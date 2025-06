VIZ-grundlægger Marco Bordieri diskuterer undervandskortlægning på GO Diving Show ANZ

at 9: 46 am

Marco Bordieri er grundlægger af VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, Australiens største fællesskab for marineentusiaster, der nu kan prale af 18,000 medlemmer, og han vil tale om undervandsudforskning og kortlægning med forbrugervenlige enheder og færdigheder, når han pryder hovedscenen på ... GO Diving Show ANZ i Sydney i september.

Marco flyttede fra Milano til Sydney for et årti siden med en logbog, der viste 30 dyk over 30 år, og han huskede aldrig, hvilken vej akvariet skulle vende, når han satte det op.

Sydney gav dog de perfekte rammer for Marco til at genoplive sin kærlighed til dykning: et rigt havliv, tilgængelige dykkersteder og friheden til at udforske på hans præmisser. Men dykning her bød også på udfordringer – uforudsigelig sigtbarhed, mangel på undervandskort og kystdønninger, der kunne gøre forholdene farlige.

Marco var fast besluttet på at gøre Sydneys undervandsverden mere tilgængelig og var pioner inden for initiativer som at opbygge et netværk af dykkerjournalister, udvikle en teknik til at lave undervandskort og producere ugentlige prognoser for dykkerbarhed.

Gennem disse bestræbelser er dykning i Sydney blevet sikrere, mere tilgængeligt og mindre elitært.

VIZ er mere end en Facebook-gruppe; det er et filantropisk initiativ af dykkere for dykkere. Gruppens vision er at blive anerkendt som et førende eksempel på lokalt fællesskab for undervandsentusiaster, der producerer sine egne peer-to-peer-ressourcer med fokus på sikkerhed, nydelse, viden og bæredygtighed.

VIZ tror på idéer fra lokalsamfundet og pro bono-engagement for at få dem til at ske – de har ikke velhavende sponsorer, de hverker ikke donationer, og de søger ikke tilskud.

Fællesskabet har inspireret til idéer og udviklet gratis tjenester – præcise undervandskort, prognoser for dykkersteder, borgerforskning, informationshub, ugentligt segment på ABC Radio, samarbejde og opsøgende arbejde for den akademiske verden, industrien og regeringen.

VIZ-grundlægger Marco Bordieri diskuterer undervandskortlægning på GO Diving Show ANZ 2

GO Diving Show ANZ

Denne årlige begivenhed, der finder sted i år d 6-7 September ved Sydney Showground i Olympic Park, har til formål at fremvise det allerbedste fra vores undervandsverden for alle fra rå nybegyndere, der enten overvejer at komme i gang med dykning, eller har gennemført deres indgangskurser, til avancerede dykkere, lige igennem til tekniske dykkere og veteran CCR dykkere.

Der er en række scener - Hovedscenen, den Foto Stage, Australien/New Zealand-scenen, Inspiration-scenen og Tech-scenen – som vil være vært for snesevis af talere fra hele verden, samt en række interaktive funktioner for både unge og gamle, lige fra VR-dykkeroplevelser, en demonstrationspool, en prøvedykkerpool og meget mere.

Rundt om scenerne og funktionerne vil der være en bred vifte af udstillere, fra turistråd og rejsearrangører til resorts, liveaboards, uddannelse agenturer, detailhandlere, producenter og bevaringsorganisationer.

Få dine billetter nu!

Billetter til GO Diving Show ANZ er i salg nu, og du kan drage fordel af 2-for-1 earlybird-tilbud indtil 9. september – du og din ven/partner/ægtefælle kan besøge os for kun $12, og børn på 16 år og derunder kommer gratis ind, hvilket gør det til den perfekte familiedag. Der er masser af parkeringspladser på stedet, og stedet er nemt at komme til med masser af transportmuligheder, så sæt datoerne i din kalender nu, og forbered dig på en episk weekend, der fejrer alle former for dykning.