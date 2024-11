Halcyon rebrander: 'Nyt look, nyt eventyr'

Den Florida-baserede dykkerudstyrsproducent Halcyon Dive Systems har annonceret en trinvis ændring i sin brandidentitet med en ny, mere digital se.

"Fra vores begyndelse som en gruppe passionerede dykkere, der innoverer for ydeevne under udforskningsdyk, har vi udviklet os til et mærke, der står for exceptionel kvalitet, ubarmhjertig udforskning og friheden til at forfølge sine spændende undervandseventyr," siger virksomheden.

Det nye look

"Denne rebranding markerer et nyt kapitel, der bringer vores visuelle identitet på linje med vores mission om at inspirere, udstyre og styrke globale dykkere.

"Ved at opdatere vores logo og virksomhedsidentitet sigter vi efter at skabe et moderne, men tidløst look, der afspejler vores pionerånd og dybe forbindelse med dykkersamfundet."

Halcyon siger, at dets nye look ledsager en række teknologisk sofistikerede produkter, der skal udgives i løbet af det kommende år, hvilket symboliserer en forpligtelse til ydeevne og virksomhedens "tro på de transformative oplevelser, som dykning bringer".

'H'-logoet (Nicole Alarid)

For at opnå det nye look involverede en periode med navle-kiggeri omfattende analyser af brandets styrker, værdier og identitet, efterfulgt af samarbejde med distributører, forhandlere og kunder for at forestille sig fremtiden og udfordringen med at engagere en ny generation af dykkere.

Nøgleordene, som virksomheden besluttede at bruge, var 'Explorer' og 'Creator': førstnævnte beskæftigede sig med at tilskynde dykkere til at vove sig ud over det velkendte, og sidstnævnte lægger vægt på innovation, håndværk, omhyggelig teknik og højtydende udstyr.

En række mærkevarer

Halcyon siger derefter, at det udtænkte sit nye look baseret på forbedret visuel identitet, kundeoplevelse og samfundsengagement samt udvidelse af global rækkevidde med konsekvente beskeder.

"Vores opdaterede logo og visuelle stil er designet til at fange styrken og elegancen af ​​Halcyon-produkter og samtidig fremkalde en følelse af eventyr," siger virksomheden. "Det forfriskede look bevarer Halcyons mærkegenkendelse, mens det introducerer en mere dynamisk, tilgængelig æstetik, der giver genlyd hos dykkere på alle niveauer.

Fuldt udstyret

“Vi er dedikerede til at højne kundeoplevelsen via forbedret digital platforme, personlig support og en fællesskabsorienteret tilgang. Planlagte initiativer inkluderer en Halcyon-fællesskabsapp, loyalitetsprogrammer og uddannelsesmæssigt indhold for at skabe rum for dykkere at forbinde, lære og dele deres eventyr."

Halcyon dykkersystemer siger, at dets rebrand vil hjælpe med at forene sin stemme på tværs af forskellige regioner. "Vi styrker vores partnerskaber med distributører for at sikre, at Halcyon-kundeoplevelsen er konsistent og tilgængelig globalt, og understreger vores værdier for sikkerhed, innovation og ydeevne.

"Vi inviterer dykkere over hele verden til at udforske vores nye udseende, deltage i vores voksende samfund og slutte sig til os, mens vi fortsætter med at skubbe grænser og omdefinere, hvad der er muligt inden for dykning. Sammen er vi klar til at dykke dybere og opdage mere."

