TV-anmeldelse: SHARK! Kendis-infested Waters

at 8: 03 am

Når en dykker konfronteres med en ny film eller et tv-program, der involverer hajer, er det første spørgsmål, man stiller sig selv: Vil hajerne blive syndet imod, eller vil de synde? Er denne produktion sympatisk overfor den moderne hajs situation, eller bruger den deres størrelse og tænder blot som lokkemad for publikum? Handler det om hajliv eller "hajangreb"?

Svaret er alt for ofte lidt af begge dele, men den smarte/bevidste titel på HAJ! Kendis-inficerede farvande antyder fra starten, at producenterne har den rigtige tilgang. Plimsoll Productions, et britisk firma, hævder at være verdens største uafhængige producent af naturhistorisk indhold og har et imponerende katalog.

Frygt for hajer er godt nok indbygget, og til tider øger det afslappede ekspertteam det en smule – "den næstvildeste haj på planeten" osv. – men hyperbolen holdes generelt godt i skak.

Kendis betyder ingenting for hajer (ITV)

Realitetstjek er under alle omstændigheder nødvendige for at sikre, at kendisser tager deres dykkertræning alvorligt nok til at holde dem sikre i uforudsigelige miljøer.

Plus, selvfølgelig har ethvert show brug for sin dramatiske bue, som i dette tilfælde består af syv forskellige individer, der arbejder sig op mod trommehvirvel, det store tigerhajdyk!

Dette er ikke den slags show, hvor nogle knapt forberedte stjerner dyppes i en hajtank, men et fuldt udviklet tre-ugers overgangsrite på Bahamas med folk som Neil Watsons Bimini Scuba Centre.

Stjernerne, som deres agenter har meldt sig frivilligt til jobbet, enten modvilligt eller uvilligt, skal have deres PADI Open Water Diver-kvalifikationer, mens de i etaper går fra prøvetræning i burdykning til fuld Tiger Beach-oplevelse.

Tidlig læring med marinbiolog Danni Washington (venstre) (ITV)

Hajerne behandles med behørig respekt (ITV)

Ikke alle af dem vil nødvendigvis holde distancen og nå det sidste dyk, men dykkere vil være glade for at høre, at hajer på intet tidspunkt i denne serie på fem dele er dæmoniserede.

Det velkendte budskab om, at vi dræber hajer, men at de sjældent dræber os, gentages med jævne mellemrum, og hajernes generelle ligegyldighed over for mennesker taler for sig selv.

Adrenalin-kick

Som altid i realityshows kommer en stor del af publikums tilfredshed fra at lære mere om deltagerne og se kemien mellem dem udvikle sig.

På båden (ITV)

Det viser sig hurtigt, at komikeren Ross Noble, der er vant til adrenalinsuset ved stand-up, vil være en ivrig og rolig dykker, mens Rachel Riley (Countdown) har en tendens til at gå alarmerende ud over at være rolig og ind i gung-ho-territorium, da hun glædeligt vifter med armene under et hajfodring.

Mest til hajdykning: Ross Noble og Rachel Riley (ITV)

Faderfiguren Sir Lenny Henry tager det hele meget alvorligt, ligesom den tydeligvis miljøbevidste McFly-bassist Dougie Poynter. Den paralympiske basketballspiller Ade Adepitan står, uden brug af benene, over for sine egne udfordringer. Den vægtløse frihed, han finder i dykningen, er vigtig for ham, med hajerne som en bonus.

Jeg er ret sikker på, at jeg husker, at han tidligere havde dykkeroplevelser som tv-vært, men jeg tror kun, det er underforstået snarere end angivet, at alle syv deltagere i HAJ! er jomfruelige dykkere.

Ade Adepitan – hajer en bonus (ITV)

Mindre overbeviste om, at de vil overleve hajdykkeroplevelsen, er skuespillerne Lucy Punch (Amandaland) og Helen George (Ring til Jordemoderen).

Helen skiller sig ud fra mængden ved at erklære, at hun ikke kun er rædselsslagen for hajer, men endda for at stikke hovedet under vand, resultatet af en traumatisk poolhændelse i barndommen. Kendisserne er selvfølgelig alle på deres egne 'rejser', men hendes ser ud til at være den mest ekstreme.

"De andre virker begejstrede; jeg føler mig lidt af en Debbie Downer," siger hun på et tidspunkt, mens hendes følelser vakler mellem frygt og FOMO.

Helen George: 'Lidt af en Debbie-downer' (ITV)

Instruktørerne er den fornuftige base – hajbevaringsfolkene Dr. Tristan Guttridge og Danni Washington (altid klar med en miljøvenlig hilsen til hajerne) og den australske tidligere dykkerrydningsmand Paul de Gelder, der ikke formår at øge Helens selvtillid ved at tilskrive sin mangel på flere lemmer til en oksehajs opmærksomhed.

Helmasker

Der er masser af sjov på overfladen blandt de nye dykkerrekrutter ("X-Men har ladet sig rive"), selvom under vandet er helmasken masker bruges primært til at formidle dykkernes ærefrygtramte bandeord og OMG'er.

Men dykkere vil nyde de undervandsmuligheder, som disse berømtheder får. At være fanget i bur med 10 oksehajer, fodre rokker på det lavvandede vand i Gun Cay og møde unge citronhajer i mangroverne er blot smagsprøverne. En af de små hajer nipper Ross i anklen: "Dejligt lærerigt øjeblik," bemærker Tristan tørt.

Hænger ud på 'terrorlinjen' (ITV)

De bevæger sig videre til åbent hav med op til 20 ammehajer ud for Port Royal. Derefter følger OWD-dyk ved Turtle Rock, hvorefter de ser en haj spise fra en linje ("rædselslinje") ved overfladen, før de oplever det samme fra havbunden. En flot hammerhaj-observation er en bonus.

Stjernerne gennemgår en blid introduktion til fridykning, foretager et dyk, hvor en tiger og to oksehajer dukker op, og det hele begynder at blive meget virkeligt for nogle af dem, med flere tårer og færre vittigheder.

Skuespillerne er heldige med en flot hammerhaj (ITV)

Selv Helen virker begejstret over udsigten til et vragdyk – det er kun Sapona, der stikker op af vandet med sin base på 8 meter, men et så lavt dyk giver en god test af bandens opdriftskontrol. Det hele bygger sig op til hovedretten – vil Emma, den 5 meter lange dronningtiger, dukke op med sine håndlangere til finalen?

Bobler lykkeligt væk (ITV)

Jeg er sikker på, at redigeringen af denne forlængede ferie måtte udføres meget dygtigt, men resultatet er en fin reklame for hajdykning på Bahamas, der introduceres som verdens hajhovedstad (diskuter indbyrdes).

Der er også nogle smukke hajoptagelser, og jeg indrømmer, at jeg blev overrasket over at finde de senere afsnit ret rørende. Da jeg så hajernes følelsesmæssige indvirkning på kendisser, fik jeg mig til at huske mine egne tidlige møder med forskellige haj- og rokkearter, og hvordan det føltes.

HAJ! Kendis-inficerede farvande er en af de gode. Alle fem episoder kan set på ITVX.

Også på Divernet: JAWS HJULP TIL AT SPORRE FISKEVARIUM: HVORDAN HAR HAJERNE KLART SIG SIDEN UDGIVELSEN I 1975?, TRIGGERPUNKTER OG 'SELVFORSVAR'-HAJBID, SHARK & RAY CITES-LISTER FÅR ET BOOST, GREAT SHARK SNAPSHOT MØDER SHARK WEEK + JAWS