Aggressor Adventures tilføjer andet Bahamas liveaboard

Bahamas får et nyt liveaboard i verdensklasse den 2. maj 2025, når den 20-passager, luksus Bahamas Aggressor II krydstogter til Nassau.

Bahamas Aggressor II (tidligere BVI Aggressor) vil fortsætte med at operere fra Tortola, BVI, med hendes sidste rejse den 15.-22. marts 2025, inden hun rejser til Bahamas. For dem, der ønsker at opleve dykning i BVI; det er ikke for sent at bestille inden hun rejser.

Denne 33 meter lange yacht med fire dæk er et flydende feriested, der er specialdesignet til snorkling, dykning og sejlads på de uberørte rev i det sydvestlige Eleuthera, Little San Sal og Exuma Cays.

Mike Mesgleski underviser i en foto gruppe i den rummelige salon

Ud over chartre i Exuma Cays tilbyder Bahamas Aggressor II Tiger Beach haj-eventyr april til juli (NB: Tiger Beach-rejseplanen starter i 2026) med afgang fra Freeport, Grand Bahama.

"Som en hajentusiast er Bahamas en af ​​mine yndlingsdestinationer. Tiger Beach er et af de få steder i verden, hvor du kan opleve et dyk i verdensklasse på lavt vand sammen med tigerhajer,” siger Wayne Brown, Aggressor Adventures Chairman og CEO.

"I Exuma Cays kan du se en række forskellige hajer, inklusive tyrehajer og hammerhoveder, såvel som fantastiske vrag og smukke rev. Vi er glade for nu at tilbyde vores gæster unikke dykkeroplevelser i små grupper på to liveaboards på Bahamas – Bahamas Aggressor II med 20 passagerer og den veletablerede 14 passagerer. Bahamas angriber"

En af de komfortable hytter på Bahamas Aggressor II

På grund af den store efterspørgsel fra liveaboard-rejsende, vil Bahamas Aggressor fortsætte med at operere sammen med Bahamas Aggressor II.

Bahamas Aggressor II chartre med syv nætter løber fra lørdag til lørdag og inkluderer lokalt inspirerede, kokketilberedte måltider og snacks, opmærksomhed døgnet rundt fra professionelt personale og op til 27 muligheder om ugen for fantastisk snorkling og dykning. Med luksuriøse bekvemmeligheder ombord kan gæsterne nyde et boblebad, vidtstrakt soldæk, restaurant, udendørs lounge, morgenkaffeservice på værelset og ti private hytter med eget bad. To øvre dæks balkonsuiter på Bahamas Aggressor II tilbyder panoramaudsigt over de caribiske solopgange og solnedgange.