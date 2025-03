Groundtruth + PADI pitch nedsænkelige Unda drybags

Rejseudstyrsproducenten Groundtruth har sluttet sig til dykkertræningsbureauet PADI for at markedsføre en række af tre dyktasker ved navn Unda (latin for 'bølge').

Standard drybag, prissat til £285, hævdes at være en "fremtidsfokuseret rejseledsager", der sætter hav- og miljøbeskyttelse i højsædet.

Kaldet Unda 25-liters Roll-Top Dry-rygsæk, den indeholder en selvstændig 20-liters Day Tote-indsats til at bære det vigtigste.

Hovedtasken har et to-vejs lukkesystem, to udvendige vandflaskelommer, en frontlomme med lufttæt lynlås og et bursystem med elastiksnor foran. Ligesom de andre tasker i Unda-serien kommer den i havgrøn og dyb sort.

Day Tote-indsats i 10-liters Cross Body Dry Bag

Unda 10-liters Cross Body Dry Bag

Den 10-liters Cross Body Dry Bag, med sin pris på 76 £, har en lynlåslomme i neopren foran og på siden et system til fastgørelse af yderligere genstande med to D-ringe. Skulderremmen er justerbar.

Unda 10-liters Cross Body Dry Bag

Fuldende sortimentet er Unda 1-liters Cross Body Dry Sling. Dette har en lufttæt lynlåsåbning med en IP67-klassificering, hvilket betyder, at den forbliver vandtæt, når den er nedsænket i op til 1 m vand i mindst en halv time. Med justerbar rem og ekstern D-ring er denne lille taske prissat til £73.

Unda 1-liters Cross Body Dry Sling

Groundtruth blev dannet af en trio af undersøgende dokumentarfilmskabere, søstrene Georgia, Sophia og Nina Scott.

Materialerne, der bruges til at fremstille deres poser, er produceret af 100 % genanvendt plastikaffald, herunder spøgelsesfiskenet, nylon- og plastikflasker, og Groundtruths patentanmeldte GT-OCO-CO2 hardwareserie, lavet af genbrugsplast og opfanget CO 2 emissioner.

"Spøgelsesfiskenet tegner sig for over 50% af alt plastikaffald i vores have, hvilket forårsager irreversibel skade på globale marine økosystemer," siger CEO Georgia Scott. "Ved at kombinere vores ekspertise inden for innovativt design med PADI's dedikation til havbevaring, sigter vi mod at gøre en betydelig positiv indvirkning gennem genbrug af disse skadelige plastik."

Ifølge PADI på verdensplanLisa Mincklin, VP for vækst og markedsføring, agenturets partnerskab med Groundtruth har "revolutioneret den måde, hvorpå dykkere kan bære rundt på deres væsentlige ting, mens de løfter deres forpligtelse til at beskytte det sted, de elsker. Det er virkelig en produktlinje designet af dykkere, for dykkere,” siger hun.

UNDA tasker kan bestilles gennem Grundsandheden site.

