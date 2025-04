Aqualung bekræfter HEAD-venlige overtagelsessamtaler

at 10: 17 am

Dykkerudstyrsproducenten Aqualung har bekræftet, at den er i "eksklusive drøftelser" med den amerikansk-østrigske HEAD Group om deres potentielle køb af 100 % af Aqualung Group, som afsløret on Divernet på 2 April.

Handlen er fortsat underlagt regulatoriske godkendelser og behørig juridisk proces, men Victor Vadaneaux, medlem af Aqualung Groups bestyrelse og rådgiver for virksomheden siden sidste år, er blevet udnævnt til CEO "for at sikre en glidende overgang og integration".

Ny administrerende direktør for Aqualung, Victor Vadaneaux

Den fransk-baserede Aqualung Groups varemærker omfatter Aqualung, Apeks og Aquasphere, og den siger, at flytningen ville "væsentligt styrke HEADs tilstedeværelse i vandsportssegmentet".

Oprindeligt kendt for vinter- og ketsjersport, har HEADs egen portefølje omfattet den italienske dykkerudstyrsproducent Mares siden 1971, samt belgisk-baserede rEvo rebreathers, online bookingplatform liveaboard.com og det australske badetøjsmærke Zoggs, erhvervet i 2020.

HEAD overtog også SSI i 2014, og Aqualung fortæller, at dykkertræningsbureauet har mere end fordoblet sin omsætning siden da.

Aqualung Group siger, at deres produkter distribueres i mere end 90 lande, og at opkøbet vil skabe "en verdensklasseleder på det globale vandsportsmarked, der forener to ikoniske aktører drevet af sikkerhed, teknisk ekspertise, innovation, komfort og design, ydeevne og passion for sport og akvatisk udforskning."

HEAD har til hensigt at vedligeholde og udvikle Aqualung Group, for at styrke dens strategiske og voksende Military & Professional division og at bygge videre på sine produktionskapaciteter, ifølge Aqualung.

"De to virksomheders kombinerede ekspertise ville skabe stærke synergier, accelerere markedslederskab og åbne nye muligheder for at udvide adgangen til vandsport på verdensplan," hedder det.

Aqualung Group har været ejet af kapitalforvaltningsselskabet Barings siden 2023 og har i den seneste tid afhændet varemærker, faciliteter og personale i et forsøg på at løse sine langvarige økonomiske problemer.

Også på Divernet: HEAD ser ud til at købe Aqualung, Barings vil købe Aqualung Group, Sælger amerikanske dykkere seneste skridt i Aqualung fornyelse