Dykker fra alle kontinenter slår rekord med en uge

En Guinness verdensrekord relateret til dykning er netop blevet slået af dykkeren Corhonda 'Hooda Brown' Dawson, en ergoterapeut fra Memphis, Tennessee.

Det er bekræftet, at hun har dykket på alle verdens syv kontinenter på under 12 dage – 11 dage, 19 timer og 23 minutter for at være præcis – og dermed slået den tidligere rekord med mere end en uge.

Den rekord, der blev sat sidste december som rapporteret om Divernet, havde taget sin landsmand Barrington Scott, hvad der nu synes at være afslappende 19 dage, 19 timer og 40 minutter. Men at skifte mellem langdistancerejser og dykning indebærer uundgåeligt tid, der bruges på at vente på, at flyveforbudsintervaller gennemføres, samt at der foretages flyforbindelser, udover selve flyvningernes varighed.

Dawson startede i det fjerne syd i Whalers Bay, Antarktis, da hun tog sit sidste dyk på en tur dertil den 1. april. Vandet kunne kun blive varmere, men da hun tog nordpå til Sydamerika så hurtigt som muligt, måtte hun kæmpe med voldsomme regnskyl i Brasilien – selvom hendes dyk ud for Rio de Janeiro viste sig at være hendes længste med 42 minutter.

'God vilje, ynde og engagement' – Corhonda Dawson

Herfra førte hendes hvirvelvindsrejse på 44,500 km hende over Atlanterhavet til Europas udkant for en hurtig undervandsudforskning ud for Portugals kyst, efterfulgt af et kort hop til Nordafrika i form af Marokkos Tanger.

Der ville ikke være tid til at opleve det bedste inden for asiatisk dykning, fordi det kontinent skulle repræsenteres af rejseknudepunktet Dubai, og hun havde sit korteste dyk der på bare 27 minutter.

Derefter krydsede hun Det Indiske Ocean til Sydney for at repræsentere den oceaniske del af rejsen, og endte på den anden side af Stillehavet for et festligt halvtimes nordamerikansk dyk ved Catalina Island ud for Californien med sine to døtre den 13. april.

Eksponering for naturen

Rekorden er blevet ratificeret af Guinness World Records, som erklærede, at "Corhondas dykkerrejse handler om mere end personlig præstation – det er en opfordring til at introducere havudforskning til folk fra bysamfund med begrænset eksponering for naturen".

Dawson har været dykker i mere end 10 år, og før turen havde hun gjort krav på at være den første afroamerikanske kvinde til at dykke i alle verdens fem oceaner.

"Begrænsede midler, intet følge, ingen private jetfly – bare mod, ynde og en urokkelig forpligtelse til at færdiggøre det, jeg startede," sagde Dawson om sin verdensrejse. "Jeg tog afsted alene og slæbte dykkerudstyr hen over uforudsigeligt terræn ...

"Til dykkerfællesskabet, der bød mig velkommen, vejledte og støttede mig på tværs af kontinenter, tak for at være ankre og vejvisere."

Den tidligere rekordholder Barrington Scott, også afroamerikaner, havde udtrykt sit håb om at inspirere andre, "især inden for det sorte samfund, til at omfavne vandsport og eventyr". Han sagde, at han var dedikeret til at øge diversiteten i en dykkerindustri, hvor afroamerikanere kun udgjorde 5-8% af arbejdsstyrken.

