10,000 keramik fundet på det gamle Med-skibsvrag

at 9: 11 am

Et 1,500 år gammelt handelsskibsvrag indeholdende omkring 10,000 keramiske tallerkener, fade og skåle er blevet fundet i en dybde på 43 m ud for Ayvaliks kyst i Türkiye.

Opdagelsen, en del af det, der er kendt som det tyrkiske Shipwreck Inventory Project: Blue Heritage, blev gjort i Det Ægæiske Hav omkring 4 km fra provinsen Balikesir i den nordvestlige del af landet.

Menes at dateres til slutningen af ​​det 5. århundrede e.Kr., er fartøjet blevet beskrevet som det største "pladeskibsvrag", der nogensinde er fundet i Middelhavet. Det menes af forskere at have sejlet fra Nordafrika eller Cypern mod Konstantinopel (senere Istanbul), da det sank i en storm, og dets åbne hav-placering siges at have været med til at bevare det gennem århundreder.

Nogle af de 10,000 keramiske artefakter på vraget (SUDEMER)

Vraget, der måler omkring 15 m langt med en 9 m stråle, blev opdaget og undersøgt af Dokuz Eylul University's Center for Underwater Cultural Heritage & Maritime History (SUDEMER) under sin vicedirektør, lektor Dr. Nilhan Kızıldag. De havde oprindeligt brugt en AUV til at undersøge uregelmæssigheder i sonarscanning, før de fulgte op med et dykkerhold.

Keramikken blev fundet samlet, ofte opdelt i sæt med 15 til 20 genstande. Skibet medførte også et lille antal amforer, de lagerfartøjer, maritime arkæologer normalt ville forvente at være den dominerende last på de tidlige middelhavsfartøjer.

Det havde været kendt, at keramik produceret i Nordafrika, Egypten og Syrien blev ført til handel til Anatolien (Asiatiske Turkiye), Grækenland eller Italien, men skibsvraget siges at give nogle af de første klare undersøiske beviser for en sådan handel. 10,000 er antallet af genstande anslået ud fra dem, der er synlige på vraget, som afsløret i fotogrammetriske undersøgelser.

Sporing af robotten fra moderskibet i de tidlige stadier (SUDEMER)

"Der er mindst fem eller seks forskellige typer plader blandt lasten," sagde SUDEMERs direktør Harun Ozdas. "I vores 30 års undervandsforskning i tyrkiske farvande er det en kilde til stor lykke for os at finde sådan rigdom.

”Dette vrag er af stor betydning, især fordi det er forblevet urørt og bevaret i sin oprindelige tilstand. Variationen og mængden af ​​artefakter her repræsenterer en betydelig samling,” konkluderede Ozdas, der betragter lasten som værdig til oprettelsen af ​​et dedikeret museum, hvor den kan udstilles.

