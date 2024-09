Breaking news: Scuba Diver Magazine flytter til Divernet!

Siden erhvervelsen Divernet.com i 2021 har RORK Media kørt to separate hjemmesider – ScubaDiverMag.com og Divernet.com – begge betjener det samme nichepublikum.

Efter nøje overvejelse har vi besluttet at slå de to platforme sammen. Denne overgang vil ske gradvist i løbet af de næste to måneder, og vi er glade for at dele de fordele, som dette vil bringe vores samfund.

Hvorfor vi fusionerer

At administrere to separate websteder i samme rum har strakt vores ressourcer og delt vores fokus. Ved at samle alt under ét tag kan vi dedikere mere tid og energi til at give dig en endnu bedre oplevelse.

Vi vil være i stand til at fokusere på at lave Divernet.com "go-to-platformen" for dykkere over hele verden - endnu mere, end den allerede er.

Hvad ændrer sig

• ScubaDiverMag.com vil blive udfaset: Alt indhold og ressourcer flyttes til Divernet.com.

• Divernet.com vil vokse: Vi udvider vores indhold, ressourcer og funktioner for at give dig en rigere oplevelse.

• En mere jævn brugeroplevelse: Med alle anstrengelser på en enkelt platform kan du forvente hurtigere opdateringer, lettere navigation og mere relevant indhold.

Vi er spændte på fremtiden og ser frem til at levere en forbedret Divernet.com som vil blive hjemsted for alt, hvad dykning angår, inklusive Scuba Diver magasin og dets tilhørende mærker.

Ofte Stillede Spørgsmål

• Vil jeg stadig have adgang til det samme indhold? Ja! Alt indhold fra ScubaDiverMag.com vil blive flyttet til Divernet.com.

• Skal jeg gøre noget? Bare bogmærke Divernet.com og følg med for opdateringer.

• Hvornår er fusionen gennemført? I løbet af den næste måned vil du mærke sammenlægningen af ​​sociale ejendomme, hvor den endelige grundsammenlægning finder sted den 5.-6. oktober, hvorefter vi udfaser ScubaDiverMag.com.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på: info@divernet.com