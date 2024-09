'Devastated': Go Dive går langsomt ud

Go Dive Scuba Store i Derby lukker for forretning efter 32 år på grund af vanskelige handelsbetingelser - men den planlægger at forsøge at sælge ud af nedsat udstyr i løbet af den næste måned og hædre eksisterende trænings- og servicevirksomhed, før den lukker dørene for altid.

Dykkerinstruktør Mark Hudson oprettede Go Dive i det centrale Derby i 1992 for at støtte en allerede etableret PADI-træningsskole.

Forretningen flyttede flere gange og slog sig ned i sit nuværende rummelige udstillingslokale i Nottingham Road i 2008 og som en af ​​Storbritanniens største dykkerbutikker med jævnligt bl.a. Dykker Præmierer detailvindere. Den har også været forbundet med en aktiv dykkerklub.

I 2018 blev der etableret et nyt partnerskab mellem Mark & ​​Alison James og butikschef James Parsons, som var kommet til virksomheden i 2003, da de overtog ejerskabet og driften af ​​butikken, onlinesalg og træning. James er også direktører for kommercielle dykkerfirmaer MSDS Marine og MSDS Heritage.

"Vi er knuste over, at det er kommet til dette," sagde ejerne om lukningen i en forklarende erklæring på Go Dive-hjemmesiden. De tog beslutningen om at holde et lukkeudsalg fra nu og frem til den 6. oktober, hvor kunderne blev bedt om at bruge koden GODIVE40 for at få 40 % rabat på produkter.

De håber også at gennemføre allerede bookede kurser og servicering af udstyr og vil fortsætte med at levere luftpåfyldninger, selvom kunderne advares om at tjekke åbningstider.

'UK dykning har ændret sig'

"Go Dive har været en del af den britiske dykkerscene i over 30 år, men det er simpelthen blevet uholdbart for os at fortsætte," siger ejerne. "Dykning i Storbritannien har ændret sig betydeligt i denne tid, og vi har været der for op- og nedture ... vi forstår, at det er en dyr hobby på et tidspunkt, hvor folk ikke har en disponibel indkomst eller luksusen af ​​tid til at dedikere til det ... ”

"Brexit, og derefter Covid, oplevede et enormt tab af ikke kun omsætning, men også kunder, hvor folk undlod at vende tilbage til at dykke, selv efter at nedlukningerne sluttede.

"Kort efter Covid førte Ukraine-krigen til en leveomkostningskrise og enorme energiregninger, som alt sammen har haft en ødelæggende effekt. I lang tid har vi pløjet på og støttet forretningen, men det kan desværre ikke fortsætte for evigt.

"Facebook Marketplace og eBay har uden tvivl en rolle, men den hastighed, hvormed folk er holdt op med at købe nyt udstyr, har haft en enorm indflydelse på os. Vi har set servicering af brugt udstyr stige voldsomt, men denne indkomst alene er ikke nok til at opretholde en butik med et stort udvalg af udstyr, som dykkere kan gennemse og prøve.”

Go Dive-teamet siger, at de har hjulpet med at støtte mindre dykkerbutikker og dykkerbådskippere, og håber, at britiske dykkere vil fortsætte med at gøre det. "Hvis du ikke kan få luftpåfyldning, kan du ikke dykke; hvis du ikke kan få en dykkerbåd, så er det meget sværere at komme til vraget.

"Vi vil virkelig gerne opfordre alle til at bruge din lokale dykkerbutik og komme ud at dykke med din lokale skipper, eller hvis vi ikke er forsigtige, vil der ikke være nogen britisk dykning i fremtiden."

