Descent X50i: Garmins første 'store' dykkercomputer

Garmin har introduceret sin første dykkercomputer i stort format, Descent X50i. Den er stadig til at bære på håndleddet, men har en 3-tommers farveberøringsskærm (kun overflade) skærm samt funktioner såsom et backup-dykkerlys, luftintegration og dykker-til-dykker-meddelelsesfunktion.

Den 200 m-klassificerede X50i har en safirlinse for styrke, 'lækagesikre' metalknapper, 3D-kompas og et dykkerlys, der siges at være klart nok til praktisk undervandsbrug, hvis et primært lys af en eller anden grund skulle være utilgængeligt. Algoritmen er Bühlmann ZHL-16c med gradientfaktorer.

Ved hjælp af SubWave ekkolodsteknologi kan tilsluttede dykkere bruge X50i til at kommunikere under vand med andre op til 30 m væk ved hjælp af forudindstillede beskeder. De kan også overvåge hinandens tanktryk, dybde og afstand i begrænset sigtbarhed, en facilitet designet til at fungere for op til otte dykkere på afstande på op til 10 m ved hjælp af Descent T2 transceivere.

X50i's opstigningsdykkeprofil hjælper dykkere med at visualisere en plan for at vende tilbage til overfladen gennem datafeltet for den projicerede opstigning. Dette viser en projiceret dybdeprofil forbundet med den aktuelle Time-To-Surface (TTS). Diagrammet plotter også dybde over tid og viser dekompressionsstop og gaskontakter.

Tech og rec

"Den nye Descent X50i er den perfekte dykkercomputer til tekniske dykkere og en fantastisk mulighed for rekreative dykkere, som tydeligt ønsker at se nøglestatistikker og kritisk information, mens de udforsker undervandslandskabet," siger Garmins globale forbrugersalgsdirektør Dan Bartel.

Rigelig plads til data Dykke-planlægning

SubWave ekkolodsteknologi kan bruges til meddelelser

Dybde profilering DiveView kort

På tørt land giver X50i's dykkerlog brugere mulighed for at gennemgå data, spore udstyr, tage noter og dele detaljer via Garmin Dive app. Dybdehistorik kan ses i realtid for bedre at forstå allerede besøgte steder, og hvordan de vil påvirke en dekompressionsplan.

For yderligere at forberede et kommende dyk, kan den indbyggede GPS bruges til at navigere til mere end 4,000 forudindlæste dykkersteder rundt om i verden, eller til at tilføje ekstra detaljer såsom interessepunkter til steder med DiveView-kort.

Disse omfatter batymetriske dybdekonturer og er en udvidelse af de forudindlæste TopoActive-kort. Surface GPS kan også bruges til at hjælpe brugere med at spore dykkersteders ind- og udgangspunkter.

Dobbelt elastik

Computeren holdes på plads på underarmen af ​​dobbelte elastiske bånd med spænder med en pilespids, der er designet til at muliggøre let enhånds lukning, og en justeringslås for at forhindre glidning.

Luftintegration er tilgængelig, når Garmin X50i er parret med en Descent T2 transceiver. Den anbefalede udsalgspris for enheden er £1,330, mens transceiveren sælges for £430.

Også på Divernet: GARMIN MK3I / MK2I OPGRADERES SAMMENLIGNING, GARMIN DESCENT MK3I FOR AT HOLDE DYKKER TILBUNDET, GARMIN DESCENT G1 DÆKKER ALLE VINKLERNE, GARMIN DESCENT MK2S