Polske dykkere begejstrede over 1,000 år gammelt ansigt

En strukturel træbjælke med et menneskeansigt, der menes at være udskåret for mere end 1,000 år siden, er blevet opdaget af undervandsarkæologer i Polen. De mener, at det kunne indikere en fortsættelse af hedenske overbevisninger omkring det tidspunkt, hvor den nye stat blev kristnet.

Den sjældne opdagelse blev gjort sidste år – men er først nu blevet annonceret – af dykkere fra Nicolaus Copernicus Universitets (NCU) Center for Undervandsarkæologi. De havde udforsket Lednica-søen, som ligger nordøst for Poznań.

Det omhyggeligt udskårne ansigt (Mateusz Popek)

Ansigt set fra venstre… (Mateusz Popek) ...og til højre (Mateusz Popek)

Den 1.34 m lange bjælke er en af en række velbevarede strukturer af egetræ og elm, der engang var en del af befæstninger for en middelalderlig bosættelse, men som har været skjult i søen i århundreder. Ansigtet, der er 12 cm højt og 9 cm bredt, menes at have repræsenteret en guddom, beskyttende ånd eller helt, der havde til opgave at beskytte bosættelsens indbyggere.

Panden, kinderne, øjenbrynene og skægget siges at være præcist skulptureret, hvorimod næsen og læberne har en enklere, skematisk form.

"Denne opdagelse fremkalder ikke blot beundring for håndværket fra over tusind år siden, men åbner også en fascinerende diskussion om de tidlige middelalderlige slavers åndelige liv," kommenterede Dr. Andrzej Pydyn, direktør for Center for Undervandsarkæologi.

Dr. Andrzej Pydyn fra NCU's Center for Undervandsarkæologi (Andrzej Romański)

Analyse foretaget af universitetets dendrokronologiske laboratorium tyder på, at træet, som bjælken stammer fra, blev fældet omkring år 967, på Mieszko I's tid, Polens første kristne hersker. Ældre overbevisninger var stadig fremherskende på det tidspunkt, hvilket fremgår af knoglerne fra vilde dyr, der blev fundet i nærheden, og som menes at have været ofre bragt for at beskytte fæstningsværkerne.

"I slavernes materielle kultur kan figurative antropomorfe repræsentationer have været meget mere almindelige, end antallet af bevarede artefakter antyder," sagde en anden NCU-arkæolog, Konrad Lewek.

"Træ nedbrydes hurtigt, hvilket er grunden til, at sådanne genstande kun har overlevet under exceptionelle forhold, såsom vådområder eller undervandsmiljøer. Bjælken fra Lednica-søen, perfekt bevaret i voldskredet, er derfor et unikt objekt af exceptionel videnskabelig og kulturel værdi."

Ansigtet i søen (Mateusz Popek)

Arkæologerne har ikke været i stand til at udelukke muligheden for, at ansigtet blev udskåret under senere rekonstruktionsarbejde, selvom lignende afbildninger fra perioden er blevet fundet i andre slaviske byer. Ifølge Pydyn kan fundet give anledning til en gentænkning af den nuværende tilgang til at vurdere spor af slavisk spiritualitet baseret på monumentale statuer af guddomme.

Der er gjort arkæologiske opdagelser i Lednica-søen siden 1950'erne, men systematisk undervandsforskning begyndte i begyndelsen af 1980'erne, hvor NCU udfører årlig feltundersøgelse i samarbejde med Museum for de første piaster i Lednica.

Brofragmenter, bunkerbåde og det, der siges at være den største samling af tidlige middelalderlige våben i Centraleuropa, er blevet udgravet gennem årene.

