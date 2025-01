Din verdensomspændende guide til dykkershow for 2025

Tysklands Boot Show er ved at starte, men uanset om du befinder dig i Storbritannien (hvor der er kun en show!), andre steder i det nordlige Europa, Middelhavet, Asien, Australien eller USA, her er en kalender med scuba-massesamlinger, der kan hjælpe med at holde dig tilsluttet fællesskabet i 2025.

I nogle tilfælde, især senere på året, er adgangsgebyrer endnu ikke offentliggjort.

18-26 JANUAR: Boot Düsseldorf (International Boat Show)

Mødested: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Tyskland

Dykning er blot en del af denne omfattende årlige messe, der dækker alt fra både og lystsejlads til vandsport og byder på interaktive udstillinger og udstillinger.

Komplekset omfatter en dedikeret dykkerafdeling i hal 12, og som fremviser dykkerudstyr, undervandsfotografering gear, uddannelse ressourcer og dykkerdestinationer.

Besøgende kan deltage i praktiske workshops, se live demoer af den nyeste dykkerteknologi og dykke ned i den indendørs pool. Den Blå Innovationszone er et område, der er afsat til nye ideer inden for bæredygtighed og havbevaring. Entré er 21 euro om dagen.

1.-2. FEBRUAR: Duikvaker

Mødested: Expo Houten, Holland

Den to-dages Duikvaker er den største dykkerbegivenhed i Holland, og fejrer sin 33. udgave i år med fremvisninger af dykkerudstyr og destinationer og præsentationer beregnet til at inspirere. Oplægsholdere optræder på fire scener og to "temaborde", og der er biograf og podcastcafé. Den daglige entré er 17.50 euro.

21.-23. FEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

Mødested: Bologna Fiere, Bologna, Italien

Denne italienske begivenhed fejrer sit 30. år og lover at fremvise mere end 250 udstillere, lige fra producenter af dykkerudstyr og leverandører til dykkerrejsearrangører og at være en one-stop-shop for alt relateret til dykning. Workshops og seminarer dækker alt fra undervandsfotografering til de seneste fremskridt inden for dykkerteknologi.

Eksperter deler deres indsigt og erfaringer om en bred vifte af emner, med interaktive zoner, der gør det muligt for besøgende at deltage i praktiske oplevelser, herunder prøvedyk og kit-demoer.

Med mere end 200 begivenheder lovet over de tre dage, er showet dedikeret til at fremme en stærk følelse af fællesskab blandt dykkere og fremme havbevaring og bæredygtig dykningspraksis. Entré koster 14 euro online, gratis for nye dykkere.

21.-23. FEBRUAR: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malaysia

Mødested: Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia

Den største dykkerudstillingsplatform i Asien, DRT hævder at have 2,500 udstillere og 350,000 udstillere fra mere end 65 lande. Dette er ikke en enkelt begivenhed, men otte spredt gennem året – de andre er i Shanghai (21.-23. marts), Taiwan (11.-13. april), Shenzhen (27.-29. juni), Beijing (8.-10. august), Filippinerne (5.-7. september), Indien (10.-11. oktober) og Hong Kong (12.-14. december)

Besøgende kan forvente en række dykkerudstyr, undervandsfotografering gear og dykkerrejse tjenester, med seminarer fra eksperter fra dykkerindustrien og live demonstrationer. Find ud af mere.

1-2 MARTS: GO Diving Show (The UK Dive Show) Mødested: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, Storbritannien (Jason Brown / Go Diving) GO Diving Show er et årligt højdepunkt for britiske dykkere, og det vokser sig større og mere populært år for år. Det er spækket med fordybende oplevelser, herunder interaktive udstillinger, præsentationer fra en række anerkendte dykkereksperter og praktiske workshops. Fremvisning af de seneste fremskridt inden for dykkerudstyr, uddannelse ressourcer og ferie destinationer, tilbyder GO Diving en platform for potentielle, nye og erfarne dykkere, uanset om de er rekreative eller tekniske. Der er en spækket liste af talere på Main, Tech, UK og Photo/Inspiration Stages, med dette års glitrende line-up ledet af tv-favoritterne Steve Backshall og Monty Halls og NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Go Diving) Der er en 2-til-1 billetaftale for besøgende, der køber før 31. januar (hvor hver persons billet koster kun £10.19), samt gratis parkering, og med NAEC så centralt placeret og derfor tilgængeligt, giver det en særdeles overkommelig oplevelse. Læs mere og book her.

15-16 MARTS: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

Mødested: Sydney International Convention & Exhibition Centre, Australien

ADEX (Asia Dive Expo) dykker- og rejseshowet slår sig sammen med OZTek Advanced Diving Conference i Australien i en indledende prøvebegivenhed designet til at tage fat på en række forskellige smagsoplevelser. ADEX siger, at det byder alle velkommen fra begyndere og familier til avancerede dykkere, med specielt kurerede programmer og festligheder designet til at inspirere en passion for havet, mens OZTek giver det klare tekniske dykningsfokus. Prissætning involverer komplicerede muligheder, men starter ved Aus $10.

28.-30. MARTS: Middelhavsdykkershow

Mødested: Fira de Barcelona, ​​Spanien

Dette tre-dages show, det 25. til dato, byder på en række forskellige dykkerudstyr, rejsedestinationer og workshops. Forvent en bred vifte af højttalere og prøvedyk og demoer i poolen. Entréen er 12 euro.

4.-6. APRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

Mødested: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapore

ADEX markerer sit 31-års jubilæum i 2025 med fokus på havbevaring og undervandsbilleder. Et af de største dykkershows i Asien-Stillehavsområdet, det dækker en bred vifte af dykkerinteresser, fra dykkerudstyr og rejser til undervandsbilleder, havbiologi, teknisk dykning og fridykning.

Forvent liveoptrædener, filmvisninger, paneldiskussioner og praktiske aktiviteter med f.eks. undervandsdroner og dykkersimulatorer.

ADEX lægger også vægt på miljøbeskyttelse og bæredygtighed gennem sit Voice of the Ocean-initiativ og det tilhørende Foto- og videokonkurrence vil afspejle dette års temaer "Blæksprutter" og "Dyreadfærd". Find mere her.

22-25 MAJ: Thailand Dive Expo (TDEX)

Mødested: Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand

TDEX hævder at tjene som "Real Diving Hub of Asia" og har kørt siden 2004. Det lægger vægt på dykkerturisme, men har en bred vifte af udstillere fra rejsearrangører til leverandører af dykkerudstyr. Der er også en undervandsfotografering konkurrence og udstillinger og faglige foredrag. Find mere på hjemmesiden.

31. MAJ – 1. JUNI: Scuba Show

Mødested: Long Beach Convention Centre, Long Beach, Californien

Scuba Show er en af ​​de største og længstvarende dykkerudstillinger i USA. Med mere end 6,500 mXNUMX udstillingsplads har den hundredvis af stande, der viser det nyeste dykkerudstyr og rejsedestinationer. Der er seminarer og klinikker afholdt af brancheeksperter velkendte i USA, som dækker en bred vifte af emner designet til at engagere begyndere såvel som avancerede dykkere.

Der er et 68,000-liters bassin til prøvedykning samt andre aktiviteter for børn fra 10 år og opefter, og en fest lørdag aften, der giver gæsterne en yderligere chance for at netværke med meddykkere. Find flere detaljer her.

13.-15. JUNI: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Mødested: Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur

MIDE er dedikeret til dykkerindustrien i Malaysia og inkluderer fora, udstillinger og netværksmuligheder. Temaer spænder fra havbevaring til dykkeruddannelse, og der er undervandsfotografering konkurrencer, dykkerundervisningssessioner og fremvisninger af det nyeste dykkerudstyr. Adgangsgebyr er 8 ringgits (£1.45).

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show Mødested: Sydney Showground, Sydney, Australien (GO Diving ANZ) Dette show fik en storslået debut i 2024, og med et udstillingsområde spredt over 5,000 kvm byder dens anden udflugt på avanceret dykkerudstyr, undervandsfotografering og et allerede hurtigt voksende udvalg af højttalere. Interaktive oplevelser inkluderer en stor prøve-dyk-pool og en række praktiske workshops. Talerne vil omfatte anerkendte eksperter i alt fra billedfremstilling og teknisk dykning til livet i havet og bevarelse. Lokale australske og newzealandske koryfæer vil få selskab af et væld af internationale personligheder, mange af dem kender fra tv og film. Du skal blot se på sidste års stjerneopstilling for at få en idé om højtalerens kaliber. Dette familievenlige show har til formål at inspirere dykkere i alle aldre, med aktiviteter designet til at engagere og uddanne både begyndere og erfarne dykkere. Den er ideel til at forbinde dykkersamfundet og dele de seneste fremskridt og trends inden for dykning. Find ud af mere.

17.-19. OKTOBER: Dykkersamtaler

Mødested: Cordoaria Nacional, Lissabon, Portugal

Dette er ikke så meget en udstilling som en sammenkomst for inspirerende foredragsholdere – fremtrædende dykkere, innovatører og undervandsforskere, der deler banebrydende projekter og opdagelser. Dette års line-up er endnu ikke offentliggjort, men det tiltrækker store navne.

Arrangementet byder på præsentationer, debatter og praktiske workshops, der gør det muligt for deltagerne at lære af brancheeksperter og fordybe sig i banebrydende dykkerteknologi. Arrangør Dive Portugal foreslår at kombinere deltagelse med en dykkertur, hvis du kommer længere. Dagsbilletter koster 35 euro og et weekendkort 50 euro.

11-14 NOVEMBER: DEMA Show

Mødested: Orange County Convention Centre, Orlando, Florida

DEMA er en årlig netværksbegivenhed for dykkerindustrien, med seminarer, workshops, uddannelsessessioner og det seneste inden for dykkerudstyr og teknologi.

Arrangeret af Diving Equipment & Marketing Association, er det en af ​​de mest betydningsfulde internationale handelsbegivenheder for dykkerindustrien, selvom det gennem årene er blevet lige så meget om rejser som et sted at introducere nye produkter.

Det er en stor begivenhed spækket med uddannelsesseminarer, workshops og udstillinger med det seneste inden for dykkerudstyr, teknologi og rejsedestinationer. Primært for branchefolk, det tiltrækker mere end 9,000 deltagere og 500+ producenter. Detaljer er endnu ikke offentliggjort for, hvad der er klimakset på årets dykkershow-kalender, men du kan følg udviklingen her.