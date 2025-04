Farverig rejsende: Scubapro Navigator Lite BC

at 9: 21 am

Scubapro har introduceret en letvægts, tilbageoppustet BC, den kalder Navigator Lite, rettet mod rekreative rejsedykkere, der foretrækker back-flotation i en enkel, men robust form – samt muligheder for nogle farvetilpasninger.

Udsigt over BC med Army Green cover, der viser de tilpasningsdygtige lommer

Den nye BC er bygget op omkring en Airnet soft rygsæk, designet til at gøre den let og foldbar for nem pakning og praktisk opbevaring.

Luftcellen er lavet af 420D nylon med højfrekvente svejsninger og hvad der beskrives som en generøs løftekapacitet på 17.3 kg. Tre flade bungee-stropper er tilvejebragt for at opretholde en strømlinet profil.

Blå og koral versioner af Navigator Lite (Fabrice Dudenhofer)

Producenten siger, at den nye funktion til Scubapro BC'er, der vises på Navigator Lite-modeller, er dens udskiftelige luftcelledæksler. Der er et valg mellem seks farvemuligheder, som skal installeres af en autoriseret Scubapro-tekniker.

BC'en leveres med et valg af tre standardfarvede betræk (sort, blå og koral) samt tre ekstra farver (marineblå camo, armygrøn og hvid).

Marineblå camo luftcelle cover

Quick Cinch-tankspændesystemet er forbundet med en 50 mm krog-og-løkke-tankrem, der er designet til at levere nem justering og "stenssolid" tankstabilisering under alle dykkeforhold, siger Scubapro.

Cummerbundet har to aftagelige lommer, hver med to bløde D-ringe. Disse kan placeres enten med åbningen opad til at bære genstande, du måske vil have adgang til under vand, eller vende nedad for at tillade hurtig udløsning af ballast (lommerne kan hver veje 2.5 kg).

BC foldes op til en kompakt form (Fabrice Dudenhofer)

Det modulære design af Navigator Lite siges at muliggøre let udskiftning af rygpolstring, cummerbund, skulderstropper, tank-cinches, luftcelle og lommer i tilfælde af skade eller slid.

Navigator Lite kommer i to udvidelige størrelser, XXS-M og M-XXL, "med en smule overlapning" mellem dem for at hjælpe dykkere med at sikre den perfekte pasform. Den nye BC er prissat af Scubapro til 469 euro (420 £), med luftcelledæksler i de valgfrie farver, der koster 49 euro (45 £) stykket.

Også på Divernet: SCUBAPRO TILFØJER FARVE TIL MASKER OG SNORKLER, SCUBAPRO S-TEK FINANMELDELSE, SUUNTO UDGIVES NY DYKKER COMPUTER/MULTIFUNKTIONS SPORTUR – HAVET, ANMELDELSE AF SCUBAPRO EVERFLEX YULEX 5/4MM