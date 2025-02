BSAC udnævner formand for miljø- og bæredygtighedsgruppen

at 9: 11 am

British Sub-Aqua Club (BSAC) har udpeget miljøforsker Katherine Knight som leder af en ny miljø- og bæredygtighedsgruppe.

Katherine vil lede et frivilligt team, som guider organisationen i grønne spørgsmål, og fortsætter det gode arbejde, der er påbegyndt af Jane Maddocks, tidligere rådgiver for arv og miljø.

Katherine vil være bekendt for mange inden for BSAC gennem sit arbejde hos den skotske velgørenhedsorganisation Seawilding. Som en del af et team hos Seawilding leverede Katherne ekspertvejledning, som formede Shore Surveyor- og Underwater Surveyor-kurserne, før de med succes blev introduceret til træningsprogrammet.

I en kommentar til sin udnævnelse sagde Katherine: "Jeg er glad for at påtage mig rollen som formand for miljø- og bæredygtighedsgruppen. Det er virkelig positivt at se en velrespekteret organisation som BSAC sætte miljøet i centrum af sin vision. Jeg ser frem til at arbejde sammen med det fantastiske team hos BSAC og udvikle nogle spændende initiativer til gavn for BSAC-medlemmer og det hav, vi alle elsker."

Mary Tetley, BSAC CEO sagde: "Jeg er glad for at byde Katherine velkommen som vores nye formand for miljø- og bæredygtighedsgruppe. Vi er alle ivrige efter at flytte dette strategiske område fremad i 2025 og fremover og ser frem til at sammensætte et team med Katherine, der vil gøre en reel forskel."

Katherine Knight vil være til stede GO dykkershow i Kenilworth (1.-2. marts), hvor hun med glæde vil møde medlemmer og dele sine tanker om BSACs miljøtiltag. Medlemmer er også velkomne til at deltage Motion for the Ocean workshop, som vil blive lanceret på udstillingen.