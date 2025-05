Trump benåder dykkere dømt efter hajslipning

at 10: 59 am

Den amerikanske præsident Donald Trump har vist sin støtte til havmiljøet ved at benåde to hajdykere fra Florida, der blev dømt for tyveri efter at have sluppet en fiskers fangst med langline fri i 2020.

Benådningen har slettet mændenes straffeattester i en sag, som deres advokater havde argumenteret for at "regeringen overgreb".

John R. Moore, kaptajn på en charterbåd til hajdykning, og besætningsmedlem Tanner Mansell var blevet fundet skyldige i at have stjålet kommercielt fiskegrej af en jury ved Southern District Court i West Palm Beach. Divernet rapporteret i slutningen af ​​2022.

Kaptajn Moore var undervandsfotograf, fridykker og tidligere erhvervsfisker, mens Mansell beskrev sig selv som professionel hajdykker og filmfotograf.

Efter at have hørt nyheden om, at hans dom var blevet omstødt, fortalte Mansell Palm Beach Post at hans og Moores handlinger havde været velmente, og sagde om præsident Trump: "Uanset om folk tror på hans politik eller ej, valgte han at benåde mig – en person, der dybt bekymrer sig om miljøet og altid kun har ønsket at hjælpe. Jeg kan ikke lade være med at føle mig ekstremt taknemmelig."

Benådet: Hajdykeren Tanner Mansell

Orange bøje

Dykkerne var på vej mod deres andet dykkersted på dagen ud for Jupiter Inlet, da de passerede en orange bøje. De havde fortalt deres seks betalende gæster, herunder en ferierende politichef og hans familie, at dette markerede en ulovligt forladt langline, der udgjorde en trussel mod de hajer, de var kommet for at se under vandet.

I løbet af de næste tre timer havde hele gruppen arbejdet på at hente næsten 5 km monofilamentline, kroge, vægte og bøjen, og i processen havde de frigivet 19 tiger-, citron-, ammehajer-, hammerhajer-, silkehajer og caribiske ammehajer samt en statsbeskyttet Goliath-aborre.

Moore ringede senere til statens naturbetjente for at rapportere bjærgningen af ​​langlinen, og parret smilede til kameraerne, da de halede fiskegrejet op på en kaj i Jupiter. Hændelsen blev bredt omtalt efter dette, og optagelser af hajredningsaktionen blev delt. online.

John Moore arbejder på at befri en haj (Det amerikanske justitsministerium)

Anklagere fra den amerikanske statsadvokat sagde senere, at det, dykkerne havde fjernet, ikke var spøgelsesudstyr, men ejendom tilhørende Fort Pierce-fiskeren Richard Osburn, der var licenseret af National Oceanic & Atmospheric Administration (NOS).NOAA) til hajfiskeri i føderale farvande.

Bådens kaptajn Scott Taylor havde ringet til NOAA for at få presset på for en kriminel efterforskning og hævdede, at hans fartøj var et af kun fem fartøjer i verden, der havde tilladelse til at fange bestemte hajarter til forskning.

Billeder og videoer af hajredningsaktionen taget af gæsterne var blandt beviserne, der blev brugt mod Moore og Mansell i deres retssag, hvor de to blev beskyldt for at have 'nudlet' deres gæster til at hjælpe dem, og for i al hemmelighed at have bortskaffet bøjen og andet fiskegrej ude af syne for embedsmænd.

Tre dages forhandlinger

Anklagemyndigheden havde argumenteret for, at dykkerne var klar over, at linen var lovlig, men havde saboteret den for at bevare hajbestanden af ​​hensyn til deres egne kommercielle interesser. Parret fastholdt, at de havde følt, at de bekæmpede kriminalitet snarere end at begå den.

De havde stået over for maksimale fængselsstraffe på fem år og bøder på 250,000 dollars, samt muligheden for at betale tusindvis af dollars i erstatning til fiskeren, men havde afvist muligheden for at erklære sig skyldige i forseelsen eller vidne til deres eget forsvar.

Juryen havde brugt tre dage på at nå frem til sine skyldige domme, hvorefter dommeren havde idømt Moore og Mansell et års betinget fængsel og beordret dem til at betale 3,345 dollars i erstatning.

Den orange bøje og line (Florida Southern District Court)

Mændene havde indgivet en appel baseret på definitionen af ​​tyveri, hvor dommer Barbara Lagoa havde sat spørgsmålstegn ved, hvorfor anklagerne overhovedet var blevet rejst.

"Moore og Mansell er kriminelle, fordi de forsøgte at redde hajer fra, hvad de mente var en ulovlig krybskytterioperation," havde hun udtalt. "De er de eneste kriminelle, jeg nogensinde har mødt, i 18 år på dommerbænken og tre år som føderal anklager, som ringede til politiet for at rapportere, hvad de så, og hvilke handlinger de foretog i realtid."

Domfældelserne blev dog stadfæstet af appelretten, hvilket efterlod dykkerne med en straffeattest og som forbrydere ude af stand til at stemme, eje skydevåben eller rejse frit i udlandet.

'Holdt aldrig op med at kæmpe'

Helomvendingen begyndte i april, efter at en repræsentant for Det Hvide Hus' juridiske kontor kontaktede Moores forsvarsadvokater Marc Seitles og Ashley Litwin-Diego for at forhøre sig om sagen, og i sidste uge ringede tilbage til dem for at meddele, at benådningen var gået igennem.

"Det var utroligt," fortalte Seitles Miami Herald"Vi kunne ikke tro det. Vi holdt aldrig op med at kæmpe, og retfærdigheden har endelig sejret. Vi er begejstrede for, at Det Hvide Hus overvejede vores argumenter og fastslog, at dette var en uretfærdig retsforfølgning. Vi kunne ikke være lykkeligere på John og Tanner's vegne."

Ian Goldstein, en forsvarsadvokat der repræsenterede Mansell, udtalte: "Vi er absolut begejstrede over, at hr. Mansell og hr. Moore endelig har fået den retfærdighed, de fortjener. Dette er en sag, der aldrig burde have været anlagt."

Også på Divernet: 'Ghost-gear' var live - nu risikerer hajdykkere fængsel, Jupiter: Ude af denne verden, Dyk Goliat-havaborre-hotspots, Vejrvinduer, Shark Angel nr. 1