'V6' blinde og paraplegiske buddy-pair hævder dykkerrekord

En blind BBC-journalist og en paraplegisk amputeret, begge fra Lancashire, håber på at få et timelangt dyk i Rødehavet til en maksimal dybde på 40 m udført som et kammeratpar, der er anerkendt af Guinness World Records (GWR).

Vennerne Mohammed Salim Patel fra Blackburn, som har været blind siden midten af ​​teenageårene, og Shaun Gash, en handicapforkæmper fra Morecambe lammet fra brystet og ned i en bilulykke som 20-årig, begyndte først at dykke sammen i foråret.

De havde arbejdet hen imod deres rekordforsøg gennem året og regnet med, at de imellem dem ville have den styrke og det udsyn, der krævedes. "Du har nogen med ben, der strømmer væk, og nogen med arme, der strømmer væk - og sammen er vi som V6-motorer," siger Gash.

Deres tidlige koldtvandstræningsudfordringer i Lancashire blev optaget i, hvad der nu er en prisvindende dokumentarfilm på BBC1 nyhedsprogrammet BBC North West i aften.

Dahab-dykket blev rapporteret, hvor det hele startede, på BBC North West Tonight (BBC)

De foretog deres fælles dyk i det varmere vand i Um Sid i Dahab i slutningen af ​​september, guidet af et hold ledet af den egyptiske instruktør Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab, som arbejder for MAD (Morecambe Area Divers) Dive School og havde trænet parret fra kl. starten. "Min vigtigste ting er ærlig talt ikke rekorden - min vigtigste ting er at se deres ansigter efter hvert dyk," siger han.

Dykket var en del af en af ​​skolens faste ture til Det Røde Hav. I optakten siges duoen at have "absolut smadret det" på "intense" båddyk fra Sharm el Sheikh, inklusive Dennetlegorm, samt Dahabs Canyon og Caves-steder.

For rekordbuddet tilbragte de en time i vandet og nåede en maksimal dybde på 40m, men må nu afvente verifikation af deres rekordkrav fra GWR.

Dykker mod en rekord (Jodie Rawsthorn)

40m og 60min på dykkercomputeren (Jodie Rawsthorn)

Årets beretning

Mændenes søgen efter at blive scuba-trænet blev luftet med mellemrum af BBC North West i aften i løbet af sommeren. Patel, programmets planlægningsproducent, vandt for nylig "Report of the Year" ved Asian Media Awards for seks-delen Disabled Scuba Diving Duo serie, efter at have pitchet, produceret, bidraget til og redigeret den.

"Mit motto i livet er, at jeg kan være blind, men jeg har en vision," sagde han til publikum, da han modtog prisen.

I serien, som kan ses på YouTube, rapporterede Patel, at det i starten havde vist sig svært at finde et dykkercenter eller en instruktør, der kunne træne parret, indtil de stødte på Curly og MAD dykkerskole.

Den første episode af Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

Centret havde ydet træningsstøtte, mens Northern Diver kom med tørdragter, en modificeret DPV til Gash og helmasker med comms. Skolens Jodie Rawsthorn udførte al undervandsvideografi.

Patel, Curly og Gash ved slutningen af ​​dykket (Jodie Rawsthorn)

Indledende træning på Capernwrays indre område og parrets første havdyk ud for Barrow kan ses i serien. Senere var Patel i stand til at oprette en "Blind Scuba Diving Taster Day" for 10 unge mennesker med støtte fra velgørenhed Den primære klub, hvilket som vist på tv viste sig at være en populær oplevelse.

"Vi ønsker at sprede ordet om, at dykning er for alle, for enhver evne," siger Gash.

Også på Divernet: Dykkerblind: Sådan oplever Jess Pita undervandsverdenen, Blind dykker hævder den dybeste havdyk-rekord, 4 sportsdykkere, der sværger til adaptiv undervisning, Wheelsdan hævder tre verdener hos Stoney