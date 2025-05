Sjælden forseglet amfora afslører hemmeligheder

Undervandsudgravninger nær dykkerdestinationen Kaş på den sydvestlige Tyrkiets middelhavskyst har bragt et 1,100 år gammelt skibsvrag frem i lyset – og en forseglet amfora, der endnu ikke har afsløret præcis, hvad det indeholder.

Amforaer, der har overlevet i mere end et årtusinde med deres indhold intakt, er ekstremt sjældne, og denne siges at være en førstegangsforeteelse for Tyrkiet. Karret er nu blevet bjærget og åbnet, men resultaterne af analyserne af dets lerlignende indhold afventes stadig.

Et arkæologisk dykkerhold på 20 personer fra Akdeniz Universitet, ledet af lektor Dr. Hakan Öniz, har udgravet vraget på vegne af Antalya Museumsom en del af et initiativ fra Kultur- og Turismeministeriet kaldet "Legacy for the Future Project".

Handelsskibet ser ud til at være sejlet fra Gaza i Palæstina, før det ramte en storm ud for Kaş. Ud fra amforaens design menes det at have medført en last, der hovedsageligt bestod af olivenolie. I marts blev det annonceret, at der var fundet olivenkerner inde i en amfora på vraget.

Vraget ligger nær Besmi-øen på en dybde af omkring 45-50 m, og holdet har brugt en ROV samt dykkerudstyr for at maksimere bundtiden.

Amfora på havbunden (Ministeriet for Kultur og Turisme)

Kompliceret proces

Amforaen blev taget til universitetets undervandsarkæologiske laboratorium, hvor det tog en time at åbne og udtage prøver af indholdet. Analysen siges dog at være en kompliceret proces på grund af den tid, krukken har været under vand.

Ifølge professor Öniz kunne den have været brugt til at transportere olivenolie, oliven, vin og fiskesauce. garum eller noget helt andet. "Åbningen var spændende, men det er endnu mere spændende at vente på resultatet," sagde han.

Olivenolie var Gazas primære eksportvare på det tidspunkt, og man mente ikke, at palæstinensere drak vindrik i det 9. og 10. århundrede, men skibet havde under alle omstændigheder sandsynligvis stoppet ved flere havne mellem der og Kaş. Hvis der blev transporteret vin, stammer den højst sandsynligt fra Turkiye.

Artefakter bjærget fra Kaş-vraget vil sandsynligvis blive udstillet på et planlagt middelhavsmuseum for undervandsarkæologi i Kemer.

