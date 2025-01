Diving MP tjekker skibsvragforskning

Labour-parlamentsmedlem for Bournemouth West Jessica Toale er tilfældigvis dykker i sin fritid, og hun besøgte for nylig Maritime Archaeology Sea Trust (FED) i Poole for at lære mere om organisationen og arbejdet for arkæologer fra Bournemouth University.

MAST blev grundlagt i 2011 for at "imødegå en gabende forskel i den måde, vores undersøiske maritime kulturarv er beskyttet på, sammenlignet med hvordan kulturarv respekteres på land" gennem de arkæologiske projekter, det udfører.

MAST og Bournemouth University har underskrevet et aftalememorandum og arbejder sammen om forskellige projekter. Forskerne har længe været involveret i udgravning og konservering af fund fra historiske skibsvrag som HMS Invincible, som de var i stand til at illustrere for MP gennem et udvalg af genfundne artefakter.

Disse omfattede også gravplader og Purbeck-stenmørtler fra vraget fra 1250, som sank ud for Dorset for næsten 800 år siden under Henry III's regeringstid, og udskæringer fra det hollandske fartøj fra det 17. århundrede kendt som Swash Channel Wreck.

Dykker med en hjulhovedet krydsgravplade (Bournemouth University)

Mange af disse artefakter skal vises offentligt kl Poole Museum når det genåbner til foråret, efter en større renovering, der omfatter tilføjelse af tre nye maritime gallerier.

"Storbritannien har den rigeste undervandskulturarv i verden, og den er underfinansieret i Storbritannien, og den er i fare for naturlig erosion og forfald," sagde Bournemouth University maritime arkæolog Prof Dave Parham, der ledede MP's besøg. "Det, vi gør, er at redde dette materiale for at bevare og vise offentligt og bruge det til at oplyse folk om vores fortid."

Også til stede var MAST CEO Jessica Berry, Bournemouth dykker & maritime arkæologi officer Tom Cousins, vicekansler Prof Alison Honor og universitetspersonale og studerende. Gruppen diskuterede vigtigheden af ​​maritim arkæologiuddannelse og fortsættelsen af ​​finansieringen af ​​udgravningsprojekter.

Jessica Toale dykkede i Dorset sidste sommer

"Det har været utroligt at komme ned til MAST i dag og se det arbejde, som Bournemouth University-teamet udfører for at øge bevidstheden om arven i området og bringe de tekniske færdigheder ind, som vi er verdens førende inden for - at bringe nogle af de ting, vi finder, selv her i Poole Havn,” sagde Toale efter hendes besøg.

Toale dykkede sammen med undervandsfotograf og Bournemouth University-lektor Saeed Rashid i Swanage sidste sommer

Toale har været en aktiv forkæmper mod spildevandsdumpning i kystnære farvande, bekymret både over konsekvenserne for menneskers sundhed og indvirkningen på den naturlige biodiversitet.

