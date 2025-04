Et nyt kapitel til HMAS Brisbane

Australiens berømte dykkersted, HMAS Brisbane, er blevet forvandlet af den kraftige dønning fra cyklonen Alfred, som har revet den forreste overbygning af vraget. Bemærkelsesværdigt er det, at sektionen nu hviler perfekt oprejst ved siden af ​​hovedskroget. Denne tilfældige justering har skabt to forskellige strukturer, som dykkere kan udforske, sammen med en naturlig rende, der skaber et attraktivt fristed for livet i havet.



Denne dramatiske omkonfiguration bevarer ikke kun den historiske fortid for det tidligere krigsskib fra flåden, men tilføjer et nyt kapitel til dets arv. Dykkere vil nu opleve spændingen ved at navigere mellem hovedvraget og dets løsrevne ledsager, opdage skjulte kroge og blomstrende levesteder, der hurtigt er blevet et paradis for marin biodiversitet. Den nydannede tagrende tiltrækker allerede livlige stimer af fisk og andre havdyr, der tilbyder en levende udstilling af naturens modstandsdygtighed og skønhed.

Et nyt kapitel til HMAS Brisbane 2



"Cyclonen Alfred har tilføjet den allerede spændende og nysgerrige fortælling om HMAS Brisbane," sagde Jonny fra Sunreef. "Vi er bare blæst omkuld af havets kraft, og hvor meget af vraget der blev flyttet, det er virkelig utroligt, og nu er denne vejrbegivenhed foreviget i historien om dette allerede berømte vrag."



Steve Hoseck, Principal Ranger for Southern Marine Parks, Queensland Parks and Wildlife Service sagde, at rangers gennemførte en indledende post-cykloninspektion af det populære dykkersted, der ligger ud for Mooloolaba, i weekenden.



"Mens størstedelen af ​​vraget forbliver i god form og ser ud til at være upåvirket af Alfred, har en stor forreste del af skibet gennemgået en større makeover," sagde hr. Hoseck.



"En hel sektion under den forreste tragt er løsrevet og blevet flyttet til bagbords side af skibet - dette er en fantastisk demonstration af kraften fra bølgerne og vandstrømmene, der var på spil under cyklonen."



Hr. Hoseck sagde, at Rangers prioriterer at sikre de adskilte områder, så dykning kan genoptages så hurtigt som muligt.



"Når disse arbejder er afsluttet, vil vi åbne stedet for guidede dyk, der kun er eksternt, drevet af de to lokale dykkeroperatører.



"Næste prioritet er en fuld intern inspektion af vraget for at vurdere, om der er behov for yderligere arbejde, før dykkeren går ind i vraget, anses for sikkert.



"Denne interne vurdering er komplekst arbejde, der kræver gode havforhold og kan tage flere måneder at gennemføre. Adgangen i denne periode vil kun være begrænset til guidede dyk for sikkerheden.



"En flerstråleundersøgelse i april vil give os en indikation af skader på udvendige overflader og vil blive sammenlignet med tidligere undersøgelser for at afgøre, om der er sket yderligere vridninger eller vridninger.



"Vi erkender, hvor vigtig den tidligereHMAS Brisbane webstedet er til det lokale dykkermiljø og turistindustrien, og vi er forpligtet til at få webstedet sikkert og genåbnet, så besøgende kan opleve dets nye kreative udtryk hurtigst muligt.



"Vi beder folk om at holde sig væk fra stedet, indtil det anses for sikkert."



“Når den først blev anset for sikker,HMAS Brisbane vil være et fantastisk dyk med nye drejninger og unikke perspektiver takket være den tropiske cyklon Alfred."



Mere information om eks-HMAS Brisbane og fredningsparken er tilgængelig på: tidligere HMAS Brisbane Conservation Park.