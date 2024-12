Sicilianske dykkere undersøger 2,500 år gammelt skibsvrag

Et skibsvrag, der dateres tilbage til det 5. eller 6. århundrede f.Kr., er blevet udgravet nær Sicilien, sammen med fire sten- og to jernankre, der ligger i nærheden.

Arkæologerne, der er involveret i projektet, mener, at undersøgelse af handelsfartøjet kan være med til at oplyse de århundreder, hvor det antikke Grækenland besatte Sicilien, før Rom overtog øen omkring 200 f.Kr. .

Vraget blev først rapporteret til Siciliens Superintendence of the Sea (SopMare) i 2022 af foreningen BCsicilia, som foretog indledende kortlægning af stedet. Det gamle vrag blev begravet under sand og sten i en dybde på omkring 6 m ved Santa Maria del Focallo, nær Ispica på den sydlige spids af øen.

Bevaret planker fra skibsvraget (SopMare)

Implementering af en DPV (SopMare)

En foreløbig undervandsinspektion blev udført i juni 2023 af SopMare og undervandsarkæolog Prof Massimo Capulli fra Udine Universitet, og i september blev der foretaget en tre ugers udgravning, skønt der først blev udsendt en rapport for nylig.

Udgravningen blev udført af dykkerhold fra Udines Department of Humanities & Cultural Heritage og Underwater Archaeology Unit of University of Friuli, overvåget af SopMare, hvor Messina Coast Guard dykkere sluttede sig til senere, og havnemyndigheden i Pozzallo leverede tekniske og logistiske støtte.

Indlæg-og-tap

Vraget består af et skrog bygget ved hjælp af "on the shell"-teknikken, hvor planker forbindes ved hjælp af tap-og-tapsamlinger.

Stenankrene menes at være enten forhistoriske eller byzantinske, men de to T-formede jernankre går sandsynligvis ikke længere tilbage end det 7. århundrede e.Kr. Et af stenankrene er i stykker, men ser ud til at passe til en type med tre huller, der oprindeligt ville have båret to træfliser.

Et af de senere jernankre (SopMare)

Dykker med et af de fire stenankre (SopMare)

En ny 3D-model af vraget blev genereret ved hjælp af undervandsfotogrammetri, og materialeprøver blev indsamlet til analyse.

Projektet repræsenterede den femte undervandsarkæologiske fase af Siciliens "Kaukana-projekt", der blev påbegyndt i 2017 for at kortlægge den undersøiske kystlinje mellem Ispica, Kaukana og Kamarina. Uforudsigelige vejrforhold i september havde krævet, at dykkerne udviste forsigtighed for at holde det lavvandede område beskyttet, sagde projektkoordinator Prof Capulli.

Undersøgelse af fartøjets tømmer (SopMare)

En del af teamet involveret i den anden uge af operationer (SopMare)

"Skrogets generelle tilstand, som længe har været udsat for angreb af træædende bløddyr, er ekstremt delikat og kræver ikke kun ekspertise, men også stor forsigtighed," sagde han.

”Dette vrag hører til en historie, hvor overgangen fra det arkaiske til det klassiske Grækenland fandt sted, og hvor også Siciliens kolonier spillede en stor rolle.

"Vi står over for materielle beviser på trafikken og handelen i en meget gammel æra, hvor grækere og karthager kæmpede om kontrollen over havene, århundreder før Rom kraftigt dukkede op i Middelhavet."

