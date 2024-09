Hvad, ingen jagtbåd? En grundlæggende sikkerhedsforanstaltning

I juli et par overlevede en lang bådadskillelse i Den Mexicanske Golf, som rapporteret dengang Divernet. Et nøgleaspekt af hændelsen er stadig uforklaret, som JOHN BANTIN for nylig har skrevet til det amerikanske nyhedsbrev understrøm

In understrømaugust-udgaven fortalte vi den rystende beretning om Kim og Nathan Maker, Oklahoma-parret, der overlevede 39 timer til søs efter at være blevet adskilt fra deres dykning liveaboard mv Fling, drevet af Texas Caribbean Charters.

De blev reddet af den amerikanske kystvagts årvågenhed, takket være Makers, der bar fungerende dykkerlygter, som de brugte til at signalere en søgende helikopterbesætning.

Efter at være blevet adskilt fra deres båds tagline, da der opstod forvirring blandt andre dykkere under en pludselig byge og tab af overfladesynlighed i hård sø, fejede strømmen dem væk fra båden. Besætningen mistede dem af syne.

Vi har ikke været i stand til at diskutere hændelsen med nogen med førstehåndskendskab til hændelsen. Vi har forsøgt at kontakte Makers, men har ikke modtaget noget svar. Vi har forsøgt at nå folk på turen, men uden held.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Ingen hos Texas Caribbean Charters har svaret os. Og vi har ikke fundet nogen nyhed, der refererede til Fling ved navn. Vi så dog en del af hændelsen udspille sig i farvandet under Fling i en GoPro-video tog en af ​​dens dykkere og lagt ud på internettet. Måske holder sagens spøgelse alle stille.

Hvad med jagtbåden?

Fling har en jagtbåd, men ingen af ​​de historier, vi har læst, omtaler, at den bliver indsat. Var det operativt? Gjorde vejret det umuligt at bruge? Var det i vandet med besætningen, der holdt øje med dykkere, da de dukkede op? Blev den indsat efter de drivende dykkere var blevet opdaget på afstand, men besætningen kunne ikke se på grund af vejret og høj sø?

Vi har læst, at Fling søgte området, men vi har ikke set nogen beskrivelse af dets aktiviteter.

Det er almindeligt på verdensplan, at liveaboards har en anden båd i vandet, der patruljerer for dykkere, der svømmer langt fra moderbåden i det åbne hav, eller har svært ved at komme tilbage. Mærkeligt nok ser liveaboards i amerikanske og caribiske farvande ud til at ignorere denne åbenlyse sikkerhedsforanstaltning.

Både så store som Fling er ikke let manøvredygtige i strøm og høj sø og bør aldrig tænde deres propeller, når dykkere er i vandet. Et årvågent besætningsmedlem i en jagtbåd klar til at samle dykkere op er afgørende for dykkersikkerheden.

The Makers kort før de blev samlet op (US Coast Guard)

slynge, dog mislykkedes. Som Kim Maker rapporterede til Oklahomas Channel 9 TV: Vi "kan slet ikke se båden, men hele tiden tænkte vi, at de ville sende jollen, de ville sende jollen, men de havde nogle forskellige omstændigheder foregår på båden.

"Som svært at tale om. Vi var der ikke, så vi får nogle forskellige rapporter fra forskellige mennesker. De sendte aldrig jollen.”

Har de aldrig sendt jollen? samvittighedsløs. Var det i forfald? Nægtede kaptajnen det? "Ville ingen køre den på grund af den hårde sø? Havde de mistet retningen fra skaberne?

Det er noget, vi alle fortjener at vide. I vores artikel om dykkerfejl i det aktuelle nummer af understrøm, forklarer vi, at åben diskussion af fejl er afgørende for at hjælpe andre med at undgå de samme fejl. Det er derfor, vi alle fortjener at kende hele historien om Fling's svar på sine forsvundne dykkere.

Vi rapporterer igen, når vi ved mere. Hvis du var ombord på Fling eller kender nogen der var, så kontakt os venligst på Understrøm.

