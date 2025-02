Våddragt Vask for at friske neopren op

Saltvand nedbryder langsomt våddragter, tørdragter og badetøj, falmer farverne, reducerer materialets modstandsdygtighed og opbygger lugte fra meldug og skimmelsvamp. Havet er heller ikke den eneste trussel mod neoprenduft, som dykkere vil være klar over.

Den britiske producent af efterbehandlingsløsninger Grangers siger, at den har skabt en miljøvenlig løsning kaldet Wetsuit Wash til at fjerne pletter og lugt fra neoprenbaserede og lignende genstande og holde dem friske og holdbare.

Efter at have hældt en hætte med Wetsuit Wash i 8-10 liter vand lægges emnet i blød i 30 minutter, før det skylles igennem og tørres.

Grangers siger, at våddragtsvask er bluesign-godkendt, hvilket indikerer en standard, der i stedet for at fokusere på at teste det færdige produkt, analyserer alle elementer fra råvarer til kemiske komponenter, før produktionen overhovedet begynder. "Denne akkreditering betyder, at du kan være sikker på, at Grangers produkter er renere, sikrere og mere miljøvenlige," siger producenten.

Dens beholdere er lavet af 100 % genanvendte engangsmaterialer, såsom de plastikflasker, der normalt bortskaffes på lossepladser, siger Grangers, og de siges at tage 60 % mindre energi at producere.

Grangers, som har været i drift siden 1937, siger, at det for nylig har indgået et treårigt partnerskab med Royal National Lifeboat Institution (RNLI) for at give sit kit-beskyttelse til redningsbådsbesætninger i al slags vejr.

Grangers Wetsuit Wash koster 9.95 £ for en 500 ml flaske.

