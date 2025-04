HEAD ser ud til at købe Aqualung

Det menes, at forhandlingerne er ved at være afsluttet for HEAD Groups køb af Aqualung Group fra kapitalforvaltningsselskabet Barings.

Det amerikansk-østrigske HEAD ejer dykkerudstyrsproducenterne Mares og rEVO og træningsbureauet SSI blandt en række andre sportsudstyrsmærker.

Aqualungs administrerende direktør Michel Abaza og hans team menes at have været vært for HEAD- og Mares-ledelsen på deres Sophia Antipolis-base i det sydlige Frankrig i denne uge og har ifølge kilder i industrien aftalt en principiel kontrakt.

Aqualung havde angiveligt fortsat kæmpet med pengestrømsproblemer, der påvirkede betalinger til leverandører og begrænsede tilgængeligheden af ​​produkter og dele for kunderne.

Situationen har lagt pres på personalet, som hævder, at Montagu og Barings successive overtagelser i løbet af de sidste ni år ikke har givet de pengeindsprøjtninger, der anses for nødvendige for at tillade den skrantende virksomhed at vokse.

"Vi har kæmpet i meget lang tid, og HEAD kan løse mange af disse problemer," fortalte en Aqualung-medarbejder. Divernet. "Vi er glade for, at vi med HEAD vil have pengene til at betale for at få lagerbeholdning.

"I sidste uge måtte vi fortælle vores kunder, at vi ikke kunne forsyne dem med mange varer, da vi ikke har penge til at betale leverandører. Mange kunder er ret vrede over det, så forhåbentlig stopper det nu, og vi kan komme tilbage til at beskytte vores kunder."

Virksomhedens oprindelse

Aqualung er det ældste produktionsnavn, der er forbundet med scuba, og afspejler det banebrydende undervandsåndeudstyr udviklet af franske dykkere Jacques-Yves Cousteau og Emile Gagnan i 1940'erne. HEADs egen udvikling var baseret på et innovativt metal-komposit skidesign, som det opstod som en vintersportsudstyrsvirksomhed i 1950.

Private equity-firmaet Montagu købte Aqualung fra Air Liquide i 2016, og Barings blev en del af en lånegruppe, der blev oprettet for at yde finansiel støtte til den gældsbelastede producent.

Men i 2022 havde en fransk domstol givet Aqualung en frist til at løse sine fortsatte operationelle og økonomiske vanskeligheder. Barings tog ejerskab mod udgangen af ​​2023, som rapporteret om Divernet, med løfter om "betydelig kapitaludvikling" for at muliggøre virksomhedens ambitiøse Horizon 2027-udvidelsesprojekt.

Dette, sagde det, ville sætte nyt skub i salget, men situationen blev ikke hjulpet af den ujævne genopretning af det samlede marked for dykkerudstyr efter Covid-pandemien.

Fremtidsplaner

Sidste år lukkede Aqualung sine faciliteter i Californien og Hawaii, flyttede sit amerikanske distributionskontor til østkysten, lukkede sit italienske Technisub-anlæg og kaste sine amerikanske dykkere og Stohlquist mærker. Det var i vid udstrækning forventet, at Barings ville flytte for at få sin investering tilbage ved at sælge virksomheden.

Det vides endnu ikke, om Aqualung, dets datterselskabsmærker Apeks, badetøjsarm Aquasphere og dets Military & Professional division vil fortsætte uafhængigt eller være genstand for et omstruktureringsprogram inden for HEAD. De to grupper har endnu ikke reageret på en anmodning om yderligere information, men officiel meddelelse om en aftale forventes snart.

