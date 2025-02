Halcyon forbinder dykkere med Symbios Ecosystem

at 10: 22 am

Den amerikanske producent Halcyon har introduceret sit Symbios Ecosystem af håndleds- og maskemonterede integrerede dykkercomputere, for at levere realtidsdata i dykkertilstande lige fra multigas og åbent kredsløb til fast eller integreret lukket kredsløbsrebreather og sidemount.

Systemet inkluderer "ultra-slanke og intuitive" håndsæt og head-up display (HUD) enheder, der er beregnet til at integreres problemfrit med et voksende udvalg af Halcyon-produkter samt Symbios-aktiverede tredjepartsenheder.

Parametre kan tilpasses, og data om funktioner såsom dykkerorientering, gasniveauer, iltforsyning, GPS-position, batteriniveauer og mere er designet til at blive assimileret på et øjeblik, siger Halcyon med det formål at minimere distraktion selv i de mest udfordrende dykkermiljøer.

Ergonomisk håndsæt (Michael Westreicher)

Det ergonomiske håndsæt er designet til at passe komfortabelt på dykkere i alle størrelser, siger Halcyon, og anvender taktile-responsknapper for at sikre brugervenlighed, selv når man bærer tykke handsker.

Håndsættets farvedisplay er i høj opløsning og, siger det, giver fremragende synlighed under alle lysforhold, kombineret med minimalt strømforbrug. Den reflekterer det omgivende lys for at gøre det muligt for dykkere at se kritisk information klart, selv i direkte sollys.

Drevet af et genopladeligt lithium-ion-batteri siges håndsættet at minimere miljøpåvirkningen, samtidig med at det tilbyder op til 30 timers batterilevetid.

Selvom Symbios HUD er særdeles kompakt, hævdes det at give 10 gange opløsningen af ​​standard dykkercomputere for at give en krystalklar skærm.

Den kompakte HUD-enhed (Bori Benett)

Ved at oprette forbindelse til en bred vifte af enheder muliggør Symbios Ecosystem datadeling i realtid med meddykkere via Buddy Screen-funktionen. Den integreres også med Halcyon Symbios rebreather og andre fremtidssikrede teknologier for at sikre kompatibilitet med ekspanderende systemer, siger producenten.

Halcyon-appen, drevet af et fællesskab af dykkere, der deler personlige erfaringer, tips og profiler, muliggør finjustering af computerindstillinger, styring af gasbiblioteker og muligheden for at simulere dyk ud af vandet, mens man udforsker funktionaliteten.

Fællesskabet siges at hjælpe Halcyon med at udvikle en række innovative funktioner gennem regelmæssige firmwareopdateringer til Symbios Ecosystem.

Ikke-reflekterende skærm (Bori Benett)

Den trådløse integration med Symbios rebreather og understøttelse af yderligere CCR'er gør Symbios Ecosystem værdifuldt for mange tekniske dykkere, siger Halcyon. Andre Halcyon-produkter som f.eks. Tank-Pod understøttes også, som leverer tanktryk og trimpositionsdata i realtid.

Den trådløse teknologi siges at isolere potentiel datakorruption og minimere den slags risici, der er forbundet med kablede forbindelser, med dobbelte ortogonale antenner, der eliminerer de sorte pletter, der er iboende i de fleste trådløse systemer.

Systemet opfylder alle krav til elektromagnetisk kompatibilitet og er både FCC- og CE-certificeret.

Et omfattende gasbibliotek og profilindstillingsevne giver brugerne mulighed for at skubbe en forudindstillet samling af indstillinger og gasser til computeren med et enkelt klik på knappen, ifølge Halcyon. Den er integreret med vigtige dykkermålinger såsom iltniveauer, skrubbertemperaturer og batteristatus.

Et Symbios Ecosystem-håndsæt er prissat til 910 euro; Tank-Pod 305 euro; HUD 1,035 euro; håndsæt + Tank-Pod 1,110 euro; HUD + Tank-Pod 1,249 euro; håndsæt + HUD 1,940 euro; og håndsæt + HUD + Tank-Pod 2,235 euro, alle priser er eksklusive moms. For mere information, besøg Halcyons hjemmeside.

Også på Divernet: HALCYON REBRANDS: 'NYT LOOK, NYT EVENTYR'