3 Rolexer med Giddings / Cousteau led til salg

To Rolex Submariner-ure, der i øjeblikket tilhører undervandsbiografen og -produceren Al Giddings, og ledsagede ham på 12 af hans 17 nedstigninger til Titanic, gå under hammeren i de kommende uger – det samme gør en anden Submariner, der tilhørte Cousteau-familien.

Sotheby's New York er indstillet på at sælge Giddings' Submariners i begyndelsen af ​​december, og på grund af deres exceptionelle "undervandseksponeringsrekord" mener auktionshuset, at parret er "muligvis de mest autentiske værktøjsure, der dukkede op på auktionen".

I løbet af en 40-årig karriere blev Giddings, nu 87, en fire gange Emmy-vinder og fangede mange ikoniske undervandsbilleder, inklusive det uforglemmelige billede af Titanic's bue.

Hans 1680 'Red' Submariner fra omkring 1976 er et 40 mm rustfrit stål 1570 kaliber automatisk ur med sort urskive og skruet urkasse indgraveret 'Al Giddings'. Det er dybdebedømt til 200m.

Al Giddings' Red Submariner (Sotheby's)

Den amerikanske dykker var kendt for at udvikle sine egne innovative kameraer, belysning og optiske systemer, arbejde med National Geographic, BBC og havforskere som f.eks. Titanic opdager Robert Ballard. Efterspørgsel fra store Hollywood-studier betød, at han også blev forbundet med James Bond-film, herunder For Your Eyes Only og Never Say Never Again og James Cameron-instruerede klassikere som f.eks Dybet, Afgrunden og Titanic.

Stående på Alvin-undervandsbåden, der dykkede til Titanic i 1986 (Sotheby's)

Giddings under en mission til Titanic, iført Rolex Red Submariner (Sotheby's) Optagelser fra en helikopter (Sotheby's)

Sotheby's siger, at fotografier af Giddings viser, at han bærer uret "på sættet med Sean Connery og Kim Bassinger, hvor han lærer James Cameron at kommunikere under vand, klatrer ud af ALVIN, ubåden, der blev brugt til at opdage Titanic, og hængende ud af helikopterens kamera i hånden."

Det var også på hans håndled, mens han filmede IMAX-dokumentaren Titanic: Treasure Of The Deep i 1992, hvilket førte til hans arbejde med Cameron.

“Det passende dykkerur var det man skulle have, og dette ur fungerede fejlfrit i alle de år," sagde Giddings, "både under vand i forskellige trykmiljøer og forskellige undervandsfartøjer: på Titanic, Om Andrea Doria, skibsvrag af Truk Lagoon, Bikini Atoll, Nordpolen, Antarktis. Der var virkelig ingen konkurrence; det var simpelthen det bedste.”

Den Gyldne Rolex

Al Giddings' guld Rolex Submariner fra omkring 1984 (Sotheby's)

Det andet Giddings ur, der udbydes til salg, er en 1680/8 "Nipple Dial" Submariner, en 18 karat gul-guld Rolex med matchende armbånd fra omkring 1984, der ses på skærmen i Titanic.

T Walker Lloyd, en dykker, der arbejdede for Rolex, var en ven af ​​Giddings, og spurgte ham, om mærket måtte bruge nogle af hans fotografier af Dr. Sylvia Earle til en reklamekampagne, da hun blev Rolex-ambassadør. Giddings havde dokumenteret havbiologens og oceanografens arbejde i flere år.

Da Lloyd senere spurgte Giddings, hvad Rolex skyldte ham for billederne, svarede han, at han var glad for at støtte Earle og hendes arbejde. "Der gik omkring en måned, og der kom en kasse med posten, som bare sagde: 'Nyd det, T Walker Lloyd'," sagde Giddings. “Og det var denne guld-Rolex. Jeg var i chok. Jeg tror på det tidspunkt, at de var $10,000!"

Giddings bar uret sparsomt, men i 1997, mens han arbejdede som co-producer og instruktør af undervandsfotografering på Titanic, forpligtede han sig, da Cameron følte, at en guld-Rolex ville se passende ud på håndleddet af skuespilleren Bill Paxton, i hans rolle som dykkerinstruktør Brock Lovett.

Måneder senere begyndte Giddings at spekulere på, hvad der var sket med hans ur, og ringede til Camerons kontor. "Og en uge eller to senere kom det med posten med en takkebesked fra Fox," sagde han.

De to ure sælges med et udvalg af signerede memorabilia, herunder filmplakater, fotoprint af Titanic, DVD og bog. Estimatet for Red Submariner er US $20,000-40,000 (£15,400-30,800) og for guld Rolex $30,000-60,000 (£23,000-45,900). De to går under hammeren den 6. december i Sotheby's “Vigtige ure"salg.

Cousteau Submariner

Denne Rolex Submariner tilhørte engang Philippe Cousteau (Dallas Auction Gallery)

Inden Giddings-urene kommer til salg, ser en 1665 Rolex Sea-Dweller Submariner fra 1969 på den anden side af USA i Texas også ud til at skabe interesse. Dette er ikke kun fordi ejeren var en berømt dykker i sig selv, men fordi hans far havde en hånd med at designe Submariner.

Philippe Cousteau var ligesom Giddings en filmfotograf blandt hans mange andre bedrifter og specialiseret i miljøspørgsmål. Han døde i 1979 i en alder af 38, da hans flyvebåd styrtede ned i Tejo-floden i Portugal.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Det 610m vurderede ur var oprindeligt ejet af Cousteau og har siden 1973 været i den nuværende ejers besiddelse, som modtog det som en gave for at markere et dybt dyk i Middelhavet.

Den er kendt som en "dobbelt rød linje"-model på grund af den lyserøde nuance, der skyldes, at tidlige modeller ikke blev trykt med en hvid baggrund. Først senere blev de dobbelttrykt for at få den røde til at skille sig ud. Som også afspejler, at det er en tidlig model, har uret en lille heliumudløserventil.

Dallas Auktionsgalleri har sat et estimat på US $50,000-75,000 (£38,500-57,400) på uret, når det kommer til salg den 12. november. I 2014 blev en Rolex Sea-Dweller, der havde tilhørt Philippe Cousteau, solgt i New York for $183,750.

