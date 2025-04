Airy newcomer er det letteste dykkerur til dato

at 9: 50 am

Det letteste mekaniske dykkerur, der nogensinde er lavet – det er påstanden fra den uafhængige schweiziske urproducent Ulysse Nardin (FN) for sin nye 200m Diver [AIR] gennemsigtige model.

Dykkerure har en tendens til at være mere omfangsrige end kjoleure, og få dykkere mister søvn over vægten af ​​et sådant instrument, de måtte tage under vandet, men FN's teknologiske præstationer giver en snak - omend en med en pris på £33,000.

Den seneste tilføjelse til UN Diver-kollektionen går "ud over, hvad der forventes og endda menes at være muligt", siger virksomheden og tilføjer, at det nye ur repræsenterer en kombination af "høj ur, høj teknologi og høj ydeevne".

Ulysse Nardin lavede sit første vandtætte instrument så længe siden som i 1893, sit første dykkerur i 1964 og i 2001 kom dets Aqua Perpetual, det eneste 200 m vandtætte ur med en evighedskalender. Tyve år senere introducerede den Diver X Skeleton, og det er på denne model, at den har baseret en ny version, der hævdes at være stærkere, men slankere og lettere med halvdelen.

Barbering af gram

Hvor UN's 44mm Diver fra 2019 vejede 120.5g og Diver X Skeleton 106g, vejer Diver [AIR] en fjerlignende 52g - eller 46g uden remmen.

Den har en ny UN-374 kaliber, der bruger mindre materiale end Diver X Skeleton. Dens konstruktion er baseret på slanke hule broer, der bruges til at danne trekanter, der modstår bøjning og vridning, men med reduktionen i massen, der siges at have gjort strukturen mere modstandsdygtig. Den nye kaliber har en heftig 90 timers gangreserve.

Den hyperlette Ulysse Nardin Diver [AIR] med orange og hvide stropper

Firs procent af pladsen inde i uret består nu af luft, der omgiver et urværk, der hævdes at kunne modstå et stød på 5 kg. Ved at ofre den automatiske oprulningsmekanisme kunne endnu mere vægt være blevet tabt, men at bevare denne funktion var et krav under de officielle standarder for dykkerur.

Urværker er normalt lavet af kraftig messing, fordi aluminium er for blødt, og titanium, selvom det er let og holdbart, anses normalt for at være for vanskeligt at manipulere, ligesom det er brandfarligt under bearbejdning. FN fandt alligevel en måde at bruge titanium på.

Det gav også en meget anti-magnetisk silicium-escapement, den komponent, der styrer timing-præcision, og i dette tilfælde siges at veje halvt så meget som en standardvægt.

upcycling

Det nye modulære 44 mm kabinet kombinerer titanium med kulfiber for yderligere vægtbesparelse. Fordi kulfiber ikke er særlig vandtæt, er urværket indkapslet i en mellemkasse af titanium. Dette titanium er 90% genanvendt, og sidedelene af kabinettet er lavet af en anden letvægts kulfiberkomposit, Nylo-Foil, hentet fra genvundne fiskenet.

Den lysende bezel-indsats er lavet af CarbonFoil – upcyclede kulfibre – mens escapementet er lavet af en upcycled siliciumwafer.

Diver [AIR] har et kuppelformet safirglas og en minimal skeleturskive med sorte indekser og visere belagt med hvid Superluminova.

Afslutningen af ​​uret er to udskiftelige stropper i orange og hvid, lavet af elastisk stof med et ridselukningssystem. Uret koster 33,420 £ - find ud af mere om det på Ulysse Nardin site.

