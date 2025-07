Top 10 dykkercomputere under £500/$650 i 2025

Dykkercomputere har udviklet sig fra at være ekstravagant prissatte, klodsede apparater til slanke, intelligente ledsagere, der omdefinerer sikkerhed og bekvemmelighed under vandet. De tidlige modeller, der oprindeligt stammer fra 1980'erne, var ofte upålidelige og upræcise, samt at være, ja, ret store. Spol frem til 2025, og i dag er dykkecomputere leverer som minimum dybdedata i realtid, deko-status, opstigningshastighed og gasblandingsinformation! Tingene bliver kun mere komplicerede og spændende derfra, og det hele foregår på kompakte, håndledsmonterede skærme ... nogle gange i fuld Technicolor-pragt.

Det er værd at fremhæve, at denne liste over de bedste dykkecomputere Under £500 placerer os i den skarpe ende af markedet for rekreativ dykning. De fleste producenter har flere modeller tilgængelige til denne pris, så vi har forsøgt at dække spændet og tage det bedste af flokken inden for deres specialer. dykkecomputere på denne liste er prissat under £500/$650, så du behøver ikke at sprænge budgettet for at få ro i sindet. Og selvom du helt sikkert får ro i sindet, hvor meget får du så for pengene?

Suunto Zoop Novo – £235 / $300

Suunto Zoop Novo er et klassisk begynderur. dykkercomputer der fortsat høster ros for sin pålidelighed og brugervenlighed. Med et klart baggrundsbelyst display og en brugerflade med én knap er den ideel til nye dykkere eller som en simpel backup til mere avancerede. Enheden understøtter Nitrox-blandinger på op til 50 %, inkluderer et brugerudskifteligt batteri og kan gemme op til 140 dyk i hukommelsen.

Suunto Zoop Novo Dykkecomputer

Selvom den mangler luftintegration og Bluetooth-forbindelse, tilbyder den bundsolid pålidelighed og en præcis tilgang til dekompressionssporing. Du får også en klar visuel og hørbar indikator for opstigningshastighed, hvilket er vigtigt for at minimere risikoen for trykfald i luften. En funktion, der ofte ignoreres af fritidsdykkere, er dens Gauge-tilstand. Dette gør Zoop Novo velegnet som bundtimer for tekniske dykkere.

Hvis du er ude efter en ligetil, skudsikker enhed uden at sprænge budgettet, er Zoop Novo fortsat en topkandidat i 2025.

FORDELE:

Brugervenlig og skudsikker

God pris på begynderniveau

Nitrox- og målertilstande

ULEMPER:

Ingen Bluetooth- eller Air-integration

Stor i forhold til urstil computere!

Vandrefalke – £500 / $575

Okay, så det er lige i den øvre ende af prislejet, men Peregrine er en højtydende, fuldfarvet dykkercomputer Designet primært til fritidsdykkere, der ønsker klarhed, kraft og en fod inden for døren til teknologi. Med en lys 2.2-tommer LCD-skærm i fuld farve, vibrationsalarmer, trådløs opladning og flere brugerdefinerbare visningstilstande er den intuitiv, men alligevel fyldt med professionelt DNA, som du ville forvente af Shearwater.

Skærperegrine Dykkecomputer

Den kører Bühlmann ZHL-16C-algoritmen med gradientfaktorer, hvilket muliggør avanceret konservatisme-tuning, en sjældenhed i denne prisklasse. Luft og Nitrox op til 100% understøttes, samt en nitrox-tilstand med tre gasser. Dette er ikke en begyndertilstand. dykkercomputer, men den er ideel til alle, der ønsker at prøve kræfter med teknologi på begynderniveau uden at bruge for mange penge. Dyk logges med Shearwater Cloud via Bluetooth. Der er ingen kompas- eller luftintegration, men for de fleste ikke-tekniske dykkere er det en acceptabel byttehandel.

FORDELE:

Strålende skærm og intuitiv brugerflade

Genopladelig og Bluetooth-aktiveret

Teknologisk algoritme til rekreativ brug

ULEMPER:

Ingen kompas- eller luftintegration

Ret klodset til rekreativ brug

Garmin Descent G1/G1 Solar – £399 / $549 eller £499 / $649

Et smartwatch, der fungerer som en dykkercomputer, eller er det omvendt? Descent G1-mulighederne samler GPS, dykkerlogning og multisportfunktioner i én holdbar pakke. Bygget til action, Garmin Descent G1 sporer dybde, tid, deco-status og overfladeintervaller, med den ekstra bonus at den også fungerer som din daglige fitnesstracker.

Garmin Anstændig G1 Dykkecomputer

Begge modeller understøtter Air, Nitrox, Gauge, Apnea og CCR-tilstande. Batterilevetiden strækker sig til 25+ timer i dykketilstand for standard G1, og dette kan forbedres betydeligt ved at opgradere til Solar-modellen. Skærmen er simpel monokrom og ikke i alles smag, men hvis du er gammel nok til at sætte pris på det 'retro Casio'-look, får du også bonussen med 'store tal-tilstand' under dykning. Selvom det ikke altid er den nemmeste at navigere i, er Descent G1's alsidighed uovertruffen for under £500.

FORDELE:

Kombination af fitness + dykning + smartwatch

GPS- og Bluetooth-forbindelse

Fremragende til rejser og sporing af overflader

ULEMPER:

Lille, monokrom skærm

Ingen luftintegration

Suunto D5 – 455 £ / 649 $

Endnu et armbåndsur dykkercomputer, Suunto D5 udvisker grænsen mellem livsstilstilbehør og seriøst dykkerværktøj. Farveskærmen er skarp, kan aflæses i sollys og kan tilpasses. Under vandet understøtter D5 luft-, nitrox-, måler- og fridykningstilstande, herunder muligheden for at skifte mellem gasser under dyk. Efter dykket har den trådløs synkronisering til din telefon via Suunto-appen og registrerer placeringen (dog skal det bemærkes, at appen registrerer telefonens placering og ikke D5'ens placering).

Suunto G5 Dykkecomputer

Selvom luftintegration er valgfri via sender (sælges separat), ligger den komfortabelt under budgettet uden. Det genopladelige batteri holder seks til 12 dyk pr. opladning. Det polerede design betyder, at du kan have den på til aftensmad efter dykket.

FORDELE:

Fuldfarvet armbåndsurformfaktor

App-synkronisering og genopladelig

Stilfuld og rejsevenlig

ULEMPER:

Transmitter næsten fordobler omkostningerne ved luftintegration

Kortere batterilevetid end enklere modeller

Oceanic Veo 4.0 – £360 / $380

Veo 4.0 blander elegant æstetik med seriøs intelligens. Med et højkontrastdisplay og Bluetooth-synkronisering understøtter den også to algoritmer – DSAT og Pelagic Z+ – så du kan matche profiler med din dykkerkammerat eller instruktør. To gasblandinger på op til 100 % ilt gør den ideel til Nitrox-dykkere og endda mild tec.

Oceanisk VEO 4

Du kan logge og opdatere firmware via DiverLog+-appen, og det brugerudskiftelige batteri holder til 200-300 dyk. Selvom dette dykkercomputer Da den ikke tilbyder luftintegration eller kompas, er den utrolig fleksibel for dykkere på flere niveauer.

FORDELE:

Dobbelt algoritmisk fleksibilitet

App-support og gasskift

Slank til et dedikeret håndledsmonteret ur computer

ULEMPER:

Ingen luftintegration eller kompas

Brugerfladen tager et øjeblik at lære

Cressi Leonardo 2.0 – £210 / $260

Enkel, overkommelig og effektiv. Cressi Leonardo er en ideel dykkercomputer Til dykkere, der værdsætter praktisk anvendelighed frem for ekstraudstyr. Det kant-til-kant segmenterede LCD-display er klart og letlæseligt og har desuden baggrundsbelysning. Under vandet understøtter Leonardo luft-, nitrox- (op til 50%) og målertilstand, samtidig med at den giver mulighed for et valgfrit dybdestop for ekstra forsigtighed.

Cressi Leonardo 2 Dykkecomputer

Cressi bruger en modificeret RGBM-algoritme, der kan tilpasses til 'sikkerhedsfaktor'. Den har også tydelige visuelle og hørbare alarmer. Som med de fleste begyndermodeller dykkecomputere I dag har Leonardo en brugerflade med én knap og en ligetil dykkerlog. Der er ingen Bluetooth, GPS eller kompas, men det bør man ikke forvente i denne prisklasse. computer udmærker sig simpelthen ved at være en holdbar og brugervenlig arbejdshest for nye dykkere eller som backup-enhed.

FORDELE:

Utrolig simpel brugerflade

Fantastisk skærmklarhed

Fremragende pris

ULEMPER:

Ingen trådløse funktioner

Begrænset funktionssæt

Aqualung i330R – 308 £ / 399 $

i330R leverer en af de bedste skærme i denne prisklasse: en lys TFT-skærm i fuld farve, der forbliver synlig under alle forhold. I vandet understøtter den fire tilstande: Luft, Nitrox, Gauge og Fridykning. Du kan også skifte op til tre gasblandinger under et dyk. i330R er genopladelig via USB og tilbyder Bluetooth-synkronisering med Aqualungs DiverLog+ app.

Aqualung i330R Dykkecomputer

Med en robust og praktisk konstruktion er dette en favorit blandt koldtvands- og natdykkere, der sætter pris på klare visuelle effekter. Der er ingen luftintegration eller digital kompas, men det har flere funktioner end mange konkurrenter. Det har også, hvad vi mener er den bedste rem på listen, som er klar til brug, noget der ikke tales nok om!

FORDELE:

Skarp skærm i fuld farve

Genopladelig og Bluetooth-aktiveret

Kan bruges på flere gasser

ULEMPER:

Ingen kompas- eller luftintegration

Mindre elegant end urdesign

Mares Puck 4 – £240 / $350

Mares Puck 4 er den seneste udvikling i den elskede Puck-serie, der bevarer den enkle enhedsknapfunktion, men tilføjer et elegant dot-matrix-display med høj kontrast og moderniseret intern teknologi. Puck 4 understøtter luft-, nitrox- (op til 99%) og målertilstande med dybdestopfunktioner og multigasskift.

Mares Puck 4 Dykkecomputer

Nyt for Puck 4 er Bluetooth-forbindelse, der giver dig mulighed for at synkronisere dyk via Mares-appen, så du ikke længere behøver at fumle med kabler. Layoutet er rent, let at læse selv i lav sigtbarhed og bygget til at holde. Det brugerudskiftelige batteri har også en solid levetid på 100 dyk. Og selvom det ikke er et fashion statement, er det et solidt, funktionelt og pålideligt dykkerværktøj, der er svært at slå i denne prisklasse.

Fordele:

Bluetooth-dykkerlogsynkronisering

Lang batterilevetid (kan udskiftes af brugeren)

Enkel, robust og effektiv

Ulemper:

Ingen luftintegration eller kompas

Ikke den flotteste af flokken

SEAC-skærm – £265 / $335

SEAC-skærmen er et moderne og problemfrit design dykkercomputer Designet med læsbarhed og enkelhed i tankerne. Dens brede, rektangulære LCD-skærm tilbyder et layout med høj kontrast, der gør dykkerdata lette at forstå med et hurtigt blik. Den er også baggrundsbelyst, hvilket er nyttigt til dykning i lav sigtbarhed eller om natten. Som en bonus er dette et forfriskende moderne udseende. computerNår du rammer vandet, understøtter skærmen luft-, nitrox- (op til 99 %) og målertilstand, og inkluderer visuelle og hørbare alarmer for dybde, opstigningshastighed og dekompressionsstop.

Du finder ikke luftintegration eller Bluetooth her, men det brugerudskiftelige batteri er en fin detalje, og den gennemsnitlige dykker kan bruge op til tre år. Brugerfladen styres med to knapper på forsiden, hvilket giver nem kontrol, selv med tykke handsker i koldt vand.

FORDELE:

Stort, ultraklart display

Godt designet til koldtvandsdykkere

Brugervenlig grænseflade

ULEMPER:

Ingen app eller trådløs forbindelse

Dedikeret USB-kabel medfølger ikke

Scubapro Aladin A2 – £400 / $480

Scubapro Aladin A2 er designet til dykkere, der ønsker kompakt kraft, og den har masser af funktioner i et strømlinet armbåndsurformat. Den understøtter Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount og CCR, hvilket gør den utrolig alsidig. Full-dot matrix-displayet er skarpt og klart, og brugergrænsefladen er intuitiv, når du først er blevet fortrolig med layoutet.

Scubapro Aladin A2 Dykkecomputer

Den inkluderer en 3D-hældningskompenseret digital kompas, hvilket er sjældent i denne prisklasse, og selvom luftintegration er mulig, kræver det en valgfri sender. Når vi taler om integration, er den også kompatibel med Scubapro HRM-bæltet til at aflæse puls og hudtemperatur. A2 er også Bluetooth-aktiveret for nem synkronisering med Scubapros LogTRAK-app. Teknologiske dykkere ønsker måske mere tilpasning, men for seriøse fritids- og sportsdykkere rammer Aladin A2 plet.

FORDELE:

Indbygget kompas og Bluetooth-forbindelse

Flere dykke- og fridykningstilstande

Elegant og kompakt armbåndsurform

ULEMPER:

Flere sendere kræves for ekstra integration

Stejlere indlæringskurve for nye brugere

Resumé – Fremragende valg

Bedste samlet DykkecomputerScubapro Aladin A2 – fyldt med dykkerfunktioner til et solidt budget

Best Value DykkecomputerMares Puck Pro – robust, enkel og klar til studerende

Bedst Dykkecomputer for den erfarne dykker: Vandrefalk – flot farveskærm med teknisk klarhed

Bedste crossover Dykkecomputer: Garmin Descent G1/G1 Solar – smartwatch møder dykkercomputer, et ægte hverdagstøj med solid dykkerfunktionalitet

Sidste ord om dykkercomputere

Din dykkercomputer bør afspejle din dykkerstil, ikke kun dit budget. Uanset om du ønsker en problemfri og pålidelig løsning, moderne teknologi med alle klokker og fløjter, eller en crossover-enhed, du kan have på hver dag, leverer de ti ovenstående modeller pålidelig sikkerhed og funktionalitet uden at overskride £500.

Naturligvis dykkecomputere kontrollerer ikke dykket for dig, de giver dig blot fakta. Selv som fritidsdykker er de et værktøj, så du bør allerede forstå det grundlæggende om tryk, opdrift og dekompression for at få mest muligt ud af dem. Når du har fået det grundlæggende i instruktionerne, kan du justere din Nitrox-blanding, dykke ned i rev eller svømme rundt om vrag med selvtillid og din dykkercomputer vil udføre sporingen for dig.

Og husk ... hvis du ikke har lært at bruge det, din dykkercomputer er virkelig slet ikke til nogen nytte, især når de informative alarmer og blinkende tal kommer i spil. Læs altid manualen, og genopfrisk den hurtigt, hvis du ikke har brugt den i et stykke tid.

Ofte stillede spørgsmål – Køb af dykkercomputer under £500

1. Har jeg brug for Bluetooth på min dykkercomputer eller er USB fint?

Bluetooth tilbyder trådløs synkronisering til telefoner, hvilket er super praktisk. Men USB-synkronisering fungerer også fint og sparer næsten altid penge.

2. Er luftintegration det værd?

Tilslutning til din flaske giver dig realtidsgastryk, hvilket er fantastisk, især til tekniske dyk. Men for fritidsdykkere er en konsol-SPG generelt mere end tilstrækkelig.

3. Hvor vigtig er algoritmetypen (f.eks. Bühlmann vs. DSAT)?

Million-dollar-spørgsmålet. Konservative modeller (som DSAT) hælder mod sikkerhed, dvs. kortere NDL'er og mindre dybdetid ved gentagne dyk. Bühlmann-baserede og brugerdefinerbare algoritmer (Buhlmann GF) har en tendens til at tilbyde længere NDL'er ved basen og lader dig justere konservatismen derfra. Valget afhænger virkelig af, hvor liberal eller forsigtig du kan lide at dykke, og præcis hvilket niveau af kontrol du ønsker fra din dykkercomputer.