Gearproducenten DynamicNord går ind på det britiske marked

Det er ikke så ofte, at et nyt dykkerudstyrsmærke kommer på banen med en komplet produktlinje, men det er lige hvad Tyskland-baserede DynamicNord gjorde, da den annoncerede sin tilstedeværelse og fremviste sit sortiment på BOOT-messen i Düsseldorf i begyndelsen af ​​2023. Nu gør den progressive, innovative virksomhed indtog på det britiske marked.

DynamicNord kan være et 'nyt' brand, dannet ud fra en første idé i 2018, men folkene bag det – ledet af CEO Martin Kusche – har bogstaveligt talt årtiers erfaring med fremstilling af dykkerudstyr, efter at have været involveret i flere af de eksisterende store aktører. . Så der er en solid arv der, men de bringer også et friskt syn på dykkermarkedet og er dedikeret til at skabe et mærke og produkter, der er æstetisk tiltalende, funktionelle og holdbare, men også bæredygtige og miljøvenlige.

DynamicNord har sit hovedkvarter i den bayerske by Bruckmuhl, nær Rosenheim, i det sydlige Tyskland. Udover ledelsen huser den R&D-, marketing-, salgs- og logistikafdelingerne samt alle administrative divisioner og deres eget omfattende servicecenter.

DynamicNord tilbyder et komplet sortiment af dykkerudstyr

Tyske produkter er generelt blevet rost for deres byggekvalitet, opfindsomhed og stil i årevis – se bare på motorkøretøjsmærker som Mercedes Benz, Audi og BMW, som har bygget deres omdømme på dette image – og DynamicNord udnytter dette, med alt af dets dykkerudstyr designet og konstrueret i landet.

Det tyske R&D-team udvikler produkter baseret på en dyb forståelse af dykkernes behov og ønsker under missionserklæringen 'Innovation – Troværdighed – Funktionalitet' – dvs. enhver innovation skal være troværdig, og for at være troværdig skal den være funktionel.

Som tidligere nævnt kom DynamicNord på markedet med et komplet produktsortiment, fra regulatorer, dykkecomputere, BCD'er, våddragter, udslætsbeskyttere, masker, snorkler og finner til tørdragter, tasker, dykkerure og andet tilbehør. Virksomheden tilbyder også en komplet teknisk dykker- og fridykning/spydfiskelinje, samt en badetøjsserie.

DynamicNord tilbyder flere farver gennem sortimenterne

Hos DynamicNord arbejder hele teamet hver dag på at reducere miljøbelastningen i alle fremstillingsprocesser og i hele produktets levetid.

Råvarer, produktionsmetoder og lokationer er udvalgt meget omhyggeligt. Ved udvælgelsen af ​​sine leverandører lægger teamet vægt på fuld automatisering, hvilket resulterer i lavere el- og vandforbrug, og 80 % af alle produkter fremstilles i Europa.

DynamicNord tilbyder forskellige opdriftsmuligheder, fra jakke-stil BCD'er til vinger

DynamicNord genbruger allerede alle plast- og glasdele af sin masker, finfodslommens indlæg er lavet af PP- og TPR-affald, og ophængskrogene er lavet af PC-affald.

Virksomheden støtter også adskillige miljøbeskyttelsesorganisationer, såsom ElasmOcean og CRAM, samt miljøbeskyttelsesprojekter, der drives af Catalan Diving Federation.

NB: DynamicNord-teamet vil fremvise hele deres sortiment på GO dykkershow ved NAEC Stoneleigh den 1.-2. marts 2025.