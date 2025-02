BSAC bringer workshops, priser og Ocean Action til GO Diving Show

at 9: 20 am

British Sub Aqua Club (BSAC) gør klar til en actionfyldt weekend ved weekendens GO Diving Show med engagerende workshops, prestigefyldte priser og spændende bevaringsinitiativer.

BSACs workshops vil tilbyde værdifuld indsigt og praktiske råd til BSAC-medlemmer på messen. Emnerne omfatter de seneste sikkerhedsanbefalinger for dykkere efter de seneste tendenser, genopfriskning af sikkerhedsfærdigheder, instruktørsupport og lanceringen af ​​et samarbejde med Bevægelse for havet, en kampagne, der giver alle dykkere og snorklere mulighed for at støtte lokale råd i at beskytte undervandsmiljøet.

Besøgende på BSAC's stand (stand 54) kan komme i kontakt med holdet, herunder BSAC's administrerende direktør Mary Tetley, Head of Diving and Training Sophie Heptonstall, plus medlems- og dykkersupportteams. Alle er velkomne til at komme og opdage, hvad BSAC-fællesskabet har at tilbyde, og hvordan det kan forbedre dit dykkerliv.

BSAC-holdet vil være til GO Diving Show i fuld kraft

Mary Tetley sagde: "GO Diving Show er altid et højdepunkt i dykkerkalenderen. Det er en fantastisk mulighed for at komme i kontakt med dykkere fra alle baggrunde, dele vores initiativer og byde nye medlemmer velkommen i vores fællesskab. Vi glæder os til at se alle snart!"

Weekenden vil også byde på en særlig prisuddeling på lørdag på UK Stage, hvor BSAC vil hædre fremragende bidrag til dykning, herunder overrækkelsen af ​​Expeditions Trophy og Instructor Awards.

For mere om BSAC's tilstedeværelse på GO Diving Show, inklusive workshopdetaljer og hvordan du tilmelder dig, besøg BSAC's hjemmeside link..

BSAC Workshops for medlemmer ved udstillingen