vandskel.

NB: På lørdagen til dette foredrag er Jill på Hovedscenen.

Canadas Truk Lagoon og opdagelsen af ​​Shackletons Ship Quest

Med tilstedeværelsen af ​​adskillige skibsvrag fra Anden Verdenskrig er Newfoundland blevet kaldt 'Nordens Truk Lagoon', men en nylig opdagelse af Shackletons sidste skib Quest har bragt regionen i det internationale søgelys.

John Kendall

Arkæologi i mørket af oversvømmede huler og den nye Halcyon Symbios CCR vil være emnerne for diskussion, når fotogrammetriekspert og teknisk dykning instruktør Evaluator John Kendall tager til Tech Stage.

John er en opdagelsesrejsende, der har specialiseret sig i undervands 3D-modellering af arkæologiske og geologiske steder. Han har været involveret i snesevis af undersøgelser af dykkersteder ved hjælp af fotogrammetriske teknikker, herunder Mars-skibsvraget (1564), MS Estonia (1994), Panarea III-vraget (~300 f.Kr.) og Cave of Bones, Brasilien (~11,000 år gammel).

Han er også en Instruktør Evaluator for Global Underwater Explorers og sidder på deres Kurser Rådet.

Arkæologi i mørket

GUE Instruktør og fotogrammetriekspert John Kendall vil tale om at bruge fotogrammetri til at dokumentere arkæologiske steder inde i oversvømmede huler. Med projekter i Europa og Sydamerika vil John fortælle om udfordringerne såvel som de fantastiske resultater af disse projekter.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing er ved at lancere deres nye serie af computere, stand-alone HUD'er og deres nye brystmonterede CCR. Med trådløs kommunikation på tværs af rækkevidden, kom og hør John Kendall give et overblik over det nye legetøj, samt få et smugkig på CCR.

David Strike

Branchelegenden David Strike tager til Tech Stage ved indvielsen GO Diving Show ANZ, og du kan være sikker på underholdende og lærerige præsentationer, da han fokuserer på verdens dybeste dyk og byder på nogle advarende historier til tekniske dykkere.

Certificeret som dykker i 1961, med en baggrund, der omfatter militære, kommercielle, videnskabelige og tekniske dykkersektorer – og dygtig og kvalificeret inden for dykning med åbent kredsløb og lukket kredsløb og overfladekravsdykkerudstyr – Australien-baserede David Strike er en tidligere dykker Instruktør og Instruktør Trainer Certifier, og en regelmæssig redaktionel bidragyder om dykkerrelaterede emner til dykkerpublikationer fra hele verden.

Han var også arrangør af adskillige dykkerbegivenheder i verdensklasse – med vægt på teknisk dykning – og har modtaget adskillige 'industri anerkendelse'-priser samt ADEX Lifetime Achievement Award og er Fellow i Explorers Club af New York.

Mixing It Up: Verdens dybeste dyk

I løbet af første halvdel af det 20. århundrede var rækken af ​​heliox-dybdedykningsforsøg, udført af Royal Navy og US Navy, baseret på at kunne assistere med ubådsredning og -redning. At udvide de dybdegrænser, som en dykker sikkert kan gå til - og stadig være i stand til at udføre meningsfuldt arbejde, når han kom dertil - havde et meget praktisk formål.

Dette foredrag fokuserer på baggrunden for og den efterfølgende historie om Royal Navy's verdensrekord i dybden i 1956 – en rekord, der aldrig er blevet sammenlignet.

Advarselshistorier for teknikere: Dykkeruheld og forseelser

”At mænd ikke lærer ret meget af lektioner historien er den vigtigste af alle lektioner det må historien lære." – Aldous Huxley.

En personlig og lethjertet samling af anekdoter, historier og garn, der fremhæver det faktum, at 'evnen til at dykke ikke er et vidundermiddel for de færdigheder, man mangler'; og som giver et lille indblik i forskellige facetter af dykningens konstant udviklende verden.

Yana Stashkevich

Den erfarne tekniske CCR-, hule-, mine- og vragdykker Yana Stashkevich er hurtigt ved at skabe sig et navn, når det kommer til udforskningsdyk, og hun vil holde en medrivende præsentation om sine bedrifter på Tech Stage.

Hun var medlem af Vaggfjellan XI-ekspeditionen, der udforskede hulesystemet, der ligger ud over polarcirklen, med en indgang på en skråning af en norsk fjord, og hun var en rebreather-dykker på Underwater Filming & Research (UFR)-projektholdet, der dokumenterede nogle af verdens bedst bevarede vrag i Grækenland.

I øjeblikket er Yana aktivt involveret i dybe vragudforskningsprojekter i Det Ægæiske Hav og fremmer den maritime arv i græske farvande.

I løbet af de sidste ti år har hun dykket på over 35 destinationer på tværs af tre kontinenter, alt imens hun har balanceret en karriere som fuldtids global marketingmedarbejder. Hun arbejder i øjeblikket for verdens mest værdifulde whiskymærke, The Macallan.

UK-baserede Yana har en smittende mængde energi og entusiasme og er en fast foredragsholder og coach – hun brænder for at inspirere folk til at flytte deres grænser og forfølge deres passion, hvad end det måtte være.

Vickers Wellington Project: den skjulte perle i Ægæerhavets dybde

Yana fortæller om sine eventyr fra Grækenland, hvor hun deltog i adskillige dybe dyk til identifikation af vrag, inklusive Vickers Wellington Bomber – en sand tidskapsel, der menes at være det bedst bevarede flyvrag i sin klasse.

Mens de fleste af vrag fra Anden Verdenskrig er en påmindelse om, hvor skrøbeligt menneskeliv kan være, indfanger Vickers Wellington tværtimod en utrolig overlevelseshistorie. Besætningen droppede dygtigt flyet efter at være blevet skudt ned og blev reddet af de lokale.

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan tilsyneladende ubetydelige spor og funktioner på vraget kan hjælpe og samle det, der skete før forliset? Deltag i Yanas foredrag for at blive fordybet i den spændende historie om opdagelse og udforskning.

Mike Mason

Teknisk dykker og Human Factors in Diving-ekspert Mike Mason vil diskutere, hvad dykning kan lære af at flyve, og hvordan man 'være den dykker, du gerne vil følge', når han tager til Tech Stage.

Mike har været involveret i at flyve militærjagerfly i hele sin karriere (24 år indtil videre) og har over 3,000 timer fløjet forskellige typer jagerfly og uddannelse fly som en instruktør. Han er nu en instruktør med RAAF, der underviser den næste generation af jagerpiloter.

Mike har brugt tid på hangarskibe og har gennemført over 200 kampmissioner. Han har fløjet jetfly over alle større kontinenter, undtagen Antarktis.

Han har været aktiv dykker i næsten ti år. Han har omkring 400 dyk i sin logbog og arbejder som en divemaster for en lokal dykkerbutik. Han er aktiv CCR-dykker på NSW-kysten og er kvalificeret ned til 60m med normoxisk trimix. Han er dykket så langt nordpå som Island, og så langt sydpå som NZ.

Hans flyvekarriere udløste en interesse for Human Factors, og hvor vigtige de er for at maksimere sikkerhed og ydeevne. Han sluttede sig til The Human Diver-teamet for omkring fire år siden, fordi han ønskede at kombinere sin viden og erfaring om Human Factors opnået gennem flyvning med sin passion for dykning for at hjælpe med at uddanne andre dykkere.

Højtflyvende ideer til dykkere

Mike, en erfaren jagerpilot og passioneret dykker, vil fortælle om flere koncepter, processer og teknikker, der har hjulpet ham med at få succes i sin flyvekarriere, og hvordan de kan hjælpe dig til at blive en bedre og mere sikker dykker.

John Garvin

John Garvin er en australsk manuskriptforfatter, dygtig teknisk dykker, undervandsudforsker og dykkersupervisor, som drev dykkeroperationerne for flere James Cameron-film, herunder Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Camerons Deepsea Challenge 3D og Sanctum, og han vil blive pryder Tech Stage på GO Diving Show ANZ.

John skrev faktisk manuskripterne til Sanctum og James Camerons Deepsea Challenge 3D, og kørte i 2023 de kommercielle dykkersekvenser for Netflix-indslaget Sidste åndedrag.

Han er en teknisk dykker instruktør træner med speciale i lukket kredsløb rebreathers, og skrev Technical Diving International uddannelse manual til AP Divings Inspiration og Evolution rebreathers.

John er et stiftende medlem af Caicos Caves Project, en organisation dedikeret til at udforske og kortlægge undervandshulerne på Turks- og Caicosøerne.

I 2002 leverede hans firma logistik- og sikkerhedsdykkerstøtten til Tanya Streeters verdensrekord, der slog fridykning til 160m.

Han var også dykkerofficer og projektleder (sub internals) for Deepsea Challenger nedsænkelig under James Camerons historiske solo-dyk til bunden af ​​Mariana Trench.

John har medvirket i flere film og dokumentarfilm, bl.a Sanctum, James Camerons Deepsea Challenge 3D, Ekstraordinære mennesker og Fridyk.

Før sin dykkerkarriere spillede han hovedrollen i West End rock'n'roll musicalen Buddy: Buddy Holly Story, og fortsætter med at nyde hans livslange passioner – dykning, filmproduktion og at spille rock'n'roll.

Avatar: Engineering Pandora's Ocean

John beskriver sin rolle i spidsen for dykkerteamet, uddannelse skuespillerne, hvordan man dykker og designer noget af det specialiserede dykkerudstyr, der bruges på efterfølgerne.

Kerrie Burow

Hule- og teknologidykker Kerrie Burow vil fortælle om sin rejse gennem huledykning fotografering teknikker, når hun går på Tech Stage.

Kerrie er en kvalificeret lukket kredsløbsrebreather (CCR), teknisk dykker og huledykker samt en prisvindende undervandsfotograf, herunder at vinde sin kategori i Underwater Photographer of the Year 2022 og opnå hyppige placeringer og anerkendelser i Australasia Top Emerging Photographer priser, bl.a.

Hun er en regelmæssig bidragende forfatter og fotograf for Scuba Diver magasin Australien og New Zealand, og hendes artikler og billeder er blevet publiceret nationalt og internationalt i en række magasiner.

Professionelt arbejder Kerrie i erhvervslivet som konsulent i læringsvidenskaberne og nyder at samarbejde med fageksperter, der ønsker at undervise i deres viden og færdigheder.

Grottedykningsfotografering på tværs af kontinenterne: Mine første to og en halv År – hvad jeg ville ønske, jeg vidste fra begyndelsen

Denne workshop vil blive præsenteret som en visuel dagbog over at lære hule-dykning fotografering, med start i Australien i januar 2022.

Deltagerne, der dækker vigtige indsigter og oplevelser i hulerne og hulerne i Australien, Europa og Mexico, vil dele vækstprocessen, idet de forstår, at hvert huledyk med et kamera byder på værdifuldt lektioner og muligheder for løbende forbedringer.

Vigtigheden af ​​sikkerhed, kameraindstillinger i svagt lys, komposition, vigtigheden af ​​at forstå lys og den fotografiske proces fra idé til endelig redigering vil blive dækket.

Deltagerne vil komme væk med bemyndigelse til at tage smukke billeder, mens de minimerer deres indvirkning på sarte undervandsmiljøer.

Richard Taylor

GO Diving Show ANZ byder velkommen til teknisk dykning instruktør træner og OZTek-grundlægger, Richard Taylor, til Tech Stage ved den indledende begivenhed.

Richard har over 30 års erfaring med teknisk dykning i Australien og New Zealand, startende i begyndelsen af ​​1990'erne og inkluderet nogle af de første trimix-dyk i Australien i 1994 (før certificeringer var tilgængelige).

Han var tidligere og stiftende Regional Director i Australien og New Zealand for TDI/SDI og besidder Instruktør Trænervurderinger med dem på flere niveauer. Han var et stiftende medlem af 'The Sydney Project' blandet gasdykkerhold, sikkerheds- og dykkerofficer for det fælles australsk-tyrkiske hold, der fandt den australske ubåd AE2 fra første verdenskrig ud for Gallipoli, og var en del af det første dykkerhold med blandet gas, der udforskede Pearce Resurgence i New Zealand i 1997.

I 1999 grundlagde han OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences og drev OZTek99 i Sydney, OZTek2000 i Melbourne og OZTek3 i Sydney i 2002, før han samarbejdede med David Strike til OZTek4 og OZTek'07 Dive Shows i Sydney.

Richard har undervist hundredvis af tekniske dykkere og instruktører rundt om i verden, er en ivrig vragdykker og er som en ivrig huledykker mere end 20 år medlem af CDAA. Han fortsætter med at undervise i dag for SDI/TDI/FRTI og er en af ​​de få Instruktør Træner Evaluatorer og medlem af deres Kurser Rådgivende Panel.

Han er tidligere præsident for dykkerindustriforeninger i både Australien og New Zealand og er medlem af Standards Australia/NZ & ISO-komiteer. Han har udgivet adskillige artikler om teknisk dykning og dykkersikkerhed og har præsenteret på symposier og dykkerkonferencer globalt. Som tidligere rebreather dykker og instruktør, er han en lidenskabelig fortaler for uddannelse og vedligeholde åbne kredsløb tekniske dykkerfærdigheder.

Hans stærke overbevisning er, at efterhånden som vi får mere erfaring, får vi et ansvar for at give vores viden og færdigheder videre til andre, så dem, der kommer efter os, trygt kan udforske undervandsriget længere, end vi har.

Dine sundheds- og sikkerhedsforpligtelser, når du underviser eller arbejder som dykker

Et kig på de love og regler, der kræves, når du arbejder som en Instruktør eller dykker.

Matt Carter

Marinearkæolog, havforkæmper og teknisk dykker Dr. Matt Carter vil være på Tech Stage ved GO Diving Show ANZ.

Siden 2003 har han arbejdet på arkæologiske undervandsprojekter i 13 forskellige lande, lige fra udgravningen af ​​et 2,800 år gammelt fønikisk skibsvrag i Spanien til ledende ekspeditioner til 3D-modellering af spøgelsesflåderne i Bikini Atoll og Chuuk Lagoon.

I 2009 blev Matt tildelt Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex Scholarship, hvor han blev introduceret til at bruge rebreathers til videnskabelig dykning. Siden da er han blevet en pioner inden for brugen af ​​CCR og fotogrammetri til marin arkæologi, med speciale i opmåling og vurdering af anden verdenskrigs vrag i Australien og Stillehavet.

Matt er en international stipendiat og EC50 prismodtager af Explorers Club, en tidligere vicepræsident for Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) og New Zealands repræsentant i ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Han har også været specialvært på tv-serien Coast: New Zealand, en spin-off fra den BBC-producerede britiske serie Coast, og er fagekspert for FN, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) ), sekretariatet for Pacific Regional Environment Program (SPREP) og Australiens regering.

Ved at kombinere videnskabelig, kommerciel og teknisk dykning i over et årti fungerer Matt nu som forskningsdirektør for Major Projects Foundation, der arbejder for at beskytte marine økosystemer, kulturer og levebrød truet af forurenende skibsvrag fra Anden Verdenskrig på tværs af det blå Stillehav.

Spøgelsesvragene i det blå Stillehav

