BSAC går sammen med andre vandsportsstyrende organer for at kæmpe for bedre beskyttelse af britiske farvande

Den britiske Sub-Aqua Club (BSAC) går sammen med andre vandsportsstyrende organer for at opfordre til ændringer for at beskytte britiske farvande ved at kræve stærkere handling fra regeringen og industrien for at imødegå vandforurening.

BSAC is now a member of the Clean Water Sports Alliance (CWSA), a collection of national governing bodies (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association and Swim England) that united in April over the spørgsmål of water pollution and set a vision to achieve healthy and nature rich blue spaces for everyone to enjoy watersports.

Ifølge CWSA kom "Næsten halvdelen af ​​Team GB's samlede medaljefangst ved de Olympiske Lege i Paris 2024 (46%) fra vandbaseret sport, og alligevel risikerer vi at miste dette helt, hvis vi ikke handler nu for at tackle det enorme problem med vandkvaliteten i Storbritannien«.

CWSA medlemmer

De prioriteter, der repræsenterer tusindvis af medlemmer, eliteatleter og endnu flere vandbrugere, er:

Yderligere og hurtigere indsats mod forurening. Forbedring af sundheden i britiske farvande inden 2030. Gør det muligt for folk at træffe informerede valg i realtid om, hvor og hvornår de skal deltage i vandbaserede sport og aktiviteter. Anerkendelse af alle rekreative vandbrugere på tværs af beslutningstagning og politik.

I dag (fredag ​​den 13. september) på Southampton International Boat Show bød Alliancen officielt velkommen til fire nye medlemmer – BSAC, Surfing England, British Kitesport og British Dragon Boat Racing Association (BDA) – hvilket tilføjede flere stemmer til kampagnen.

Ud over at byde nye medlemmer velkommen, har CWSA også engageret sig med store vandselskaber såsom Severn Trent Water og deres handelsorganisation Water UK, delt kollektive data og ekspertise om emner, herunder vandtestning, og har sammen allerede gjort en betydelig indflydelse siden lanceringen i april i år.

I sidste uge hilste Alliancen udenrigsministerens bekendtgørelse af det nye lovforslag om vand (særlige foranstaltninger) velkommen og løftet om yderligere reformer, men de siger, at 'det virkelige arbejde starter nu'.

UK dykkere udforsker vores rige og mangfoldige kystlinje

Alliancen ser frem til igangværende drøftelser med ministre og embedsmænd for at sikre, at planer for industrien opfylder deres medlemmers krav om sikre, rene miljøer, hvor de kan nyde at være på, i eller under vandet.

BSAC CEO Mary Tetley sagde: "Rent vand er afgørende for fremtiden for vores sport og sundheden for vores marine økosystemer. Vores dykkere er afhængige af disse blå områder, og det er vores ansvar at beskytte dem. Vi mener, at alle skal have mulighed for at opleve vidunderet, eventyret og roen, som vores britiske farvande tilbyder. Det er derfor, vi går sammen med vores partnere for at kræve stærkere handling fra regeringen og industrien for at imødegå vandforurening."

Ben Powis, CEO Surfing England, commented: “As surfers, we have a deep connection with the ocean and our coastline, upon which our sport and our lifestyle is dependant. We are custodians of this delicate environment and action is needed to address the pollution, including the dumping of sewage, that is contaminating our coastal waters and all too often, red flagging our beaches. Joining the Clean Water Sports Alliance, we can work collectively to apply real pressure on policy makers and regulatorer and drive positive change”.

Phil Horton, Royal Yachting Association Environment & Sustainability Manager, sagde: "Det er fantastisk at se repræsentationen i Alliancen vokse med tilføjelsen af ​​fire nye sportsgrene. Dette viser rækken af ​​aktiviteter, der påvirkes af forurening og vandforurening”.

Foto credit: Simon Rogerson and Jane Morgan