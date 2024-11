Auktionsindsamling til Sea of ​​Change Foundation

Sea of ​​Change Foundation lancerer endnu en gang et utroligt eventyr-tema, online, auktionsindsamling, der løber i en hel måned, fra i dag (1. november 2024) til 30. november 2024.

Denne vigtige indsamling er muliggjort af generøsiteten fra de officielle 2024-sponsorer – SSI – Scuba Schools International , DAN (Divers Alert Network), SCUBA Show , LiveAboard.com og Klassificeret dykning . Alle indsamlede midler støtter fondens mission om at skabe positiv forandring for den naturlige verden, vi alle elsker at nyde og udforske. Fonden er officiel bevaringspartner for Aggressor eventyr.

Auktionsgenstande tilbydes til en utrolig værdi, hvor de fleste åbningsbud starter langt under detailværdien, herunder fantastiske ture, eventyr, vandsport og dykkerudstyr, unik og prestigefyldt kunstværk, kamera gear, og så meget mere!,

Startende med Aggressor Adventures er der fire "rejser for livet" at byde på:

· Bahamas Aggressor – dykkertur for to gæster (doneret af Liveaboard.com)

· Turks & Caicos Aggressor II – dykkertur for to gæster

· Red Sea Aggressor IV – dykkertur for to gæster

· Raja Ampat Aggressor – dykkertur for én gæst

Yderligere marine eventyr tilgængelige at byde på spænder fra ser gråhvaler i Baja til ø-hop i Filippinerne! Og fantastiske, landbaserede eventyr at byde på spænder fra glamping ved Grand Canyon til en Four Diamond Luxury Mexico Resort ugelangt ophold for to gæster. For at fuldende din eventyrplanlægning inkluderer auktionen også udendørs sportsudstyr, fra en stand-up paddle board til en sportsurog specialknive.

“Vi er dybt taknemmelige for støtten fra dette års officielle sponsorer – SSI, SCUBA Show, DAN, Liveaboard.com og Classified Diving – og til alle, der venligt donerede til vores 2024 auktionsindsamling. Uden dykker- og eventyrrejsesamfundets dedikation til bevaring og deres generøsitet, ville denne fantastiske auktion og den kritiske bevaring, den vil finansiere, ikke være mulig," sagde Samantha Whitcraft, Fondens administrerende direktør.

"Vi er så begejstrede for igen at arbejde sammen med Doug McNeese, SSI-præsident for International Business Development, og så mange naturbeskyttelsesfolk, der arbejder på at bevare vores koralrev, terrestriske økosystemer og truede arter," siger Wayne Brown, Aggressor Adventures administrerende direktør og bestyrelsesformand for fonden.

"Venligst slutte dig til os og vores officielle 2024-sponsorer i at rejse penge ved at byde på auktionen eller pr. donere at hjælpe med at støtte fondens fremragende arbejde med at støtte innovative, samfundsbaserede bevaringsprojekter rundt om i verden."