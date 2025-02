2025 Ocean Film Festival Australian Tour starter i marts

Ocean Film Festival World Tour er tilbage i 2025 og fejrer 12 utrolige år med at inspirere, uddanne og beskytte vores have. Denne årlige begivenhed, som har berørt liv på tværs af 14 lande, vil turnere Australien med start i marts og bringe den fængslende skønhed i undervandsverdenen til publikum over hele landet.

I over et årti har Ocean Film Festival været et globalt fyrtårn for havelskere, der viser havets vidundere og kraft gennem et udvalgt udvalg af film fra talentfulde uafhængige filmskabere verden over. Dette års australske turné lover at fascinere publikum med en tre timers program med betagende billeder og overbevisende historier, der tilbyder et dybt dyk ind i hjertet af vores oceaner og livet for dem, der værdsætter dem.

"I år er vi især begejstrede for at vise tre utrolige australske film," siger Jemima Robinson, grundlægger af Ocean Film Festival World Tour. "Det er en fantastisk bedrift for australske filmskabere at få deres arbejde fejret sammen med internationale historier." Det betagende "White Rock" fremhæver en dristig bevaringsindsats for at redde Australiens Great Southern Reef ved at omdanne den økologiske krise til bæredygtige løsninger. Det poetiske og inderlige "Gudinde" tilbyder en ode til undervandsverdenen og inviterer publikum til at forelske sig i havets pulserende liv. I mellemtiden "Astronaut i havet" profilerer bodyboarderen Shane Ackerman, hvis frygtløse jagt på bølgerne legemliggør den rene glæde ved havets passion.

Disse australske historier slutter sig til et inspirerende udvalg fra hele verden. Publikum vil overvære Hawaii-fotografen og surferen Mike Coots' transformative rejse "Opkaldet", opdag, hvordan surfing bringer empowerment og håb til liberiske unge "Vi surferne", følg en gribende Alaska-rejse med menneskelig påvirkning i “Fodspor på Katmai”, og bliv fascineret af den æteriske undervandsballet fanget i “Aquaballet”.

Ocean Film Festival World Tour er mere end blot en filmbegivenhed; det er en fejring af vores planets blå hjerte. Gennem sin forbløffende filmografi og kraftfulde fortællinger har festivalen til formål at inspirere til en dybere forbindelse med havet og tilskynde publikum til at handle for at beskytte dette vitale økosystem.

Billetter til 2025 Australian Tour er til salg nu! Uanset om du er en erfaren haventusiast, en weekendsurfer eller en, der undrer dig over dybets mysterier, lover denne festival en uforglemmelig filmisk rejse.

Besøg for billetter, spillesteder og den fulde turnéplan www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Vær med til at fejre 12 år med oceanisk historiefortælling og bliv inspireret til at værne om, beskytte og udforske det store blå.

Filmbeskrivelser:

OPKALDET – HAWAII USA: 12 minutter

I Kauai's frodige landskab opdager Mike Coots sit kald gennem havet. En naturligt begavet surfer og fotograf, han fanger den betagende verden af ​​hawaiiansk surfkultur med bemærkelsesværdigt kunstnerisk. Hans fotografier forvandler lokale surfingscener til kraftfulde visuelle historier, der afslører den dybe forbindelse mellem mennesker og havet.

Et livsændrende øjeblik vil udfordre alt, Mike ved, og tvinge ham til at genforestille sit forhold til havet. "The Call" er en inspirerende transformationsrejse, der viser, hvordan passion kan udvikle sig og overvinde tilsyneladende umulige forhindringer.

VI SURFERE – FRANKRIG: 38 min

Beliggende i kystbyerne i Liberia, forvandler en uventet kulturel udveksling liv gennem surfingens universelle sprog. En gruppe europæiske surfere ankommer med mere end bare boards – de bringer håb, forbindelse og glæde til et samfund, der hungrer efter muligheder og helbredelse. Ved at etablere en surfklub og lære lokale børn og teenagere at ride på bølgerne, skaber disse besøgende mere end blot et rekreativt område – de bygger en livline af empowerment.

Dokumentaren følger de bemærkelsesværdige historier om liberiske unge, hvis liv ændres dramatisk ved at opdage surfing. Hvad der begynder som en simpel atletisk forfølgelse, bliver en dybtgående rejse med selvopdagelse, mental robusthed og fællesskabsopbygning. Gennem bølgernes rytme finder disse unge mennesker formål, selvtillid og en vej til at genskabe deres fremtid, hvilket beviser, at nogle gange handler den mest kraftfulde humanitære hjælp ikke kun om overlevelse, men om at skabe øjeblikke af ren, transformativ glæde.

WHITE ROCK – AUSTRALIEN: 35 min

I det azurblå vand i Australiens Great Southern Reef udspiller en ødelæggende økologisk krise sig, mens søpindsvin udrydder vitale tangskove. Denne gribende dokumentarfilm følger passionerede havbevaringsfolk og dykkere, der kæmper tilbage mod de invasive arter og forvandler en miljøtrussel til en bæredygtig løsning.

Gennem forbløffende undervandsfilm afslører filmen, hvordan klimaændringer ødelægger marine økosystemer. Dykkerne dokumenterer ikke kun ødelæggelsen, men tilbyder også håb ved at høste søpindsvin og promovere dem som en lækker kulinarisk mulighed, hvilket skaber en innovativ tilgang til havbevaring.

ASTRONAUT I OCEANEN – AUSTRALIEN: 8 min

Bodyboarding kræver en pionerånd og frygtløst hjerte. Hvor surfing soler sig i berømmelse og rigdom, finder Shane Ackerman ren frihed ved at ride på bølgerne. En kranfører i minerne om dagen, Shanes sande liv udfolder sig i de øjeblikke, hvor han styrter gennem havdønninger, hvilket beviser, at lidenskab overgår økonomisk belønning. For ham er arbejde blot et middel til et mål - en måde at finansiere de øjeblikke af absolut befrielse, der findes på hans bodyboard.

FODAFDRAG PÅ KATMAI – ALASKA, USA: 22 min

På en gribende opdagelsesrejse følger kunstneren og filmskaberen Max Romey de falmede spor af sin bedstemors skitsebøger til de vilde, afsidesliggende strande i Katmai, Alaska. Sammen med et hold af eksperter i havaffald afslører Romey en uventet fortælling om menneskelig påvirkning – og afslører, hvordan mennesker efterlader dybe spor i dette uberørte landskab uden nogensinde at sætte deres fod på dets kyster.

AQUABALLET – FRANKRIG: 5 min

Aquaballet er en fascinerende undervandsforestilling, hvor danseren Marianne Aventurier blander sine dybeste passioner til en betagende kunstnerisk rejse. Filmen er filmet i det krystalklare vand i Fransk Polynesien sammen med sin partner, fotografen Alex Voyer, og filmen er en poetisk dans med livet i havet, der forvandler havet til en levende scene. Akkompagneret af Stephane Lopez' uhyggelige musikalske komposition skaber Aventurier en æterisk forestilling, der hylder skønheden og ynden af ​​undervandsvæsner, og forvandler hendes livslange drøm til et fantastisk visuelt digt.

GUDINDE – AUSTRALIEN: 8 min

I denne æteriske kortfilm udfolder et poetisk kærlighedsbrev sig, mens en dykker dykker dybt ned under bølgerne. Hans stemme, der er rig på undren og ømhed, fortæller en ode til hans "kærlighed" og væver et levende billedtæppe af undervandsliv.

En fejring af naturens skønhed og en invitation til at blive forelsket i verden under bølgerne, Gudinde er en poetisk udforskning af forbindelse, ærbødighed og det dybe bånd mellem menneskeheden og havet.

Turnédatoer og -steder:

AUSTRALISK KAPITALTERRITORI

Canberra

Venue: National Film & Sound Archives, McCoy Circuit, Acton

Tirsdag 4 March 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Onsdag 5 March 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Torsdag 6 March 2025: 7 – 00

NEW SOUTH WALES

Avalon Strand

Venue: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Fredag, 14 marts 2025: 6 – 30

Avoca Strand

Venue: Avoca Beach Picture Theatre, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Torsdag 13 March 2025: 7 – 00

Brunswick Heads

Venue: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Torsdag 6 March 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Fredag, 7 marts 2025: 7 – 00

Coffs Harbour

Venue: Jetty Memorial Theatre, 337 Harbour Drive, Coffs Harbor

Lørdag, 1 March 2025: 7 – 00

Forster/Tuncurry

Venue: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Fredag, 14 marts 2025: 7 – 00

Newcastle Kotara

Venue: Event Cinemas, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Onsdag 5 March 2025: 7 – 00

Sydney by

Venue: Event Cinemas, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Onsdag 19 March 2025: 6:15 – 9:30 (Tildelt siddepladser)

Sydney øst

Venue: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Onsdag 12 March 2025: 7 – 00

Sydney nord

Venue: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Cremorne

Torsdag 6 March 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Fredag, 7 marts 2025: 7 – 00

Wollongong

Venue: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Torsdag 20 March 2025: 7 – 00

NORDLIGE OMRÅDER

Darwin

Venue: Deckchair Cinema, Jervois Rd, Darwin

Tirsdag 17 juni 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Onsdag 18 juni 2025: 7 – 00

QUEENLAND

Brisbane

Venue: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm

Onsdag 2 April 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Torsdag 3 April 2025: 7 – 00 ● Fredag ​​4 April 2025: 7 – 00 ● Lørdag, 5 April 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Venue: Cairns Performing Arts Centre, 9-11 Florence St, Cairns City

Lørdag, 8 March 2025: 7 – 00

Gold Coast

Venue: Home of the Arts, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Tirsdag 18 March 2025: 7 – 00

Noosa

Venue: J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Onsdag 12 March 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Torsdag 13 March 2025: 7 – 00

Townsville

Venue: Townsville Civic Theatre, 41 Boundary St, South Townsville

Torsdag 13 March 2025: 7 – 00

SYD-AUSTRALIEN

Adelaide

Venue: Capri Theatre, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Lørdag, 22 March 2025: 7 – 00

Victor Harbor

Venue: Victa Cinema, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Lørdag, 21 juni 2025: 7 – 00

TASMANIEN

Hobart

Venue: Wrest Point Casino, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Torsdag 27 March 2025: 7 – 00

Launceston

Venue: Star Theatre, 217b Invermay Rd, Invermay

Fredag, 28 marts 2025: 7 – 00

VICTORIA

Geelong

Venue: Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Onsdag 5 March 2025: 6 – 30

Melbourne Astor

Venue: Astor Theatre, 1 Chapel St, St. Kilda

Fredag, 7 marts 2025: 7 – 00

Melbourne RMIT Capitol

Venue: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Torsdag 6 March 2025: 7 – 00

Rosebud

Venue: Peninsula Cinemas, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Onsdag 19 March 2025: 7 – 00

Phillip Island

Venue: Berninneit Theatre, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Fredag-søndag 11.-13. juli 2025: 6 – 30

Warrnambool

Venue: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool

Torsdag 27 March 2025: 7 – 00

VESTLIGE AUSTRALIEN

Albany

Venue: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany

Fredag, 21 marts 2025: 7 – 00

Broome

Venue: Sun Pictures, Carnarvon St, Broome

Lørdag, 15 March 2025: 7 – 00

Bunbury

Venue: Bunbury Regional Entertainment Centre, 2 Blair St, Bunbury

Onsdag 19 March 2025: 7 – 00

Geraldton

Venue: Queens Park Theatre, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Lørdag, 8 March 2025: 7 – 00

Margaret River

Venue: Margaret River HEART, 47 Wallcliffe Road, Margaret River

Torsdag 20 March 2025: 7 – 00

Perth

Venue: State Theatre Center of WA, 174-176 William St, Perth

Onsdag 2 April 2025 : 7 – 00

: 7 – 00 Torsdag 3 April 2025: 7 – 00 ● Fredag ​​4 April 2025: 7 – 00 ● Lørdag, 5 April 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm