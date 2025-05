All Star Scuba Scene tilføjer Ghani liveaboard til sin flåde i Det Røde Hav

Den roste All Star Scuba Scene Liveaboard får nu selskab af et søsterfartøj i det egyptiske Røde Hav, efter nyheden om, at Ghani er blevet en del af flåden og nu vil gennemgå et par måneders renoveringer for at sikre, at det opfylder de krævende sikkerhedskrav og kvalitet, som dykkerscenen er kendt for.

Lige siden All Star Scuba Scene startede for et par år siden, har det konsekvent rangeret blandt de allerbedste liveaboards i Egypten, og er et så fremragende fartøj – med en førsteklasses besætning – at det ville kunne måle sig godt med luksus-liveaboards i andre dele af verden.

Ghani vil sigte mod at genskabe den samme kvalitet, sikkerhed og service, men til en lidt lavere pris for at gøre dykkeroplevelsen ved Det Røde Hav tilgængelig for flere mennesker.