Dykkere planlagde at sælge 448 gamle artefakter

at 9: 35 am

To dykkere, der forstås at være egyptiske statsborgere, er rapporteret at have indsamlet et stort antal græske og romerske skatte ulovligt i Middelhavets Egyptens Aboukir-bugt, før de blev pågrebet og deres fund fundet.

Ifølge landets indenrigsministerium omfattede dykkernes træk ikke færre end 448 artefakter, bestående af 305 mønter, 53 intakte statuer og tre hoveder, 20 bronze-"stykker" og 14 bronzekopper, 41 økser og 12 spyd. Genstandene stammer alle fra oldtiden, mellem omkring 500 f.Kr. og 400 e.Kr.

Fotografier af genstandene, der blev fjernet fra havvandet, viste, at de var stærkt oxiderede.

En af statuetterne (indenrigsministeriet)

En af dykkerne blev beskrevet som allerede havende en straffeattest af indenrigsministeriet, som oplyste, at parret havde indrømmet, at de havde til hensigt at handle med genstandene. "Der er truffet juridiske foranstaltninger," sagde den uden at give nogen detaljer, selvom kommentarer på dets sociale mediesider så ud til at afspejle et højt niveau af sympati i Egypten over for de to dykkere for, hvad der blev betragtet som deres initiativ.

Statuer, økser, knive og rektangulære mønter (Indenrigsministeriet)

Aboukir Bay ligger nær byen Alexandria og har i årtier været genstand for omfattende arkæologiske udgravninger ledet af den franske dykker Franck Goddio fra European Institute of Underwater Archaeology (IEASM) i samarbejde med Egyptens Øverste Oldsagsråd.

Goddio satte sig oprindeligt til opgave at lokalisere alle mulige arkæologiske steder i den vestlige del af Nil-deltaet, et område på omkring 110 kvadratkilometer uden vartegn at henvise til, og store mængder silt skjuler rester og reducerer synlighed under vandet.

Hans team lykkedes med at opdage byen Thonis-Heracleion 7 km offshore i 2000, og fortsatte med at afsløre og arbejde på de sunkne byer Canopus og Menouthis og Alexandria havn. De arkæologiske dykkere fortsætter med at udgrave nyere opdagede skibsvrag-, tempel- og havnesteder i Aboukir-bugten.

